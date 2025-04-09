薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん出演『らいおんちゃん』イベントとして、ラジオ公開録音＆お見送りを実施！開催日は2025年4月29日!!
2025年1月13日（月・祝）に初イベントを開催した(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000006167.000016756.html)チャンス系バラエティ企画『らいおんちゃん』が第2回目のイベントを開催！内容は『ラジオ公開録音＆お見送り』。会場はアニメイト池袋本店地下2Fの多目的ホール・アニメイトシアターです。
出演は、第1部は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん。第2部は薄井友里さん、早坂弥優さん、伊藤舞音さん、里美咲華さん、飯田ヒカルさん、和久野愛佳さん。現在参加チケット販売中です。是非会場でお会いしましょう！
▼参加チケット販売中！ チケットページはこちら!!
https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr(https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr)
らいおんちゃん
◆イベント情報◆
らいおんちゃん公開録音 2025 APRIL
【開催日時】
2025年4月29日（火・祝）※2回公演
・第1部 開場15:30／開演16:00
・第2部 開場18:00／開演18:30
【出演】
第１部出演者：薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華
第２部出演者：薄井友里・早坂弥優・伊藤舞音・里美咲華・飯田ヒカル・和久野愛佳
＊今回の公開録音は１部と2部で出演者数が異なります
【内容】
ラジオ公開録音＆お見送り（1回）
【会場】
アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）
⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
【チケット情報】
各部 4,500円（税込）
※未就学児は入場不可
※注意事項・詳細は、チケットページ（ https://t.livepocket.jp/e/ride_on_chance_2025apr ）にてご確認下さい。
らいおんちゃん
【関連サイト】
公式X（Twitter）
⇒https://x.com/ride_on_chance
【著作権表記】
(C) MARINE ENTERTAINMENT