【9月/11月に開催決定！】ESS -Energy Storage System - World -エネルギー貯蔵技術ワールド-【特別企画】

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は25年9月17日（水）～19日（金）、11月19日（水）～21日（金）幕張メッセ・インテックス大阪で開催の「SMART GRID EXPO～ [国際] スマートグリッド展～」内特別企画として、「【特別企画】ESS -Energy Storage System - World -エネルギー貯蔵技術ワールド-」を開催いたします。

現在、エネルギー貯蔵技術に関わる製品・技術が集まる本展にご出展の企業・団体様を募集中です。ぜひご出展ください。

開催概要

名称：【特別企画】ESS -Energy Storage System - World -エネルギー貯蔵技術ワールド-

ESS -Energy Storage System - World -エネルギー貯蔵技術ワールド-

※SMART GRID EXPO～ [国際] スマートグリッド展～の特別企画として開催

●東京展

日程: 2025年9月17日（水）～19日（金）10:00-17:00

会場: 幕張メッセ

●大阪展

日程: 2025年11月19日（水）～21日（金）10:00-17:00

会場: インテックス大阪

主催者: RX Japan株式会社

公式ウェブサイト:

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/ess.html

開催の背景: 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大が急務となっています。これに伴い、エネルギーの効率的な利用と安定的な供給を支える技術として、ESS（Energy Storage System）の重要性が増しています。

そこで、次世代電力システム分野を牽引する展示会「【国際】スマートグリッドEXPO」 内において、エネルギー貯蔵技術に特化した特別展示「ESS-Energy Storage System-World（エネルギー貯蔵技術ワールド）」を開催します。

●出展対象製品

出展製品系統用蓄電池・長期エネルギー貯蔵技術（LDES）（電気化学式／機械式／蓄熱式 など）・Power to Gas（P2G）システム・EV活用／充電システム・AI活用 シミュレーション 技術・BMS / EMS・VPP / DR…など

●来場対象者

発電事業者・蓄電事業者・送配電事業者・アグリゲーター・EPC／施工会社・投資家・ファンド・商社・代理店・官公庁・自治体…など

●商談内容

課題についての技術提案・装置、部材の仕様・設計相談・業務提携・見積・納期などの打合せ

また、特別企画の開催に先立ち、「開催発表会」を開催いたします。

開催発表会 概要

●日程：2025年4月16日（水）・17日（木）

●会場：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

●時間：10:00～17:00 ※30分毎/個別形式

※別日・オンラインでのご相談も可能です。

また、同時開催展となるすべての展示会のご相談が可能です。

●対象の方：出展検討されている方、出展にご興味がある方、ESS分野でビジネスを検討されている方

●内容：

・開催の背景／展示会概要 ・来場予定者の紹介 ・次回 出展決定企業 ・最新の出展スペース空き状況 ・お見積もり／スケジュール

相談会会場

会場は東京駅直結で便利な「東京ミッドタウン八重洲」（八重洲セントラルタワー11階）にて開催となります。

＜電車でのアクセス＞

・JR「東京」駅 地下直結（八重洲地下街経由）、東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結（八重洲地下街経由）

・東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分

・東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分

その他のアクセス方法は、こちらをご覧ください。https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/access

●開催発表会 参加方法

下記URLよりお申込みください。（無料）

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/exkaisai.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=pr_prtimes(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/exkaisai.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=pr_prtimes)

●出展検討資料ダウンロードはこちら

資料のみの閲覧も可能です。ご関心のある方は、下記より簡単にダウンロードいただけますのでご覧ください。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/ex/sew.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=pr_prtimes(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/gbs/sales/ex/sew.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=pr_prtimes)



本件の問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局

広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階