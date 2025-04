モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 発売記念イベント！JP THE WAVY のゲリラライブに大勢のファンが集結　モンスターアスリートのトークショーや限定ギアのGIVE AWAY企画も実施

モンスターエナジージャパン合同会社

モンスターエナジーは、『モンスター ウルトラファンタジールビーレッド』を4月1日(火)より新発売しました。本商品は、0カロリー&0シュガーを特徴とする「モンスター ウルトラ」シリーズの新商品です。春の新生活にピッタリの爽やかなピンクグレープフルーツ風味に、モンスター独自のエナジーブレンドを配合。気分をリフレッシュしたいときや、楽しみたいとき、ワクワクする瞬間にぜひ味わってほしい1本。目を惹く缶のパッケージは、SNSで思わずシェアしたくなるようなピンクとブルーのキュートなキャラクターが描かれたデザインです。

新商品の発売を記念し、4月5日(土)に渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 発売記念イベントを開催。モンスターファミリーが大勢登場し、新商品サンプリングで新フレーバーを味わう人で会場は終日賑わいました。

また午後からは日本を代表するスノーボーダー村瀬心椛、長谷川帝勝が登壇し、その日限りのスペシャルトークショーを実施。幼少期から一緒に練習を積んできた二人がミラノ五輪に向けた意気込みを語ってくれました。その後はBMXライダー佐々木元の世界レベルの迫力パフォーマンス!加えてスケーターの芝田元や池田大暉、赤間凛音、佐々木音憧、サーファー大原洋人、格闘家の平田樹、プロゲーミングチームRIDDLEのボドカ、プロeスポーツチームのFENNELから仏、ロックバンド coldrainからRxYxOらなど、総勢15名を超えるモンスターファミリーが集合し、限定ギアのGIVE AWAY企画をするなど会場を盛り上げました。さらには、Z世代から絶大な人気を博す JP THE WAVY によるスペシャルゲリラライブも!JP THE WAVYのまさかの登場に大きな歓声が上がり、熱狂的な盛り上がりをみせました。モンスター マンゴーロコとのタイアップソング「Mango Loco」やライブでは初披露となった「Miss Luxury」など、計4曲を披露。サイン入りギアのGIVE AWAY企画も大盛況。新フレーバーの発売記念に最高のライブとなりました。

■イベント概要

イベント名称 :モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 発売記念イベント

開催日 :4月5日(土)13:00~ 18:00

会場 :渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目21-3

プログラム :

・新商品「モンスター ファンタジールビーレッド」無料サンプリング

・13:00~14:00 アスリートトークショー (13:00~13:30 メディア対応)

・14:00~14:30 アスリートGIVE AWAY、BMXパフォーマンス

・16:00~16:30 JP THE WAVY 特別ライブ、GIVE AWAY

■日本を代表するスノーボーダー「村瀬心椛」、「長谷川帝勝」のスペシャルトークショー

2025年スノーボード世界選手権ビッグエアにて優勝を飾った村瀬心椛。ビッグエアでは2度の優勝を含め、計4度も表彰台に立ち、総合優勝を果たした長谷川帝勝のスペシャルトークショーを実施しました。トークショーの中では、世界大会の感想や、お互いの印象まで赤裸々に語られました。また、モンスターエナジーの新商品であるモンスター ウルトラファンタジールビーレッドを試飲を実施し、「とても飲みやすく、元気が出る味です。(村瀬心椛)」 「試合前にモンスターエナジーを飲んで集中する時間を作っていました。(長谷川帝勝)」とそれぞれモンスターエナジー愛が溢れるコメントをいただきました。そして、トークショーの最後には2025年シーズンに向けて「より、スノーボードを広められるように練習して表彰台に多く登れるシーズンにしたい(村瀬心椛)」「どんな時でもかっこいい、自分が納得する表現ができるようにしたい(長谷川帝勝)」とモンスターアスリートとして志の高い目標を語ってもらいました。

■モンスターアスリートによる限定ギアGIVE AWAY企画

会場に駆けつけたモンスターアスリート勢がステージに登壇し、新商品「モンスター ウルトラファンタジールビーレッド」が2本入ったスペシャルボックスや、新商品デザインの限定Tシャツ、パーカーなどプレゼント企画を実施。多くの参加者が全力でアピールをしてモンスターギアをゲットしました。

スノーボーダー村瀬心椛、長谷川帝勝、スケートボードから芝田元や池田大暉、赤間凛音、佐々木音憧、サーファーの大原洋人、格闘家の平田樹、BMXライダーの佐々木元などが登場しました。

■BMXライダー佐々木元の世界レベルのパフォーマンス

2010年と2011年に「NORA CUP」にてNo.1ライダーとして連続受賞、2022年にコンテストシーンにおいて、全日本選手権17度優勝、UCIワールドラインキング1位という圧倒的な実績を誇るレジェンド、佐々木元が、この日のステージで圧巻のパフォーマンスを披露しました。世界を唸らせたそのテクニックは、息を呑むほどの大技の連続。観客は固唾を飲み込み、その一挙手一投足に目が釘付けとなりました。まさに、レジェンドの称号を改めて知らしめる、圧巻のステージでした。

■JP THE WAVY スペシャルゲリラライブ

イベントのクライマックスを飾ったのは、Z世代を中心に絶大な人気を誇るJP THE WAVY!彼の登場に大きな歓声が上がり、一気に会場は熱気に包まれた。重低音が響き渡ると、オーディエンスはさらにヒートアップ。披露された全4曲では、誰もが JP THE WAVY と共に歌い出し、会場全体が一体となって揺れました。ライブ中盤には、「みんな、モンスター ウルトラファンタジールビーレッド飲んでね!」という彼の呼びかけに、さらなる歓声が沸き起こります。そして、JP THE WAVYからサプライズとして直筆サイン入りの新商品デザインのモンスター限定パーカーがその場でランダムにプレゼントされ、会場の興奮はピークに!会場のボルテージは最高潮のまま最後まで熱狂冷めやらぬ、最高のライブとなりました。

■JP THE WAVY プロフィール

▼プロフィール

新ジャンルな音楽性で数々のヒットを世に送り出し、ファッションアイコンとしても国内外問わず注目を集めるラッパー。ダンサーとして活動後、2017年にリリースした「Cho Wavy De Gomenne」が記録的なバイラルヒットに。2021年には“ワイスピ”シリーズ『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』のサウンドトラックにアジア人として唯一抜擢された。2023年には香港・上海・台湾でのアジアツアーを成功に収め、Rolling Loud Thailand 2023/2024へも2年連続で出演するなど海外での活動も広めている。また現代アーティスト・村上隆とのユニット、MNNK Bro. (Takashi Murakami & JP THE WAVY)を結成し話題を呼んでいる。

■アスリートプロフィール

村瀬心椛(むらせ・ここも) 岐阜県出身/20歳

父の影響で4歳からスノーボードに触れ、小学1年生の頃にスロープスタイルを始める。2018年にはノルウェーにて行われたX Gamesのビッグエアー種目にて海外のトップ選手たちが出場する中、見事最年少優勝を果たした。

2022年北京冬季五輪ビッグエアで銅メダルを獲得。2025年スノーボード世界選手権ビッグエアにて優勝。

長谷川帝勝(はせがわ・たいが) 愛知県出身/19歳

両親の影響で4歳でスノーボードを始める。11歳のJSBA全日本スノーボード選手権大会ジュニアの部スロープスタイル3位入賞。2021年以降数々の大会で成績を収める。また、2023年9月には世界最高難度の大技で5回転半する「1980」を世界で初めて4方向全てに成功し話題となった。今季はビッグエアでは2度の優勝を含め、計4度も表彰台に立ち、総合優勝。

赤間凛音(あかま・りず)

2024年パリ五輪スケートボード女子ストリートの銀メダリスト。7歳から本格的にスケートボードを始める。そこから数年で頭角を現し、コンテストでは表彰台の常連として活躍中。

芝田元(しばた・もと)

2016年にアメリカで開催されたX Gamesで2位となり日本人で初のメダルを獲得。常にスケートボードバートコンテストでは表彰台の常連として活躍している

池田大暉(いけだ・だいき)

2022年に日本初開催のX Gamesでは初出場ながら銀メダル獲得という快挙を達成。同年、アマチュア世界大会TAMPA AMにて優勝を果たした。

佐々木音憧(ささき・とあ)

イタリア・ローマで行われたスケートボード世界選手権に出場。史上最年少での金メダルを獲得。ロス五輪も視野にこれからの活躍に期待される

大原洋人(おおはら・ひろと)

2015年『Vans US Open of Surfing』に18歳にして日本人初の優勝。WSL CTクオリファイに向けて、現在奮闘中。

佐々木元(ささき・もと)

2010年から2年連続でBMX界のアカデミー賞「NORA CUP」にアジア人初となるNo.1ライダーに輝いた。その後、2022年にコンテストにおいてもUCIワールドランキング1位を獲得。

平田樹(ひらた・いつき)

幼少期から柔道を習い小学生にして全国大会3位。2019年、格闘技団体ONE Championshipからプロデビューを果たす。

■RIDDLE

『RIDDLE ORDER(通称:RIDDLE)』 は、ゲーム配信者「ボドカ」により、2016年10月に発足したプロゲーミングチームです。

「Streamer」部門と「Apex Legends」部門、「VALORANT部門」、「Fortnite」部門の4部門において、eスポーツの発展を目的として競技活動やゲームの生配信、動画投稿を精力的に行っております。

■FENNEL

2019年に設立。2024年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で2度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。