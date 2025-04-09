エリック・クラプトン、初期作品の日本プレス盤LP4タイトルと紙ジャケットCD9タイトル 4月9日（水）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、初期エリック・クラプトン作品（1970～1981年）から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルを4月9日（水）に発売します。
初期エリック・クラプトン作品（1970～1981年）から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルが発売されます。
日本プレス盤LPは、エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム『いとしのレイラ』、エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム『エリック・クラプトン・ソロ』、全米1位を獲得したスタジオ・アルバム『461オーシャン・ブールヴァード』、全米2位を獲得したクラプトンの代表作に数えられる名盤『スローハンド』の4タイトル。紙ジャケット仕様CDは『いとしのレイラ』が2020年に発売された50周年記念エディションからの2020年リマスター＋ボーナス・ディスク付き、『エリック・クラプトン・ソロ』は2021年リマスター、『461オーシャン・ブールヴァード』、『安息の地を求めて』、『スローハンド』にはそれぞれボーナス・トラックが収録されます。
エリック・クラプトンは4月14日（月）から武道館にて来日公演を行います。公演会場である武道館のCD販売ブースでは、対象商品をお買い上げいただいた方に先着でA4サイズ・クリアファイルをプレゼントします。
Eric Clapton - Wonderful Tonight [Official Live]
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UprwkbzUX6g ]
Eric Clapton - Layla (Live)
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pKwQlm-wldA ]
【リリース情報】
＜日本プレス盤LPタイトル＞
１.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2LP
２.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』1LP
３.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』1LP
４.エリック・クラプトン『スローハンド』1LP
・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』
Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs
品番：UIJY-75291/2
価格：7,700円税込
●1970年発表。
エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。
名曲「いとしのレイラ」収録。
★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング
★日本プレス盤
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯
★2020年リマスター音源
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
<収録曲>
LP1
SIDE A
01. アイ・ルックト・アウェイ
02. ベル・ボトム・ブルース
03. キープ・オン・グロウイング
04. だれも知らない
SIDE B
01. アイ・アム・ユアーズ
02. エニイデイ
03. ハイウェイへの関門
LP2
SIDE C
01. テル・ザ・トゥルース
02. 恋は悲しきもの
03. 愛の経験
SIDE D
01. リトル・ウィング
02. イッツ・トゥー・レイト
03. いとしのレイラ
04. 庭の木
・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』
Eric Clapton / Eric Clapton
品番：UIJY-75293
価格：5,500円税込
●1970年発表。
エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。
デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。
★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング
★日本プレス盤
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯
★2015年リマスター音源
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
<収録曲>
SIDE A
01. スランキー
02. バッド・ボーイ
03. 家から遠く
04. アフター・ミッドナイト
05. イージー・ナウ
06. ブルース・パワー
SIDE B
01. レッド・ワイン
02. ラヴィン・ユー、ラヴィン・ミー
03. ラスト・タイム
04. 何故か知らない
05. レット・イット・レイン
・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』
Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard
品番：UIJY-75294
価格：5,500円税込
●1974年発表。
『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。
ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。
★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング
★日本プレス盤
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯
★2013年リマスター音源
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
<収録曲>
SIDEA
01. マザーレス・チルドレン
02. ギヴ・ミー・ストレングス
03. ウィリー・アンド・ザ・ハンド・ジャイヴ
04. ゲッド・レディ
05. アイ・ショット・ザ・シェリフ
SIDE B
01. アイ・キャント・ホールド・アウト
02. プリーズ・ビー・ウィズ・ミー
03. レット・イット・グロウ
04. ステディ・ローリン・マン
05. メインライン・フロリダ
・エリック・クラプトン『スローハンド』
Eric Clapton / Slowhand
品番：UIJY-75295
価格：5,500円税込
●1977年発表。
全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。
現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。
★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング
★日本プレス盤
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯
★2012年リマスター音源
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
<収録曲>
SIDE A
01. コカイン
02. ワンダフル・トゥナイト
03. レイ・ダウン・サリー
04. ネクスト・タイム・ユー・シー・ハー
05. ウィ・アー・オール・ザ・ウェイ
SIDE B
01. ザ・コア
02. メイ・ユー・ネヴァー
03. ミーン・オールド・フリスコ
04. ピーチェズ・アンド・ディーゼル
＜紙ジャケットCD発売タイトル＞
１.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2CD
２.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』
３.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』
４.エリック・クラプトン『安息の地を求めて』
５.エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』*
６.エリック・クラプトン『スローハンド』
７.エリック・クラプトン『バックレス』*
８.エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト～エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』2CD *
９.エリック・クラプトン『アナザー・チケット』*
*=2016年発売タイトルと同内容
・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』50周年記念2CDエディション
Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs
品番：UICY-80563/4
価格：4,840円税込
●1970年発表。
エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。
名曲「いとしのレイラ」収録。
●2020年に発売された発売50周年記念エディションからオリジナル・アルバム＋ボーナス・ディスクを収録。海外版ブックレットも付属。
★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★2020年リマスター音源／SHM-CD仕様
★ボーナス・ディスク付
★海外ブックレット付
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』
Eric Clapton / Eric Clapton
品番：UICY-80565
価格：3,300円税込
●1970年発表。
エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。
デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。
★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★2021年リマスター音源／SHM-CD仕様
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』
Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard
品番：UICY-80566
価格：3,300円税込
●1974年発表。
『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。
ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。
ボーナス・トラック8曲収録。
★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様
★ボーナス・トラック8曲収録
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『安息の地を求めて』
Eric Clapton / There's One In Every Crowd
品番：UICY-80567
価格：3,300円税込
●1975年発表。
前作『461オーシャン・ブールヴァード』同様、プロデューサーにトム・ダウドを迎え、アルバム全般にわたりレゲエ色を多様に取り入れた意欲作！
ボーナス・トラック7曲収録。
★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様
★ボーナス・トラック7曲収録
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』
Eric Clapton / No Reason To Cry
品番：UICY-80568
価格：3,300円税込
●1976年発表。
ボブ・ディラン、ロン・ウッド、ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、リック・ダンコ、ジョージィ・フェイム、ビリー・プレストン、ジェシ・エド・デイヴィスなどなど、総勢40人程の超豪華ゲストを迎えて制作されたスタジオ録音ソロ・アルバム第4作。ストレートでブルージーなロック・サウンドを展開。
（UICY-77729と同内容）
★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★インナースリーヴ付
★SHM-CD仕様
★解説付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『スローハンド』
Eric Clapton / Slowhand
品番：UICY-80569
価格：3,300円税込
●1977年発表。
全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。
現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。ボーナス・トラック4曲収録。
★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★2013年リマスター音源／SHM-CD仕様
★ボーナス・トラック4曲収録
★英文解説翻訳付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
・エリック・クラプトン『バックレス』
Eric Clapton / Backless
品番：UICY-80570
価格：3,300円税込
●1978年発表。
前作『スローハンド』に続き、深みのある優しさに満ちたヴォーカルとギター・プレイが聴ける快作。
★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★SHM-CD仕様
★解説付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
（UICY-77731と同内容）
・エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト～エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』
Eric Clapton / Just One Night
品番：UICY-80571/2
価格：4,840円税込
●1980年発表。
1979年のジャパン・ツアーから日本武道館でのライヴ・パフォーマンスを収録したライヴ・アルバム。「スローハンド」「バックレス」からの作品を中心に収録。
★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★SHM-CD仕様
★解説付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
（UICY-77732/3と同内容）
・エリック・クラプトン『アナザー・チケット』
Eric Clapton / Another Ticket
品番：UICY-80573
価格：3,300円税込
●1981年発表。
コンパス・ポイント・スタジオ（バハマ）でトム・ダウドのプロデュースのもと制作された、ポリドール／RSOレーベルでのラスト・アルバム。
★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様
★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯
★SHM-CD仕様
★解説付／歌詞・対訳付
★完全生産限定盤
（UICY-77734と同内容）
＜エリック・クラプトン日本公演即売特典＞
https://www.universal-music.co.jp/eric-clapton/news/2025-04-08/
＜エリック・クラプトン／追加公演 スケジュール＞
黒澤楽器店 MARTIN GUITAR Presents
ERIC CLAPTON
LIVE AT BUDOKAN 2025
日程：4月26日（土）17:00開場/18:00開演
4月27日（日）16:00開場/17:00開演
会場：日本武道館
チケット料金（各税込）：S席 \25,000／A席 \24,000
主催：J-WAVE／TOKYO FM／interfm／FMヨコハマ／BAYFM78
特別協賛：株式会社 黒澤楽器店
企画・招聘・制作：ウドー音楽事務所
お問い合わせ： ウドー音楽事務所 03-3402-5999 https://udo.jp
公演ページURL：https://ericclapton2025.udo.jp/
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