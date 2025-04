【Talent Management Custom Webinar】に登壇いたします

株式会社コーチ・エィ

【日本時間】2025年4月16日(水) 4:00 AM

【米国時間】2025年4月15日(火) 14:00-15:00(ET) / 11:00-12:00(PT) / 13:00-14:00(CT)

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ(東証スタンダード9339)は、Association for Talent Development(以下、ATD) が主催するウェビナー、”Talent Management Custom Webinar” に、当社子会社Coach U Inc.のアドバイザー兼ビジネスパートナーのレネー・ロバートソン(Renee Robertson)氏と共に、当社社員が登壇することをお知らせします。

お申込みはこちらから(無料) :https://webcasts.td.org/webinar/5457※本編は全て英語です※参加申し込みにはATDへの会員登録とログインが必要です

| ウェビナーの概要

今日の変化の激しいビジネス環境において、人材の育成や能力開発は、組織の成長を促進するうえで極めて重要な役割となりました。コーチング発祥の地である米国では、「インターナルコーチ」と呼ばれる社内コーチの役割を担う人材が数多く活躍しており、コーチングのアプローチを元にした能力・人材開発が特に盛んに行われています。

本ウェビナーでは、コーチングのアプローチができるリーダーの重要性について対談しながら、インターナルコーチをはじめとした組織の成長促進の担い手が備えるべきスキルや信頼性、影響力について探索します。



○ウェビナーで扱うテーマ

- タレントマネジメントとリーダーシップ開発責任者に求められる、スキルのメガトレンドとその影響について理解する個人や組織の成長促進に必要とされるスキルのトレンドや社会背景把握し、より深い理解を得る- 自己評価を通して自己認識を高める自身の強みや成長の機会を見つけ、専門的なスキルを磨くきっかけを得る- 影響力を高めるための計画を立る目標を明確にし、組織成長の推進者として組織の成功に貢献する力を引き出す[表: https://prtimes.jp/data/corp/53380/table/107_1_0f0aaec8d874f64ee2e8aaaba02aafdc.jpg ]

| 登壇者

Coach U Inc.

アドバイザー兼ビジネスパートナー

エグゼクティブコーチ レネー・ロバートソン(Renee Robertson)氏

シニアエグゼクティブの信頼できるアドバイザーおよびコーチとして活躍してきたエグゼクティブコーチ。複数のビジネス目標を達成する革新的なコーチングの取り組みの成果が評価され、国際コーチング連盟(ICF)のInternational Prism Awardを2度受賞している。また、ICFの新規事業部門Coaching in Organizations(CIO)の創設責任者兼副社長を務め、組織におけるコーチングの推進に貢献してきた。

現在はRobertson Coaching Instituteの代表兼チーフ・コーチング・オフィサーを務めるとともに、2024年よりCoach Uのアドバイザーおよびビジネスパートナーとして活動している。Coach Uのプログラムの卒業生。

著書『The Coaching Solution: How to Drive Talent Development, Organizational Change, and Business Results』

Coach U Inc.

Global Director of Client Success

株式会社コーチ・エィ

アンジー・トン(Angie Tong)

世界各国のリーダーとともに変革を推進してきた10年以上の経験を持つエグゼクティブコーチ。英語、日本語、中国語の3ヵ国でのコーチングが可能。国際関係、プロジェクトマネジメント、事業開発における豊富な経験を活かし、グローバル市場や組織の複雑なダイナミクスを深く理解した体系的なアプローチでコーチングを行う。

Coach Uでは、グローバルチームを率いながら、顧客企業と連携し持続可能で変革を生み出すコーチングプログラムの設計をけん引している。

「最も影響力のあるリーダーとは、新たなリーダーを育成できる人である」と考えており、コーチングの真の価値は、リーダー自身が「変革は自分から始まる」と気づくことにあると信じている。

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業(当時はコーチ・トゥエンティワン)以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割(売上高比)がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://www.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』