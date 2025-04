マスワークス合同会社

MATLAB EXPO 2025 Japan開催、ルネサスエレクトロニクス、トヨタ自動車、三菱電機が登壇

東京, 日本 - 2025年4月8日-数値解析ソフトウェアのリーディングカンパニーであるMathWorksは、2025年5月29日(木)に「グランドニッコー東京 台場」(東京都港区台場)にて、総合テクノロジカンファレンス「MATLAB EXPO 2025 Japan(https://www.matlabexpo.com/jp/2025.html)」を開催することを発表しました。

MATLAB EXPO 2025 Japanでは、AI、モデルベースデザイン(MBD)、電動化、ロボティクス、自動運転などの主要分野に関わる技術トレンドおよび最新事例について学ぶことができます。ルネサスエレクトロニクスによる基調講演をはじめ、トヨタ自動車、三菱電機を含む23のユーザー事例講演が行われます。また、ポスター展示、プログラミングコンテスト、MathWorksおよびパートナー企業によるデモ展示などを通じて、MATLAB(R)およびSimulink(R)を活用した最新技術を体感いただけます。

MATLAB EXPO 2025 Japanへのご登録およびアジェンダの詳細については、https://www.matlabexpo.com/jp/2025.html をご覧ください。

【MATLAB EXPO 2025 Japanのハイライト】

ルネサスエレクトロニクス株式会社 柴田 英利氏

基調講演:ルネサスが考える電子機器設計の未来とUX、デジタライゼーション

概要:ルネサスは、UX・デジタライゼーションを最重要戦略として位置づけ、PCB設計ソフトウェア企業であるAltiumの買収を行い、 UX専任の組織を新設した。ルネサスが目指すのは、あらゆる規模・業種のユーザが電子機器を設計できる、統合されたオープンな「電子機器設計・ライフサイクルマネジメントプラットフォーム」の構築だ。世界中の顧客がより楽(ラク)に開発を進められる環境を提供し、電子機器設計の未来を革新していく。

MathWorks Avi Nehemiah

基調講演:From Embedded to Empowered: The Rise of Software-Defined Products

概要:開発における変化、チーム間の新たなシナジー、MATLABとSimulinkの効果的な活用を必要とする「software-defined」製品への変革を探求し、製品ライフサイクルを通じて顧客価値を高め、イノベーションを推進するための重要なアプローチを紹介する。

トヨタ自動車株式会社 李 蕊白氏

ユーザー講演:3Dシミュレーションを活用したマルチモーダルSLAM開発

概要:SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)は、自律走行モビリティの位置推定に不可欠な技術である。本セッションでは、SLAMとセンサーフュージョンの開発におけるシミュレーションに関する取り組みを紹介する。特に、仮想3D環境およびセンサーモデルの構築から、シミュレーションと実機測定結果を比較検証した。この検討が小型モビリティシステムの開発を加速することを期待する。

三菱電機株式会社 杉田 幹浩氏

ユーザー講演:小型月着陸実証機SLIM向け月着陸シミュレーションの事例紹介

概要:宇宙機制御の分野では、シミュレーションによる検証を数多く実施している。その中でもMATLAB、Simulinkは多く活用されており、小型月着陸実証機(SLIM)においても活用された。本講演では月着陸シミュレーションとして、モデル化範囲を非常に限定し分かりやすくした例と、実際の搭載ソフトウェア検証レベルでの動きの例としてSLIMでの活用事例を紹介する。

MathWorks について

MathWorks は、数学的計算で業界をリードする世界的なソフトウェア開発会社です。MATLAB は、エンジニアや科学者のための言語で、アルゴリズム開発、データ解析、可視化、数値計算のためのプログラミング環境です。Simulink は、マルチドメインおよび組み込みエンジニ アリング システムのシミュレーションとモデルベースデザインのためのブロック線図環境です。世界中のエンジニアや科学者が、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、金融機関、生命工学、製薬などの産業分野において、発見、革新、開発を加速させるためのツールとしてこれらの製品ファミリを利用しています。また、MATLAB および Simulink は、教育および研究に欠かせないツールとして、世界各国の大学や教育機関において活用されています。MathWorks は 1984 年に設立され、現在はマサチューセッツ州ネイティックを本拠地とし、世界 34 のオフィスで 6,500 名以上の従業員が活躍しています。詳細については、jp.mathworks.com をご覧ください。

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks(https://jp.mathworks.com/company/aboutus/policies_statements/trademarks.html) for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.