プラットフォーム事業を手掛ける株式会社アンドエスティが高島屋の“誰もがファッションを楽しむ社会の実現を目指したプロジェクト”を形に

アダストリアグループでモール&メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ(東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長:木村 治)は、株式会社高島屋(本社:大阪府大阪市中央区難波5-1-5 以下、高島屋)が、"誰もがファッションを楽しむ社会の実現を目指したプロジェクト「Fashion for ALL your SENSES」において、商品の制作を行いました。

株式会社アンドエスティでは、アダストリアが展開する30以上のアパレルブランドをマルチカテゴリー展開してきた経験と、幅広い世代との顧客接点を活かし、多くの企業さまとの協業を行っています。

この度、高島屋が展開するサステナブル活動「TSUNAGU ACTION(ツナグアクション)」の一環でスタートした新プロジェクト「Fashion for ALL your SENSES」において、アダストリアグループが持つ生産背景を活かして商品の制作を行いました。制作したアイテムは、視覚情報に依存しない凸凹加工や異素材を組み合わせた触覚でも楽しめるカットソーなど、8種類のアイテムです。

アダストリアグループは、2021年にスタートした「Play fashion! for ALL」プロジェクトを通じて、障がいの有無に関わらず、全ての人がファッションを楽しめる社会の実現に向け取り組んでいます。このプロジェクトを通じて、ファッションの楽しさと可能性を広げ、多様な個性を尊重する社会の創造に貢献してきました。同じ夢を描く高島島屋に共感し、今回の取り組みが実現しました。

■具体的な取り組み内容

<サンプル提案と視覚障がい者との試着会>

高島屋のプロジェクトチームのデザインを具体化し、サンプル作成や試着会の運営をサポートしました。視覚障がい者との試着会のフィードバックをもとに改良を実施し、品質を高めました。

<インクルーシブデザインの採用>

素材選定やディテールに関する細やかな提案を行い、視覚障がい者にも分かりやすい素材の選定や、縫製の工夫QRコード付きの下げ札を企画・制作しました。

■ポップアップストアの詳細

実際に商品が手に取れる、ポップアップストアを高島屋新宿店、大阪店、日本橋店にて開催します。

高島屋 新宿店2階ザ・メインスクエア(所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号)

開催時期:4月9日(水)~15日(火)

高島屋 大阪店1階グッドショックプレイス(所在地:大阪市中央区難波5丁目1番5号)

開催時期4月23日(水)~29日(火・祝)

日本橋高島屋S.C. 本館1階イベントスペース(所在地:東京都中央区日本橋2丁目4番1号)

開催時期:5月7日(水)~13日(火)

■商品の購入について

ポップアップストアのほか、高島屋オンラインストアでもご購入いただけます。

オンラインストアURL:https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/FA18288/620263/?utm_source=hp&utm_medium=special&utm_campaign=ffaysl

■TSUNAGU ACTIONについて

高島屋が、お客さまと一緒に取り組む、高島屋のサステナブル活動 「TSUNAGU ACTION」。

高島屋の従業員が発案した「TSUNAGU ACTION」の企画をプレゼンする企画検討会を全社規模で実施し、そこから選抜された商品、サービス、新たな取り組みなどの具現化を推進しています。

一年のなかでも特に「TSUNAGU ACTION WEEKS」の期間(4 月・10月に実施)は、高島屋の各店舗やオンラインストアで、“地球と私たちの未来”を考えるきっかけとなる商品、イベント、取り組みを拡大して展開、ご紹介しています。詳細は以下の URLからご覧いただけます。

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=FFAYS

■『Fashion for ALL your SENSES』 について

誰もがファッションを楽しむ社会の実現を目指す、高島屋の新プロジェクト。 このプロジェクトは、 高島屋のサステナブル活動 「TSUNAGU ACTION (ツナグアクション)」 の一環として企画・実現 しました。

<プロジェクトストーリー>

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/FFAYS/story.html?utm_source=dp&utm_medium=dp&utm_campaign=FFAYS

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長:木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

