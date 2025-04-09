「jouetie(ジュエティ)」TVアニメ『チェンソーマン』とのスペシャルアイテムを4月9日に先行予約開始

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MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するMIX GIRLをコンセプトに持つレディースブランド「jouetie (ジュエティー)」は、TVアニメ『チェンソーマン』とのスペシャルアイテムを2025年5月8日（木）からjouetie全店舗及び公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で販売します。現在「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行予約受付中です。




【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ

販売ページ：http://s.runway-ch.jp/chainsawman2



本企画ではTVアニメシーンの切り抜きプリントやロゴ刺繍がポイントのTシャツ3型とエンディングシーンをプリントしたチェーントートBAGの計4型をご用意しました。


作品内に登場する、それぞれのキャラクターの個性を際立たせディティールにこだわった魅力的なアイテムを展開します。




■商品概要



【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ

商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】シーンBIGTシャツ


価格　：6,930円(税込)


カラー：ホワイト/ブラック/レッド/ピンク


サイズ：M






【TVアニメ『チェンソーマン』】フィットシーンTシャツ

商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】フィットシーンTシャツ


価格　：6,930円(税込)


カラー：ホワイト/ブラック/ブルー


サイズ：M






【TVアニメ『チェンソーマン』】ノースリーブBIGTシャツ

商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】ノースリーブBIGTシャツ


価格　：6,930円(税込)


カラー：ホワイト/ブラック/ピンク/ブルー


サイズ：M






【TVアニメ『チェンソーマン』】パワーチェーントートBAG

商品名：【TVアニメ『チェンソーマン』】パワーチェーントートBAG


価格　：7,920円(税込)


カラー：ブラック/レッド


サイズ：M





■TVアニメ『チェンソーマン』


『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。


親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、


裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、


悪魔の心臓を持つもの『 チェンソーマン 』として蘇る ─ 。



■発売について


2025年4月9日(水)より店舗・WEBストアにて順次発売


・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/


・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/


・店舗：https://jouetie.com/shoplist/



■jouetie　オフィシャルサイト/SNS


HP：https://jouetie.com/


Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/


Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/


X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com



■jouetieコンセプト



MIX GIRL



ストリートスタイルをベースに


ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX


様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと


ライフスタイルを楽しむ女性を演出します



(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ