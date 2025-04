Ado、メジャーデビュー5周年記念「Adoのベストアドバム」　4月9日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Adoの初となるベストアルバム「Adoのベストアドバム」を4月9日(水)に発売します。

2020年10月に「うっせぇわ」でメジャーデビュー、今年5周年を迎え、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』の開催も予定される22歳の歌い手Ado。

メジャーデビュー5周年を記念してリリースされる今作は、デビュー曲「うっせぇわ」をはじめ、「ギラギラ」「踊」「新時代」や「唱」などのヒット曲やAdoの楽曲で再生されている曲を中心にセレクト。まだ発表されていない新曲2曲に加えて、これまで未配信だった「Hello Signals」も含めた全40曲収録の2枚組です。ジャケットはイメージディレクターを務める絵師・ORIHARAが手がけています。

完全数量限定:デラックスBOX盤には、特製カルタが付属。完全数量限定:デラックスBOX盤、初回限定:『喜劇』盤には2022年4月4日に開催したAdoの人生初ライブとなったZepp Divercity(TOKYO)公演『喜劇』の映像を収録しています。

完全数量限定:シャカシャカアクリルチャーム盤にはオリジナルのシャカシャカアクリルチャームが付属するほか、全形態共通で「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入(絵柄全4~5種(予定))。シリアルナンバーによるスペシャル応募企画も実施しており、A賞は4月26日、27日に行われる「Ado World Tour 2025 “Hibana”」のさいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)公演のアルバム特別席の購入権が各日1,000席ずつ抽選で当たります。

発売日の4月9日(水)21:00からYouTubeでのライブ生配信のほか4月12日(土)、13日(日)にはStationheadによるオンラインリスニングパーティーを開催予定です。全国CDショップでは対象店舗て数々の収録曲のジャケットを使用したパネル展を実施します。一部店舗では『Adoのベストアドバム』ご購入のお客様に抽選でパネルをプレゼントします。

Ado 初のベストアルバム「Adoのベストアドバム」

2025年4月9日(水)発売

https://ado.lnk.to/best_adobumID

<CD収録予定楽曲>※全形態CD2枚組、収録曲は共通

Disc1

うっせぇわ(詞曲・編曲:syudou)

阿修羅ちゃん(詞曲・編曲:Neru)

夜のピエロ(詞曲・編曲:biz)

クラクラ(作詞・作曲:meiyo / 編曲:菅野よう子×SEATBELTS)

ショコラカタブラ(作詞:かめりあ / 作曲:TAKU INOUE)

unravel(作詞・作曲:TK)

私は最強(楽曲提供:Mrs. GREEN APPLE)

ウタカタララバイ(楽曲提供:FAKE TYPE.)

マザーランド(詞曲・編曲:煮ル果実)

向日葵(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:40mP)

新時代(楽曲提供:中田ヤスタカ)

ギラギラ(詞曲・編曲:てにをは)

ルル(詞曲・編曲:MARETU)

Episode X(作詞・作曲:Ayase / 編曲:Ayase, Rockwell)

FREEDOM(詞曲・編曲:jon-YAKITORY)

ロックスター(作詞作曲:jon-YAKITORY)

唱(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.))

いばら(詞曲・編曲:Vaundy)

Value(詞曲・編曲:ポリスピカデリー)

心という名の不可解(作詞作編曲:まふまふ)

Disc2

初夏(作詞・作曲:Ado / 編曲:三井律郎)

Hello Signals(詞曲・編曲:伊根)

逆光(楽曲提供:Vaundy)

リベリオン(詞曲・編曲:Chinozo)

MIRROR(詞曲・編曲:なとり)

アタシは問題作(詞曲・編曲:ピノキオピー)

行方知れず(作詞作編曲:椎名林檎)

愛して愛して愛して(詞曲・編曲:きくお)

Tot Musica(楽曲提供:澤野弘之)

DIGNITY(作詞:稲葉浩志 / 作曲:松本孝弘)

会いたくて(作詞・作曲:みゆはん / 編曲:みきとP)

エルフ(詞曲・編曲:てにをは)

永遠のあくる日(詞曲・編曲:てにをは)

レディメイド(詞曲・編曲:すりぃ)

ラッキー・ブルート(詞曲・編曲:柊キライ)

過学習(詞曲・編曲:伊根)

オールナイトレディオ(詞曲・編曲:Mitchie M)

わたしに花束(作詞:shito, gom / 作曲:shito / 編曲:HoneyWorks)

踊(作編曲:Giga, TeddyLoid / 作詞:DECO*27)

桜日和とタイムマシン(作詞作編曲:まふまふ)

<Blu-ray、DVD収録内容>

※完全数量限定:デラックスBOX盤、初回限定:『喜劇』盤のライブ映像は共通

■形態内容(全6形態)

【完全数量限定:デラックスBOX盤 (Blu-ray)】

*UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売

2 CD + GOODS + Blu-ray

品番:PDCV-1247

価格:14,300円(税込)

内容:

・LPサイズハードカバーBOX(サイズ:約H315mm×W315mm)

・2 CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ

(札サイズ:約H89 x W58mm、 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【完全数量限定:デラックスBOX盤 (DVD)】

*UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売

2 CD + GOODS + DVD

品番:PDCV-1248

価格:14,300円(税込)

内容:

・LPサイズハードカバーBOX (サイズ:約H315mm×W315mm)

・2 CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

・グッズ:Adoのベストアドバム特製カルタ

(札サイズ:約H89 x W58mm、 箱サイズ:約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)

【初回限定:『喜劇』盤 (Blu-ray)】

2 CD + Blu-ray

品番:TYCT-69342

価格:8,800円(税込)

内容:

・2 CD

・Blu-ray:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【初回限定:『喜劇』盤 (DVD)】

2 CD + DVD

品番:TYCT-69343

価格:8,800円(税込)

内容:

・2 CD

・DVD:伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録

【完全数量限定:シャカシャカアクリルチャーム盤】

2 CD + GOODS

品番:TYCT-69344

価格:4,950円(税込)

内容:

・2 CD

・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ:約H80mm x W100mm)

【通常盤(初回プレス)】

2CD

品番:TYCT-69345/6

価格:3,850円(税込)

内容:

・2 CD

<全形態共通、封入特典>

■「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4~5種(予定)

※カードの絵柄は全形態共通

※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は

封入しておりません。

■スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ

<『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画>

■賞品内容

A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権

「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる!

Ado World Tour 2025 “Hibana”

日程:2025年4月26日(土)、27日(日)

会場:さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

席数:各日1,000席

D賞:直筆サイン入りポスター~お客様のお名前入り~ 49名様

直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします!

O賞:オリジナルクッション (サイズ:40×40cm) 200名様

ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします!

<応募方法>

4月9日発売『Adoのベストアドバム』にシリアルナンバー付応募抽選券を封入いたします。シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバーを使用し、ご希望の賞品を1つ選んでご応募ください。

シリアルナンバー付応募抽選券に記載のシリアルナンバー1つにつき1回のご応募が可能です。

※おひとり様何度でもご応募可能ですが同じシリアルナンバーを使って2回以上応募する事はできません。

※シリアルナンバーはCD全形態封入。初回限定:『喜劇』盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。

※申込ページはシリアルナンバー付応募抽選券に記載しております。

<応募期間>

※賞品によって応募期間が異なりますのでご注意ください。

A賞:Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権

2025年4月9日(水)~4月15日(火)23:59 当落発表:4月19日(土)15:00~

D賞:直筆サイン入りポスター~お客様のお名前入り

O賞:オリジナルクッション

2025年4月9日(水)~4月30日(水)23:59 当落発表:5月3日(土)15:00~

※ご希望の賞品の応募対象期間内にご応募ください。

※上記応募期間以外はご応募いただけませんのでご注意ください。

※締切間近などの時間帯によっては、応募画面に繋がりにくい場合がございます。余裕を持ってご応募ください。

※商品(CD)が届かない、受け取れない等の理由を含め、いかなる場合も上記応募期間以外はご応募いただけません。あらかじめご了承ください。

※当選、落選は登録時のメールアドレス宛にお送りいたします。また、マイページからもご確認いただけます。

※お客様の通信状況により当落通知メールが届かない場合もございますので、必ず抽選結果発表期間内に 『マイページ(申込詳細)』にて当落結果をご確認ください。

※ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は、「l-tike.com」、「ent.lawson.co.jp」を受信できるよう必ず設定してください。

※当選確率は、ご応募順とは関係ございません。

<応募に関する注意事項>

※シリアルナンバーの転売は禁止です。転売、譲渡によるお客様同士のトラブルには一切対応いたしません。

※理由を問わずシリアルナンバー付応募抽選券の再発行等は行いません。

※シリアルナンバーは一度ご使用いただくとその後は無効となります。

※シリアルナンバーは半角英数字です。入力内容にお間違えのないようご注意ください。

※シリアルナンバー付き応募抽選特典券は応募完了後も、賞品の到着まで大切に保管ください。

※応募時には個人情報の登録が必要です。

※応募時は電波状況の良いところで行ってください。通信料はお客様のご負担となります。

※当選賞品のお届け。クッションは2025年5月中、サイン入りポスターは9月中を予定しております。

※当選賞品のお届け予定時期は予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※当選されたお客様への賞品の発送は、日本国内のみとさせていただきます。

※賞品の発送につきましては申込時に登録した「会員情報」のご住所へ発送いたしますので、お間違いのないようご登録ください。

※住所に変更が生じた場合は当選発表から1週間以内に必ず下記ユニバーサル ミュ-ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)の問い合わせ先までご連絡ください。1週間を過ぎた場合は受け付けいたしかねます。

※お客様のご都合による長期不在・住所不明の返送品については保管義務を負いかねます。再発送の対応はできませんので、その際は当選無効とさせていただきます。発送完了後3か月を過ぎた場合はお問い合わせにも対応できかねますのご了承ください。

※配送時にお客様都合でのトラブルがあった場合は対応いたしかねます。

※当選した賞品を売買・譲渡することは一切禁止です。

※全ての応募は応募完了と同時に利用規約、注意事項に同意があったものといたします。

【本企画に関するお問い合わせ】

ユニバーサル ミュ-ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

(月~金 10:00~18:00 ※祝・祭日除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

*お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

*お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

*営業時間外のお問い合わせは翌営業日以降の回答とさせていただきます。

【お申し込みに関する問い合わせ先】

https://faq.l-tike.com/

受付終了後にお問い合わせいただきましてもご対応できませんので、予めご了承ください。

5周年特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ado/5thanniversary/

スケジュール

4月8日(火) 21:30~ 「『Adoのベストアドバム』配信まであと少し」YouTubeプレミア公開:https://youtu.be/XCcte31j3Qo

4月9日(水) 21:00~ "Ado's Best Adobum" Release Party Live Stream:https://youtube.com/live/Kwy9Li3BSco?feature=share

4月12日(土) 21:00~ リスニングパーティー(Stationhead) *アーティスト出演はございません。

4月13日(日) 12:00~ リスニングパーティー(Stationhead) *アーティスト出演はございません。

リスニングパーティーの詳細はこちら

日本語

https://www.universal-music.co.jp/ado/news/2025-04-04-2/

英語

https://www.universal-music.co.jp/ado/news/2025-04-04-3/

【プロフィール】

22歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年1月に発売した1stアルバム『狂言』や主題歌/劇中歌を含む全7曲の歌唱を担当した映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したCDアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』もランキングを席巻しロングヒット。2024年2月からは世界ツアー「Wish」、4月には女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブ、Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」を開催した。7月からは初の全国アリーナツアー “Ado JAPAN TOUR 2024『モナ・リザの横顔』”を開催。7月には自身2枚目となるオリジナルアルバム『残夢』を発売し、10月24日には自身初となるCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』を発売。2025年にはメジャーデビュー5周年イヤーを迎え、4月には自身初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』発売、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』がスタートする。



