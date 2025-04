【ag・数量限定】大人気のASMR専用ワイヤレスイヤホンに普段使いしやすい新色が登場！ COTSUBU for ASMR MK2「BLACK」・COTSUBU for ASMR 3D「GRAY」追加

株式会社final

国内オーディオメーカー株式会社final(代表:細尾 満、本社:神奈川県川崎市)は、agブランドのASMR専用ワイヤレスイヤホンとして定番になった「COTSUBU for ASMR」シリーズの新たなカラーバリエーションを数量限定で発売いたします。

「COTSUBU for ASMR MK2(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982708886)」は新色のBLACK、「COTSUBU for ASMR 3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982741654)」は新色のGRAYとなっております。いずれも、2025年4月9日(水)より予約開始、2025年4月18日(金)から発売です。数量限定生産となっておりますのでこの機会にぜひお買い求めください。

お得なキャンペーン情報や今だけ10%OFFのセール情報もございますのでぜひ最後までご覧ください。

「COTSUBU for ASMR MK2(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982708886)」は、自社ブランドfinalのASMR専用有線イヤホンとして定番の「E500」の音質を更に進化させた、世界初のASMR専用完全ワイヤレスイヤホンCOTSUBU for ASMRの後継機です。旧モデルであるCOTSUBU for ASMRと同様の「超近接音場」に特化した音質設計を採用し、耳元近くに音像が定位することで、まるで自身がダミーヘッドマイクに入り込んだような臨場感を得ることが可能です。

また、ASMRコンテンツをより楽しんでいただくために「近接3D音場」に対応する「COTSUBU for ASMR 3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982741654)」は、頭外の空間イメージまで明瞭に再現されるため、実際にその空間内にいるかのような実在感を感じることができます。

例えば、「囁き声」のコンテンツをCOTSUBU for ASMR MK2(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982708886)で聴くと、相手の声が頭の中に直接入り込んでくる感覚で、声そのもので頭が満たされるのに対して、COTSUBU for ASMR 3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=44923982741654)では、相手の唇の動きや微細な吐息の強弱までもが感じられ、実際に相手の口元が自分の耳元にあるかのような実在感を感じることができます。さらに、両機種ともにASMRの世界に深く没入していただけるよう、タップ操作及びガイダンス音声を無効にする「ASMRモード」を搭載しました。

臨場感と実在感、異なる2つの新しいASMR体験を普段使いしやすい新たなカラーでお楽しみください。

なお、新カラーの「COTSUBU for ASMR MK2/3D」のみ期間限定で10%OFFの特別価格でご購入いただけます。いずれもfinal公式ストア(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2?variant=43208124956822)とAmazonのfinal公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0780F57C-1CED-4BE5-9933-FE925826A002)にて2025年4月9日(水)~2025年4月21日(月)までとなっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。

さらに、final恒例!4月9日の「国際ASMRの日」に合わせて、キャンペーンを開催いたします。参加された方の中から、抽選で4名様に大人気VTuber周防パトラさんのサイン付き「ZE500 for ASMR(https://final-inc.com/products/ze500-asmr-jp)」もしくは「COTSUBU for ASMR MK2/3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2)」新カラーのいずれかが当たります。

COT SU BU for ASMR MK2/3D【COT SU BU for ASMR MK2/3D(新カラー)】

◎特長

・ASMR専用の2つの異なる音質設計

・数量限定カラーの「BLACK」と「GRAY」

・誤タッチを防ぐ「ASMRモード」搭載

・片側3.5g!シリーズ最小最軽量&ディープフィット設計で高遮音性を実現

・至上最高の装着感を実現するイヤーピース

・「アジャストフィット機構」採用で誰にでも最適フィット

・「オートペアリング機能」搭載

・「片耳モード」を搭載

・高性能MEMSマイク搭載で快適な通話性能

◎スペック

・連続音楽再生時間:(イヤホン本体)最大5時間、(ケース込み)最大20時間

・充電時間:(イヤホン本体)約1.5時間、(ケース)約2時間

・バッテリー容量(イヤホン本体)30mAh、(ケース)200mAh

・防水性能:IPX4

◎付属品

充電ケース、final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ、USBタイプC充電用ケーブル

◎販売ページ(期間限定セール中)

final公式ストア(WEB)、Amazon(final公式ストア)

※final公式ストアとAmazonのfinal公式ストアでは、2025年4月9日(水)~2025年4月21日(月)まで「COTSUBU for ASMR MK2/3D」新カラーのみ10%OFFの特別価格でご購入いただけます。

◎製品ページ

final公式ストア :https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2Amazon(MK2) :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2H22DGXAmazon(3D) :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2H4YV8K

画像ダウンロードはこちらから(https://10.gigafile.nu/0606-d1fd490d56443964778f7934fac3a943d)

【ASMR特化イヤホンシリーズ拡大&国際ASMRの日キャンペーン】ASMR特化イヤホンシリーズ拡大&国際ASMRの日キャンペーン

final恒例!4月9日の「国際ASMRの日」を記念してキャンペーンを開催いたします。今回は新製品のASMR専用イヤホンのリリースを記念して、「ASMR特化イヤホンシリーズ拡大&国際ASMRの日キャンペーン」と銘打ち、ASMRを愛する皆様から思い思いのエピソードを募集。参加された方の中から、抽選で4名様に大人気VTuber周防パトラさんのサイン付き「ZE500 for ASMR(https://final-inc.com/products/ze500-asmr-jp)」もしくは、「COTSUBU for ASMR MK2/3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2)」新カラーのいずれかが当たります。皆様のご参加をお待ちしております!

◎応募方法

<X>

1.@final_audio(https://x.com/final_audio)をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト🔁

3.ハッシュタグ「#国際ASMRの日」を付けて、お題に関するエピソードを投稿をすると当選確率UP!お題やエピソードを変えて、お一人様何回でも投稿が可能です。

お題は

1.はじめてハマったASMR

2.オススメのASMR

3.私しか知らないとっておきのASMR

4.聴いてみたいASMR の4つです。

<Instagram>

1. final_audio(https://www.instagram.com/final_audio/)をフォロー

2.キャンペーン投稿にいいね👍

3.キャンペーン投稿をご自身のストーリーズでシェアすると当選確率UP!

◎応募期間

2025年4月9(水)~2025年4月15日(火)23:59まで

◎プレゼント

新製品の「ZE500 for ASMR」もしくは数量限定カラーの「COTSUBU for ASMR MK2/3D」を抽選で計4名様(いずれも大人気VTuber周防パトラさんのサイン付き)。どれが当たるかは届いてからのお楽しみ!

◎当選発表

当選者様のみにXまたはInstagramのDMを通じてご連絡を差し上げます。

◎注意事項

・なりすましアカウントには十分にご注意下さい。

・キャンペーンのご参加は日本にお住まいの方に限ります。

・キャンペーン参加時は必ずアカウントの投稿を公開にした状態で参加ください。投稿が非公開の場合は参加とみなされませんのでご注意ください。

・商品の返品/交換/当選権利の譲渡はできません。

・プレゼント商品の転売行為は禁止とさせていただきます。

・個人情報は弊社のプライバシーポリシー(https://final-inc.com/policies/privacy-policy)に基づいて取り扱います。

株式会社final(agブランド)

「ちょうどいい」ワイヤレス製品を提案するオーディオブランド



agというブランド名は、「めったにない」という意味の古語「有り難き」に由来しています。

現在ワイヤレス製品は市場に溢れ、WEBでの検索結果からは良いものを探すことが困難になっています。その中でagを選択すれば大丈夫、となるような、「めったにない優れた製品」をお届けしたいという想いを込めています。



見る、触る、聴く、使うたびに小さな喜びを感じていただけるように、製品の機能だけでなく、質感や使い心地、そして毎日聴きたくなるような自然な音質にこだわっています。



私達株式会社finalが他ブランド向けの製品を受託製造していた際に築いた国内外のネットワークを生かし、様々な会社と共同で開発・生産を行なっています。

finalブランドにおいてハイエンドイヤホン・ヘッドホンの開発全ての工程を自社で一貫しておこなってきた知見が加わることで、品質の良さと、手の届きやすい価格を両立した「ちょうどいい」ワイヤレス製品の生産を可能にしています。



公式HP:https://final-inc.com/pages/top_ag

X:https://x.com/ag_audio_jp

Instagram:https://www.instagram.com/ag__audio/

YouTube:https://www.youtube.com/@finalaudiodesign