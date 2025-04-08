Rakuten Fashion Week TOKYOとピックユーが連携。ファッションの最前線を駆け抜ける、リアルなランウェイを発信。

株式会社ピックユー

インフルエンサーが利用するCtoC マーケットプレイス『Pickyou（ピックユー）』を提供している株式会社ピックユー（本社：東京都大田区、代表取締役社長：冨田理央、以下「ピックユー」）は、2025年3月開催のRakuten Fashion Week TOKYOにて、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構とMeta（Threads）と連携し、東京のファッションショーを広める特別企画を実施。インフルエンサーたちと共に、“楽天ファッションウィーク東京のリアル”をZ世代の視点で切り取り、発信しました。

今回の取り組みでは、ピックユーに出品するインフルエンサーたちがファッションウィークの現場に参加。ランウェイに密着取材し、デザイナーの単独インタビューとインフルエンサーの感想、ショーの様子をSNSでリアルタイムにシェア。現場の熱量をそのまま伝えるコンテンツがZ世代を中心に注目を集めました。

■一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構について

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構は、楽天ファッション・ウィーク東京（Rakuten Fashion Week TOKYO) を毎年春、秋に主催開催しています。 Rakuten Fashion Week TOKYOでは、ファッション・ショーや展示会などを通じて、世界で注目される最新の日本のクリエーションを発信しています。

サイト：https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/

Instagram：https://www.instagram.com/rakutenfwt/

Threads：https://www.threads.net/@rakutenfwt

■Threadsについて

Metaが運営するThreads（スレッズ）は、自分の考えを気軽にシェアし、オープンに会話を楽しむことができるソーシャルアプリです。2023年7月のローンチ以降、順調に利用者数を増やしており、今年1月には月間アクティブ利用者数が3億2,000万を超えました。

サイト：https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/

Instagram：https://www.instagram.com/threads/

Threads：https://www.threads.net/@threads

■Rakuten Fashion Week TOKYO × Pickyou 共同リール投稿

Instagram：https://www.instagram.com/p/DHdGGbNTio4/

Instagram：https://www.instagram.com/reel/DHfU0PbzXod/

Instagram：https://www.instagram.com/p/DHh_GHATkju/

■Pickyouについて

ピックユーは、ライフスタイルやファッションスタイルを発信しているインフルエンサーが着用していたものが購入できるC2Cマーケットプレイスです。従来のフリマサービスと異なり、全てのやりとりにピックユーが関与することで両サイドのユーザーが気持ち良く取引できるのが特徴です。出品者にはスムーズで金額メリットの大きい出品体験、購入者には大手ECサイトと変わらない購入体験を提供しております。

サイト：https://pickyou.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pickyou.app/

Threads：https://www.threads.net/@pickyou.app

■採用情報

株式会社ピックユーで一緒に働きたい方を募集しています。詳しくは下記をご覧ください。

https://www.readytofashion.jp/companies/560925709

■株式会社ピックユー

社名：株式会社ピックユー

代表者：代表取締役社長 冨田理央

所在地：東京都大田区雪谷大塚町7-10 第2サンユービル201

設立：2022年2月4日

URL ：https://pickyou.jp/