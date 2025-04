料理メディア「Nadia」と株式会社波里がタイアップ！特別企画ページ「米粉で作るとおいしいレシピ」を公開

Nadia株式会社

Nadia株式会社(東京都港区/代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」)と株式会社波里(栃木県佐野市/代表取締役社長 藤波孝幸 以下「波里」)がタイアップし、「お米の粉 お料理自慢の薄力粉」の認知・消費拡大を目的に、特別企画ページ【米粉で作るとおいしいレシピ】を公開いたします。

「米粉で作るとおいしいレシピ」特別企画ページを公開

特別企画ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/namisato

今回の特別企画ページ「米粉で作るとおいしいレシピ」では、「グルテンフリー」などの健康価値の訴求だけではなく、米粉ならではの「おいしさ」「扱いやすさ」などをテーマに米粉の魅力を発信してまいります。

Nadia Artistそれぞれの特徴を活かしたレシピをご提案しておりますので、ぜひご覧ください。

▼詳しくは特別企画ページをご参照ください。

掲載レシピの一部をご紹介

忙しい朝でも!焼くまで10分【米粉ソーセージマフィン】 by こばやしまりこさん【ふっくら焼ける!】基本の米粉パンケーキ by ねぎちゃんさん【卵なしで簡単!海老のフリッター】焼きたてカリッ!ふわっ(ハート) by 金子美和(さとみわ)さん【米粉de鶏天(ささみ)】絶品☆旨し☆冷めてもサクサク☆ by 美桜さん

<提供:株式会社波里>

1947年の創業以来、「米粉」をはじめ「胡麻」や「きな粉」など、日本人になくてはならない食材を生産しています。伝統と技術、そして真心を大切に製品づくりに取り組んでいます。 米粉生産量は国内トップクラス。米粉のおいしさや可能性といった「米粉の文化」を作って広げることで、日本の水田を守ることにも繋がると、使命感を持ち日々取り組んでいます。 ノングルテン米粉製造工程管理 JASの国内認証第1号を取得しています。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約960名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー(インスタグラマー)で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年4月時点で合計5,300万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ(iOS/Android)(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

<Nadia株式会社について>

会社名: Nadia株式会社

設立:2012年7月5日

代表者:代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL:https://nadia-corp.co.jp/

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容:インターネットメディア事業(Nadia)、料理家マネジメント事業(Nadia Management)、広告・企画制作・PR事業

<お問い合わせ>

contact@nadia-corp.co.jp