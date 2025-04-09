銘匠光学 TTArtisan AF 75mm f/2 Lマウント ファームウェアアップデート 公開
株式会社焦点工房
- LUMIX DC-S1RM2との互換性に関する不具合を修正
- AF性能を向上
[ 更新情報の詳細 ]
商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002139
銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティティーアーティザン）のオートフォーカスレンズ「TTArtisan AF 75mm f/2」Lマウントのファームウェアアップデートを公開いたします。
[ 更新内容 ]
- LUMIX DC-S1RM2との互換性に関する不具合を修正
- AF性能を向上
[ 更新情報の詳細 ]
ファームアップデートダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。
焦点工房サポートページ(https://www.stkb.co.jp/support.html#tt-2732)
商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002139
About TTArtisan
TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
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