「jouetie(ジュエティ)」TVアニメ『チェンソーマン』とのスペシャルアイテムを4月9日に先行予約開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するMIX GIRLをコンセプトに持つレディースブランド「jouetie (ジュエティー)」は、TVアニメ『チェンソーマン』とのスペシャルアイテムを2025年5月8日（木）からjouetie全店舗及び公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で販売します。現在「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行予約受付中です。
【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ
販売ページ：http://s.runway-ch.jp/chainsawman2
本企画ではTVアニメシーンの切り抜きプリントやロゴ刺繍がポイントのTシャツ3型とエンディングシーンをプリントしたチェーントートBAGの計4型をご用意しました。
作品内に登場する、それぞれのキャラクターの個性を際立たせディティールにこだわった魅力的なアイテムを展開します。
■商品概要
【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ
商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ
価格 ：6,930円(税込)
カラー：ホワイト/ブラック/レッド/ピンク
サイズ：M
【TVアニメ『チェンソーマン』】フィットシーンTシャツ
商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】フィットシーンTシャツ
価格 ：6,930円(税込)
カラー：ホワイト/ブラック/ブルー
サイズ：M
【TVアニメ『チェンソーマン』】ノースリーブBIGTシャツ
商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】ノースリーブBIGTシャツ
価格 ：6,930円(税込)
カラー：ホワイト/ブラック/ピンク/ブルー
サイズ：M
【TVアニメ『チェンソーマン』】パワーチェーントートBAG
商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】パワーチェーントートBAG
価格 ：7,920円(税込)
カラー：ブラック/レッド
サイズ：M
■TVアニメ『チェンソーマン』
『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。
親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、
裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、
悪魔の心臓を持つもの『 チェンソーマン 』として蘇る ─ 。
■発売について
2025年4月9日(水)より店舗・WEBストアにて順次発売
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/
・店舗：https://jouetie.com/shoplist/
■jouetie オフィシャルサイト/SNS
HP：https://jouetie.com/
Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/
Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com
■jouetieコンセプト
MIX GIRL
ストリートスタイルをベースに
ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX
様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと
ライフスタイルを楽しむ女性を演出します
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ