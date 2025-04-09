旅行券など豪華賞品が総勢１３４名に当たる！春のキャンペーン実施中！

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東京新聞（中日新聞東京本社）

東京新聞では、クイズに正解すると人気の商品が当たるキャンペーンを実施しています。正解者の中から抽選で賞品をプレゼントします。なお、ご応募はウェブのみとなります。






【賞品】


「A賞」 JTBトラベルギフト10万円分 1人


「B賞」レストランギフト券 3人


「C賞」ドリームジャンボ　連番30枚 5人


「D賞」ドリームジャンボ バラ30枚 5人


「E賞」47ＣＬＵＢカタログギフト 10人


「F賞」はしぐち亭 ちとかライス4箱セット 30人


「G賞」辻利 宇治茶・抹茶菓子詰め合わせ 30人


「H賞」茨城県産コシヒカリ５kg 30人


「I賞」知多ぶる ワイン酵母 純米吟醸 720ml 10人


「J賞」知多ぶる 薫酒 純米大吟醸 720ml 10人




◇応募方法　応募はオンライン限定。詳しくはウェブ検索で「東京新聞春キャン」と入力し、応募サイト内の詳細をご確認のうえ、お申し込みください。


◇応募期間　25年3月13日(木)～2025年5月12日(月)


◇当選発表　発送をもって代えさせていただきます


◇問い合わせ　東京新聞キャンペーン事務局


〒100-8505 東京都千代田区内幸町２-１-４


　　　　　　　電話03-6910-2459（土日祝を除く午前10時～午後5時まで）




応募はこちらから　https://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/2025haru