「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、2025年4月11日（金）よりアテニア製品の販売を開始

株式会社アテニア

株式会社アテニアは4月11日（金）より、「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。また今回の出店にあたり同店舗限定のオープン記念セットを数量限定で販売いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指してまいります。

店舗情報

「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」

■販売開始

2025年4月11日（金）より

■所在地

〒020-8655

岩手県盛岡市菜園1-10-1

グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店 パルクアベニュー・カワトク1F



■展開製品

・クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』

(アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）

・薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】

※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く

・薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】

※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く

・薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』

・泡状洗顔料『コンフォートムースウォッシュ』

・薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】

・クリーム状日やけ止め『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』

オープン記念セット ※数量限定 【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格：1,980円（税込）

大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。

※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。

※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。

参考情報

■製品の詳細

・『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html

・『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html

・『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html

・『ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-40

・『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28

・『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04

・『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06