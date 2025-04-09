エリック・クラプトン、初期作品の日本プレス盤LP4タイトルと紙ジャケットCD9タイトル　4月9日（水）発売！

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ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、初期エリック・クラプトン作品（1970～1981年）から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルを4月9日（水）に発売します。




初期エリック・クラプトン作品（1970～1981年）から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルが発売されます。



日本プレス盤LPは、エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム『いとしのレイラ』、エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム『エリック・クラプトン・ソロ』、全米1位を獲得したスタジオ・アルバム『461オーシャン・ブールヴァード』、全米2位を獲得したクラプトンの代表作に数えられる名盤『スローハンド』の4タイトル。紙ジャケット仕様CDは『いとしのレイラ』が2020年に発売された50周年記念エディションからの2020年リマスター＋ボーナス・ディスク付き、『エリック・クラプトン・ソロ』は2021年リマスター、『461オーシャン・ブールヴァード』、『安息の地を求めて』、『スローハンド』にはそれぞれボーナス・トラックが収録されます。



エリック・クラプトンは4月14日（月）から武道館にて来日公演を行います。公演会場である武道館のCD販売ブースでは、対象商品をお買い上げいただいた方に先着でA4サイズ・クリアファイルをプレゼントします。



Eric Clapton - Wonderful Tonight [Official Live]


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UprwkbzUX6g ]

Eric Clapton - Layla (Live)


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pKwQlm-wldA ]


【リリース情報】


＜日本プレス盤LPタイトル＞


１.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2LP


２.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』1LP


３.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』1LP


４.エリック・クラプトン『スローハンド』1LP



・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』


Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs


品番：UIJY-75291/2


価格：7,700円税込



●1970年発表。


エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。


名曲「いとしのレイラ」収録。



★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング


★日本プレス盤


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯


★2020年リマスター音源


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



<収録曲>


LP1


SIDE A


01. アイ・ルックト・アウェイ


02. ベル・ボトム・ブルース


03. キープ・オン・グロウイング


04. だれも知らない


SIDE B


01. アイ・アム・ユアーズ


02. エニイデイ


03. ハイウェイへの関門



LP2


SIDE C


01. テル・ザ・トゥルース


02. 恋は悲しきもの


03. 愛の経験


SIDE D


01. リトル・ウィング


02. イッツ・トゥー・レイト


03. いとしのレイラ


04. 庭の木



・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』


Eric Clapton / Eric Clapton


品番：UIJY-75293


価格：5,500円税込



●1970年発表。


エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。


デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。



★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング


★日本プレス盤


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯


★2015年リマスター音源


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



<収録曲>


SIDE A


01. スランキー


02. バッド・ボーイ


03. 家から遠く


04. アフター・ミッドナイト


05. イージー・ナウ


06. ブルース・パワー



SIDE B


01. レッド・ワイン


02. ラヴィン・ユー、ラヴィン・ミー


03. ラスト・タイム


04. 何故か知らない


05. レット・イット・レイン



・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』


Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard


品番：UIJY-75294


価格：5,500円税込



●1974年発表。


『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。


ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。



★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング


★日本プレス盤


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯


★2013年リマスター音源


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



<収録曲>


SIDEA


01. マザーレス・チルドレン


02. ギヴ・ミー・ストレングス


03. ウィリー・アンド・ザ・ハンド・ジャイヴ


04. ゲッド・レディ


05. アイ・ショット・ザ・シェリフ



SIDE B


01. アイ・キャント・ホールド・アウト


02. プリーズ・ビー・ウィズ・ミー


03. レット・イット・グロウ


04. ステディ・ローリン・マン


05. メインライン・フロリダ



・エリック・クラプトン『スローハンド』


Eric Clapton / Slowhand


品番：UIJY-75295


価格：5,500円税込



●1977年発表。


全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。


現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。



★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング


★日本プレス盤


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯


★2012年リマスター音源


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



<収録曲>


SIDE A


01. コカイン


02. ワンダフル・トゥナイト


03. レイ・ダウン・サリー


04. ネクスト・タイム・ユー・シー・ハー


05. ウィ・アー・オール・ザ・ウェイ



SIDE B


01. ザ・コア


02. メイ・ユー・ネヴァー


03. ミーン・オールド・フリスコ


04. ピーチェズ・アンド・ディーゼル



＜紙ジャケットCD発売タイトル＞


１.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2CD


２.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』


３.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』


４.エリック・クラプトン『安息の地を求めて』


５.エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』*


６.エリック・クラプトン『スローハンド』


７.エリック・クラプトン『バックレス』*


８.エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト～エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』2CD *


９.エリック・クラプトン『アナザー・チケット』*


*=2016年発売タイトルと同内容



・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』50周年記念2CDエディション


Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs


品番：UICY-80563/4


価格：4,840円税込



●1970年発表。


エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。


名曲「いとしのレイラ」収録。



●2020年に発売された発売50周年記念エディションからオリジナル・アルバム＋ボーナス・ディスクを収録。海外版ブックレットも付属。



★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★2020年リマスター音源／SHM-CD仕様


★ボーナス・ディスク付


★海外ブックレット付


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』


Eric Clapton / Eric Clapton


品番：UICY-80565


価格：3,300円税込



●1970年発表。


エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。


デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。



★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★2021年リマスター音源／SHM-CD仕様


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』


Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard


品番：UICY-80566


価格：3,300円税込



●1974年発表。


『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。


ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。


ボーナス・トラック8曲収録。



★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様


★ボーナス・トラック8曲収録


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『安息の地を求めて』


Eric Clapton / There's One In Every Crowd


品番：UICY-80567


価格：3,300円税込



●1975年発表。


前作『461オーシャン・ブールヴァード』同様、プロデューサーにトム・ダウドを迎え、アルバム全般にわたりレゲエ色を多様に取り入れた意欲作！


ボーナス・トラック7曲収録。



★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様


★ボーナス・トラック7曲収録


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』


Eric Clapton / No Reason To Cry


品番：UICY-80568


価格：3,300円税込



●1976年発表。


ボブ・ディラン、ロン・ウッド、ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、リック・ダンコ、ジョージィ・フェイム、ビリー・プレストン、ジェシ・エド・デイヴィスなどなど、総勢40人程の超豪華ゲストを迎えて制作されたスタジオ録音ソロ・アルバム第4作。ストレートでブルージーなロック・サウンドを展開。


（UICY-77729と同内容）



★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★インナースリーヴ付


★SHM-CD仕様


★解説付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『スローハンド』


Eric Clapton / Slowhand


品番：UICY-80569


価格：3,300円税込



●1977年発表。


全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。


現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。ボーナス・トラック4曲収録。



★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様


★ボーナス・トラック4曲収録


★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤



・エリック・クラプトン『バックレス』


Eric Clapton / Backless


品番：UICY-80570


価格：3,300円税込



●1978年発表。


前作『スローハンド』に続き、深みのある優しさに満ちたヴォーカルとギター・プレイが聴ける快作。



★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★SHM-CD仕様


★解説付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤


（UICY-77731と同内容）



・エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト～エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』


Eric Clapton / Just One Night


品番：UICY-80571/2


価格：4,840円税込



●1980年発表。


1979年のジャパン・ツアーから日本武道館でのライヴ・パフォーマンスを収録したライヴ・アルバム。「スローハンド」「バックレス」からの作品を中心に収録。



★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★SHM-CD仕様


★解説付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤


（UICY-77732/3と同内容）



・エリック・クラプトン『アナザー・チケット』


Eric Clapton / Another Ticket


品番：UICY-80573


価格：3,300円税込



●1981年発表。


コンパス・ポイント・スタジオ（バハマ）でトム・ダウドのプロデュースのもと制作された、ポリドール／RSOレーベルでのラスト・アルバム。



★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様


★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯


★SHM-CD仕様


★解説付／歌詞・対訳付


★完全生産限定盤


（UICY-77734と同内容）



＜エリック・クラプトン日本公演即売特典＞


https://www.universal-music.co.jp/eric-clapton/news/2025-04-08/



＜エリック・クラプトン／追加公演 スケジュール＞


黒澤楽器店 MARTIN GUITAR Presents


ERIC CLAPTON


LIVE AT BUDOKAN 2025



日程：4月26日（土）17:00開場/18:00開演


4月27日（日）16:00開場/17:00開演



会場：日本武道館



チケット料金（各税込）：S席 \25,000／A席 \24,000


主催：J-WAVE／TOKYO FM／interfm／FMヨコハマ／BAYFM78


特別協賛：株式会社 黒澤楽器店


企画・招聘・制作：ウドー音楽事務所


お問い合わせ： ウドー音楽事務所 03-3402-5999 https://udo.jp



公演ページURL：https://ericclapton2025.udo.jp/



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