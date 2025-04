エリック・クラプトン、初期作品の日本プレス盤LP4タイトルと紙ジャケットCD9タイトル　4月9日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、初期エリック・クラプトン作品(1970~1981年)から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルを4月9日(水)に発売します。

初期エリック・クラプトン作品(1970~1981年)から日本プレス盤LP4タイトルと、紙ジャケット仕様CDの9タイトルが発売されます。

日本プレス盤LPは、エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム『いとしのレイラ』、エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム『エリック・クラプトン・ソロ』、全米1位を獲得したスタジオ・アルバム『461オーシャン・ブールヴァード』、全米2位を獲得したクラプトンの代表作に数えられる名盤『スローハンド』の4タイトル。紙ジャケット仕様CDは『いとしのレイラ』が2020年に発売された50周年記念エディションからの2020年リマスター+ボーナス・ディスク付き、『エリック・クラプトン・ソロ』は2021年リマスター、『461オーシャン・ブールヴァード』、『安息の地を求めて』、『スローハンド』にはそれぞれボーナス・トラックが収録されます。

エリック・クラプトンは4月14日(月)から武道館にて来日公演を行います。公演会場である武道館のCD販売ブースでは、対象商品をお買い上げいただいた方に先着でA4サイズ・クリアファイルをプレゼントします。

Eric Clapton - Wonderful Tonight [Official Live]

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UprwkbzUX6g ]

Eric Clapton - Layla (Live)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pKwQlm-wldA ]

【リリース情報】

<日本プレス盤LPタイトル>

1.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2LP

2.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』1LP

3.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』1LP

4.エリック・クラプトン『スローハンド』1LP

・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』

Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs

品番:UIJY-75291/2

価格:7,700円税込

●1970年発表。

エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。

名曲「いとしのレイラ」収録。

★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング

★日本プレス盤

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯

★2020年リマスター音源

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

<収録曲>

LP1

SIDE A

01. アイ・ルックト・アウェイ

02. ベル・ボトム・ブルース

03. キープ・オン・グロウイング

04. だれも知らない

SIDE B

01. アイ・アム・ユアーズ

02. エニイデイ

03. ハイウェイへの関門

LP2

SIDE C

01. テル・ザ・トゥルース

02. 恋は悲しきもの

03. 愛の経験

SIDE D

01. リトル・ウィング

02. イッツ・トゥー・レイト

03. いとしのレイラ

04. 庭の木

・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』

Eric Clapton / Eric Clapton

品番:UIJY-75293

価格:5,500円税込

●1970年発表。

エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。

デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。

★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング

★日本プレス盤

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯

★2015年リマスター音源

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

<収録曲>

SIDE A

01. スランキー

02. バッド・ボーイ

03. 家から遠く

04. アフター・ミッドナイト

05. イージー・ナウ

06. ブルース・パワー

SIDE B

01. レッド・ワイン

02. ラヴィン・ユー、ラヴィン・ミー

03. ラスト・タイム

04. 何故か知らない

05. レット・イット・レイン

・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』

Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard

品番:UIJY-75294

価格:5,500円税込

●1974年発表。

『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。

ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。

★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング

★日本プレス盤

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯

★2013年リマスター音源

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

<収録曲>

SIDEA

01. マザーレス・チルドレン

02. ギヴ・ミー・ストレングス

03. ウィリー・アンド・ザ・ハンド・ジャイヴ

04. ゲッド・レディ

05. アイ・ショット・ザ・シェリフ

SIDE B

01. アイ・キャント・ホールド・アウト

02. プリーズ・ビー・ウィズ・ミー

03. レット・イット・グロウ

04. ステディ・ローリン・マン

05. メインライン・フロリダ

・エリック・クラプトン『スローハンド』

Eric Clapton / Slowhand

品番:UIJY-75295

価格:5,500円税込

●1977年発表。

全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。

現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。

★アビイ・ロード・スタジオでのカッティング

★日本プレス盤

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにした再現帯

★2012年リマスター音源

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

<収録曲>

SIDE A

01. コカイン

02. ワンダフル・トゥナイト

03. レイ・ダウン・サリー

04. ネクスト・タイム・ユー・シー・ハー

05. ウィ・アー・オール・ザ・ウェイ

SIDE B

01. ザ・コア

02. メイ・ユー・ネヴァー

03. ミーン・オールド・フリスコ

04. ピーチェズ・アンド・ディーゼル

<紙ジャケットCD発売タイトル>

1.デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』2CD

2.エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』

3.エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』

4.エリック・クラプトン『安息の地を求めて』

5.エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』*

6.エリック・クラプトン『スローハンド』

7.エリック・クラプトン『バックレス』*

8.エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト~エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』2CD *

9.エリック・クラプトン『アナザー・チケット』*

*=2016年発売タイトルと同内容

・デレク・アンド・ドミノス『いとしのレイラ』50周年記念2CDエディション

Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs

品番:UICY-80563/4

価格:4,840円税込

●1970年発表。

エリック・クラプトン、ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンによって結成されたデレク・アンド・ドミノスによる唯一のアルバム。デュアン・オールマンがゲストとして14曲中11曲でリード及びスライドギターを演奏。

名曲「いとしのレイラ」収録。

●2020年に発売された発売50周年記念エディションからオリジナル・アルバム+ボーナス・ディスクを収録。海外版ブックレットも付属。

★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★2020年リマスター音源/SHM-CD仕様

★ボーナス・ディスク付

★海外ブックレット付

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『エリック・クラプトン・ソロ』

Eric Clapton / Eric Clapton

品番:UICY-80565

価格:3,300円税込

●1970年発表。

エリック・クラプトンのソロ名義でのファースト・アルバム。

デラニー&ボニー、スティーヴン・スティルスなどをゲストに迎えた、クラプトンの米南部音楽への憧憬が詰まった1枚。

★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★2021年リマスター音源/SHM-CD仕様

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『461オーシャン・ブールヴァード』

Eric Clapton / 461 Ocean Boulevard

品番:UICY-80566

価格:3,300円税込

●1974年発表。

『いとしのレイラ』以来、約4年ぶりとなるスタジオ・アルバム。全米1位を獲得。

ボブ・マーリーのカヴァーである「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は全米シングル・チャートで1位を獲得。

ボーナス・トラック8曲収録。

★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★2013年リマスター音源/SHM-CD仕様

★ボーナス・トラック8曲収録

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『安息の地を求めて』

Eric Clapton / There's One In Every Crowd

品番:UICY-80567

価格:3,300円税込

●1975年発表。

前作『461オーシャン・ブールヴァード』同様、プロデューサーにトム・ダウドを迎え、アルバム全般にわたりレゲエ色を多様に取り入れた意欲作!

ボーナス・トラック7曲収録。

★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★2013年リマスター音源/SHM-CD仕様

★ボーナス・トラック7曲収録

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『ノー・リーズン・トゥ・クライ』

Eric Clapton / No Reason To Cry

品番:UICY-80568

価格:3,300円税込

●1976年発表。

ボブ・ディラン、ロン・ウッド、ロビー・ロバートソン、リチャード・マニュエル、リック・ダンコ、ジョージィ・フェイム、ビリー・プレストン、ジェシ・エド・デイヴィスなどなど、総勢40人程の超豪華ゲストを迎えて制作されたスタジオ録音ソロ・アルバム第4作。ストレートでブルージーなロック・サウンドを展開。

(UICY-77729と同内容)

★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★インナースリーヴ付

★SHM-CD仕様

★解説付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『スローハンド』

Eric Clapton / Slowhand

品番:UICY-80569

価格:3,300円税込

●1977年発表。

全米2位を獲得した、クラプトンの代表作に数えられる名盤。

現在もコンサートで採り上げられる「コカイン」「ワンダフル・トゥナイト」「レイ・ダウン・サリー」など代表曲目を収録。ボーナス・トラック4曲収録。

★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★2013年リマスター音源/SHM-CD仕様

★ボーナス・トラック4曲収録

★英文解説翻訳付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

・エリック・クラプトン『バックレス』

Eric Clapton / Backless

品番:UICY-80570

価格:3,300円税込

●1978年発表。

前作『スローハンド』に続き、深みのある優しさに満ちたヴォーカルとギター・プレイが聴ける快作。

★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★SHM-CD仕様

★解説付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

(UICY-77731と同内容)

・エリック・クラプトン『ジャスト・ワン・ナイト~エリック・クラプトン・ライヴ・アット・武道館』

Eric Clapton / Just One Night

品番:UICY-80571/2

価格:4,840円税込

●1980年発表。

1979年のジャパン・ツアーから日本武道館でのライヴ・パフォーマンスを収録したライヴ・アルバム。「スローハンド」「バックレス」からの作品を中心に収録。

★英国初回盤LPをミニチュア再現した見開きジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★SHM-CD仕様

★解説付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

(UICY-77732/3と同内容)

・エリック・クラプトン『アナザー・チケット』

Eric Clapton / Another Ticket

品番:UICY-80573

価格:3,300円税込

●1981年発表。

コンパス・ポイント・スタジオ(バハマ)でトム・ダウドのプロデュースのもと制作された、ポリドール/RSOレーベルでのラスト・アルバム。

★英国初回盤LPをミニチュア再現したジャケット仕様

★日本初回盤LPの意匠をモチーフにしたミニチュア再現帯

★SHM-CD仕様

★解説付/歌詞・対訳付

★完全生産限定盤

(UICY-77734と同内容)

<エリック・クラプトン日本公演即売特典>

https://www.universal-music.co.jp/eric-clapton/news/2025-04-08/

<エリック・クラプトン/追加公演 スケジュール>

黒澤楽器店 MARTIN GUITAR Presents

ERIC CLAPTON

LIVE AT BUDOKAN 2025

日程:4月26日(土)17:00開場/18:00開演

4月27日(日)16:00開場/17:00開演

会場:日本武道館

チケット料金(各税込):S席 \25,000/A席 \24,000

主催:J-WAVE/TOKYO FM/interfm/FMヨコハマ/BAYFM78

特別協賛:株式会社 黒澤楽器店

企画・招聘・制作:ウドー音楽事務所

お問い合わせ: ウドー音楽事務所 03-3402-5999 https://udo.jp

公演ページURL:https://ericclapton2025.udo.jp/

■リンク

ユニバーサル ミュージック ジャパンHP:https://www.universal-music.co.jp/eric-clapton/

Instagram:https://www.instagram.com/ericclapton/

X:https://x.com/EricClapton

Facebook:https://www.facebook.com/ericclapton/

YouTube: https://www.youtube.com/ericclapton