「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、2025年4月11日（金）よりアテニア製品の販売を開始
株式会社アテニアは4月11日（金）より、「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」にて、人気のクレンジングやスキンケア製品の販売を開始いたします。また今回の出店にあたり同店舗限定のオープン記念セットを数量限定で販売いたします。当社ではお客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指してまいります。
店舗情報
「グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店」
■販売開始
2025年4月11日（金）より
■所在地
〒020-8655
岩手県盛岡市菜園1-10-1
グリーン コスメティック ガーデン パルクアベニュー・カワトク店 パルクアベニュー・カワトク1F
■展開製品
・クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』
(アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタイプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）
・薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】
※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
・薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】
※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
・薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』
・泡状洗顔料『コンフォートムースウォッシュ』
・薬用シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
・クリーム状日やけ止め『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』
オープン記念セット ※数量限定 【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格：1,980円（税込）
大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水ミニサイズの限定セット。
※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。
参考情報
■製品の詳細
・『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2501_01/index.html
・『ドレススノー』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
・『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html
・『ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-40
・『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28
・『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04
・『陽断（ひだん）UV50 ブライト&プロテクトクリーム』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06