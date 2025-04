「【専門講座】弁護士が解説！ 脱税等の不正に至る企業の構造」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人(本社:東京都新宿区、理事長:桑木小恵子)は、2025年4月17日(木)より「【専門講座】弁護士が解説! 脱税等の不正に至る企業の構造」セミナーを開催いたします。昨今、脱税等企業不正の報道が数多くあります。企業はどのように対策をとれば予期せぬ不正を防ぐことができるのでしょうか?

本セミナーでは、MBAにおいて、幅広い観点から、その原因・組織構造等を研究し、不正と企業破綻との関係を検討してきた講師が、脱税等の不正の原因や不正に至る組織体系について解説します。 また、不正防止の方策についても、事例をもとに説明します。

【専門講座】弁護士が解説! 脱税等の不正に至る企業の構造詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250417?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル:【専門講座】弁護士が解説! 脱税等の不正に至る企業の構造

■開催日(期間):2025年4月17日(木)11時30分 ~ 2025年4月23日(水)17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法 :Webセミナー

■費用:5,000円(税込)

■定員:なし

■講演トピック:

1.脱税等不正の原因~脳科学・心理学~

2.脱税等の不正に至る組織

3.不正に至った企業が破綻する場合と破綻しない場合の分水嶺

4.不正防止方策と企業哲学

■備考:

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約60分となります)。

2) お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。

3) 受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

※会計事務所向けサービス「実トレ for 会計事務所」(月額2,200円/1名様)会員の方は、実トレ for 会計事務所内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。会計事務所の方は、ぜひ実トレ for 会計事務所にご登録ください。

■主催:辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250417?k3ad=prt申込期限:2025年4月15日(火)17時まで

講師情報

中村 芳生(なかむら よしお)先生TH総合法律事務所/弁護士、早稲田大学ビジネスファイナンスセンター 招聘研究員中村 芳生(なかむら よしお)先生

法務省刑事局参事官・局付の際に国税事務官を併任し、全国の脱税案件の把握・調整に従事。東京地検特捜部・名古屋地検特捜部・京都地検特別刑事部・さいたま地検特別刑事部などで検事として多数の脱税事件の捜査公判を担当。弁護士登録以降、弁護士として脱税事件等の裁判に従事。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

