「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、2025年4月11日（金）よりアテニア製品の販売を開始

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株式会社アテニア

株式会社アテニアは4月11日（金）より、「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。また今回の出店にあたり同店舗限定のオープン記念セットを数量限定で販売いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指してまいります。




　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店舗情報


「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」



■販売開始


　2025年4月11日（金）より



■所在地


　〒020-8655


　岩手県盛岡市菜園1-10-1　


　グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店 パルクアベニュー・カワトク1F



■展開製品


　・クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』


(アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）



・薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】


※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く



・薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】


※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く



・薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』



・泡状洗顔料『コンフォートムースウォッシュ』



・薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】



・クリーム状日やけ止め『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』




オープン記念セット ※数量限定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】　価格：1,980円（税込）


大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。






※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。


※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。





参考情報


■製品の詳細


・『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html


・『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html


・『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html


・『ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-40


・『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28


・『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04


・『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06