薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん出演『らいおんちゃん』イベントとして、ラジオ公開録音＆お見送りを実施！開催日は2025年4月29日!!

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株式会社アニメイトホールディングス

　2025年1月13日（月・祝）に初イベントを開催した(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006167.000016756.html)チャンス系バラエティ企画『らいおんちゃん』が第2回目のイベントを開催！内容は『ラジオ公開録音＆お見送り』。会場はアニメイト池袋本店地下2Fの多目的ホール・アニメイトシアターです。



　出演は、第1部は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん。第2部は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん。現在参加チケット販売中です。是非会場でお会いしましょう！



▼参加チケット販売中！ チケットページはこちら!!


https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr(https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr)



らいおんちゃん

◆イベント情報◆


らいおんちゃん公開録音 2025 APRIL



【開催日時】


2025年4月29日（火・祝）※2回公演


・第1部　開場15:30／開演16:00　


・第2部　開場18:00／開演18:30



【出演】


第１部出演者：薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華
第２部出演者：薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華・飯田ヒカル・和久野愛佳



＊今回の公開録音は１部と2部で出演者数が異なります



【内容】


ラジオ公開録音＆お見送り（1回）



【会場】


アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）


⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報】


各部 4,500円（税込）


※未就学児は入場不可


※注意事項・詳細は、チケットページ（ https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr ）にてご確認下さい。




らいおんちゃん

【関連サイト】


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⇒https://x.com/ride_on_chance



【著作権表記】


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