映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズ、サウンドトラックのベスト盤　4月9日（水）発売！

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ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』を4月9日（水）に発売します。




全世界の興行収入はシリーズ累計8億ドルを超える、イギリスが舞台の大ヒットロマンティック・コメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』。シリーズ第4弾となる最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が4月11日（金）より全国公開されるのに合わせて、シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』日本盤を発売します。



ベスト盤には、『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)、『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004)、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016) 3作のサウンドトラックから選曲した、劇中を彩った曲の数々と、第4弾『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』のエンドロールソングであるオリヴィア・ディーンによる書き下ろし新曲「イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー」を含む全21曲が収録されます。



オリヴィア・ディーンは、多数のBRITアワードやマーキュリー賞にノミネートされたUK発注目のシンガー・ソングライターです。2023年にデビュー・アルバム『Messy』をリリースし、2024年にはSUMMER SONIC 2024にも出演しました。



It Isn’t Perfect But It Might Be (from “Bridget Jones: Mad About the Boy” Original Motion...


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gd493XVuA6A ]

『ブリジット・ジョーンズの日記：ザ・ベスト』


Bridget Jones’s Diary: The Mixtape


2025年4月9日（水）発売


CD: UICY-16280 / 3,300円（税込）


https://umj.lnk.to/BJD_MT



＜収録曲＞


1. ジェイミー・オニール／オール・バイ・マイセルフ


Jamie O’Neal - All By Myself


2. アレサ・フランクリン／リスペクト


Aretha Franklin - Respect


3. チャカ・カーン／アイム・エヴリ・ウーマン


Chaka Khan - I’m Every Woman


4. ジェリ・ハリウェル／ハレルヤ・ハリケーン


Geri Halliwell - It’s Raining Men


5. ガブリエル／アウト・オブ・リーチ


Gabrielle - Out of Reach


6. ロビー・ウィリアムス／ジョーンズ嬢に会ったかい？


Robbie Williams - Have You Met Miss Jones?


7. ジャメリア／ストップ


Jamelia - Stop


8. カイリー・ミノーグ／熱く胸を焦がして


Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head


9. 10cc／アイム・ノット・イン・ラヴ


10cc - I’m Not In Love


10. ラヴ・アフェアー／エヴァーラスティング・ラヴ


Love Affair - Everlasting Love


11. バリー・ホワイト／マイ・エヴリシング


Barry White - You’re The First, The Last, My Everything


12. ハウス・オブ・ペイン／ジャンプ・アラウンド


House Of Pain - Jump Around


13. ジェス・グリン／ホールド・マイ・ハンド


Jess Glynne - Hold My Hand


14. エド・シーラン／シンキング・アウト・ラウド（キャンプファイヤー・ヴァージョン）


Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Campfire version)


15. テンプテーションズ／ジャスト・マイ・イマジネーション


The Temptations - Just My Imagination (Running Away With Me)


16. エリー・ゴールディング／スティル・フォーリング・フォー・ユー


Ellie Goulding - Still Falling For You


17. RAYE／Worth It.


Raye - Worth It.


18. ジェシー・ウェア／パールズ


Jessie Ware - Pearls


19. アル・グリーン／ホワット・ア・ワンダフル・シング・ラヴ・イズ


Al Green - What A Wonderful Thing Love Is


20. ダイナ・ワシントン／マッド・アバウト・ザ・ボーイ


Dinah Washington - Mad About The Boy


21. オリヴィア・ディーン／イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー


Olivia Dean - It Isn’t Perfect But It Might Be



◆オリヴィア・ディーン アーティスト情報


https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/



◆映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』


2025年４月11日（金）全国ロードショー


https://bridget-jones-movie.jp/