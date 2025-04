2年連続、最高評価を獲得！ESGに取り組む世界の企業を格付する「MSCI ESGレーティング」で「AAA」

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズホールディングス(以下JINS)は、MSCIが世界の企業を対象にESGへの取り組みや情報開示の観点で格付けする「MSCI ESGレーティング」において、最高評価である「AAA」を獲得しました。前回(2024年3月公表)の「AAA」評価から、2年連続で最高評価の獲得となります。

サステナビリティに取り組む企業としてグローバルで最高水準の「AAA」評価

「MSCI ESGレーティング」は、企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)におけるリスクマネジメントの程度を分析し、最高評価「AAA」から「CCC」まで7段階で評価するもので、ESG投資の世界的な評価指標とされています。

JINSはサステナビリティビジョン「アイウエアを通して、未来の景色を変えていく。」を掲げ、社会課題解決のためビジネスを通じた社会価値創出に継続的に取り組んでおり、前回(2024年3月)はJINS初となる最高評価「AAA」を獲得しました。

この度の格付けでは、製品のカーボンフットプリント、労働管理、情報セキュリティ、企業行動の4テーマが特に高く評価され、2年連続の最高評価「AAA」となりました。

JINSはこれからも持続可能な社会の実現にむけて、サステナビリティへの取り組みを着実に進めてまいります。

■JINSのサステナビリティに関する詳細は下記よりご覧ください。

https://jinsholdings.com/jp/ja/sustainability/

