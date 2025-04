映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズ、サウンドトラックのベスト盤　4月9日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、映画『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記:ザ・ベスト』を4月9日(水)に発売します。

全世界の興行収入はシリーズ累計8億ドルを超える、イギリスが舞台の大ヒットロマンティック・コメディ『ブリジット・ジョーンズの日記』。シリーズ第4弾となる最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が4月11日(金)より全国公開されるのに合わせて、シリーズのサウンドトラックのベスト盤『ブリジット・ジョーンズの日記:ザ・ベスト』日本盤を発売します。

ベスト盤には、『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)、『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』(2004)、『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』(2016) 3作のサウンドトラックから選曲した、劇中を彩った曲の数々と、第4弾『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』のエンドロールソングであるオリヴィア・ディーンによる書き下ろし新曲「イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー」を含む全21曲が収録されます。

オリヴィア・ディーンは、多数のBRITアワードやマーキュリー賞にノミネートされたUK発注目のシンガー・ソングライターです。2023年にデビュー・アルバム『Messy』をリリースし、2024年にはSUMMER SONIC 2024にも出演しました。

It Isn’t Perfect But It Might Be (from “Bridget Jones: Mad About the Boy” Original Motion...

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gd493XVuA6A ]

『ブリジット・ジョーンズの日記:ザ・ベスト』

Bridget Jones’s Diary: The Mixtape

2025年4月9日(水)発売

CD: UICY-16280 / 3,300円(税込)

https://umj.lnk.to/BJD_MT

<収録曲>

1. ジェイミー・オニール/オール・バイ・マイセルフ

Jamie O’Neal - All By Myself

2. アレサ・フランクリン/リスペクト

Aretha Franklin - Respect

3. チャカ・カーン/アイム・エヴリ・ウーマン

Chaka Khan - I’m Every Woman

4. ジェリ・ハリウェル/ハレルヤ・ハリケーン

Geri Halliwell - It’s Raining Men

5. ガブリエル/アウト・オブ・リーチ

Gabrielle - Out of Reach

6. ロビー・ウィリアムス/ジョーンズ嬢に会ったかい?

Robbie Williams - Have You Met Miss Jones?

7. ジャメリア/ストップ

Jamelia - Stop

8. カイリー・ミノーグ/熱く胸を焦がして

Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head

9. 10cc/アイム・ノット・イン・ラヴ

10cc - I’m Not In Love

10. ラヴ・アフェアー/エヴァーラスティング・ラヴ

Love Affair - Everlasting Love

11. バリー・ホワイト/マイ・エヴリシング

Barry White - You’re The First, The Last, My Everything

12. ハウス・オブ・ペイン/ジャンプ・アラウンド

House Of Pain - Jump Around

13. ジェス・グリン/ホールド・マイ・ハンド

Jess Glynne - Hold My Hand

14. エド・シーラン/シンキング・アウト・ラウド(キャンプファイヤー・ヴァージョン)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Campfire version)

15. テンプテーションズ/ジャスト・マイ・イマジネーション

The Temptations - Just My Imagination (Running Away With Me)

16. エリー・ゴールディング/スティル・フォーリング・フォー・ユー

Ellie Goulding - Still Falling For You

17. RAYE/Worth It.

Raye - Worth It.

18. ジェシー・ウェア/パールズ

Jessie Ware - Pearls

19. アル・グリーン/ホワット・ア・ワンダフル・シング・ラヴ・イズ

Al Green - What A Wonderful Thing Love Is

20. ダイナ・ワシントン/マッド・アバウト・ザ・ボーイ

Dinah Washington - Mad About The Boy

21. オリヴィア・ディーン/イット・イズント・パーフェクト・バット・イット・マイト・ビー

Olivia Dean - It Isn’t Perfect But It Might Be

◆オリヴィア・ディーン アーティスト情報

https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/

◆映画『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』

2025年4月11日(金)全国ロードショー

https://bridget-jones-movie.jp/