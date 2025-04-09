映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズ、サウンドトラックのベスト盤 4月9日（水）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』を4月9日（水）に発売します。
全世界の興行収入はシリーズ累計8億ドルを超える、イギリスが舞台の大ヒットロマンティック・コメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』。シリーズ第4弾となる最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が4月11日（金）より全国公開されるのに合わせて、シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』日本盤を発売します。
ベスト盤には、『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)、『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004)、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016) 3作のサウンドトラックから選曲した、劇中を彩った曲の数々と、第4弾『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』のエンドロールソングであるオリヴィア・ディーンによる書き下ろし新曲「イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー」を含む全21曲が収録されます。
オリヴィア・ディーンは、多数のBRITアワードやマーキュリー賞にノミネートされたUK発注目のシンガー・ソングライターです。2023年にデビュー・アルバム『Messy』をリリースし、2024年にはSUMMER SONIC 2024にも出演しました。
It Isn’t Perfect But It Might Be (from “Bridget Jones: Mad About the Boy” Original Motion...
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gd493XVuA6A ]
『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』
Bridget Jones’s Diary: The Mixtape
2025年4月9日（水）発売
CD: UICY-16280 / 3,300円（税込）
https://umj.lnk.to/BJD_MT
＜収録曲＞
1. ジェイミー・オニール／オール・バイ・マイセルフ
Jamie O’Neal - All By Myself
2. アレサ・フランクリン／リスペクト
Aretha Franklin - Respect
3. チャカ・カーン／アイム・エヴリ・ウーマン
Chaka Khan - I’m Every Woman
4. ジェリ・ハリウェル／ハレルヤ・ハリケーン
Geri Halliwell - It’s Raining Men
5. ガブリエル／アウト・オブ・リーチ
Gabrielle - Out of Reach
6. ロビー・ウィリアムス／ジョーンズ嬢に会ったかい？
Robbie Williams - Have You Met Miss Jones?
7. ジャメリア／ストップ
Jamelia - Stop
8. カイリー・ミノーグ／熱く胸を焦がして
Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head
9. 10cc／アイム・ノット・イン・ラヴ
10cc - I’m Not In Love
10. ラヴ・アフェアー／エヴァーラスティング・ラヴ
Love Affair - Everlasting Love
11. バリー・ホワイト／マイ・エヴリシング
Barry White - You’re The First, The Last, My Everything
12. ハウス・オブ・ペイン／ジャンプ・アラウンド
House Of Pain - Jump Around
13. ジェス・グリン／ホールド・マイ・ハンド
Jess Glynne - Hold My Hand
14. エド・シーラン／シンキング・アウト・ラウド（キャンプファイヤー・ヴァージョン）
Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Campfire version)
15. テンプテーションズ／ジャスト・マイ・イマジネーション
The Temptations - Just My Imagination (Running Away With Me)
16. エリー・ゴールディング／スティル・フォーリング・フォー・ユー
Ellie Goulding - Still Falling For You
17. RAYE／Worth It.
Raye - Worth It.
18. ジェシー・ウェア／パールズ
Jessie Ware - Pearls
19. アル・グリーン／ホワット・ア・ワンダフル・シング・ラヴ・イズ
Al Green - What A Wonderful Thing Love Is
20. ダイナ・ワシントン／マッド・アバウト・ザ・ボーイ
Dinah Washington - Mad About The Boy
21. オリヴィア・ディーン／イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー
Olivia Dean - It Isn’t Perfect But It Might Be
◆オリヴィア・ディーン アーティスト情報
https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/
◆映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』
2025年４月11日（金）全国ロードショー
https://bridget-jones-movie.jp/