旅行券など豪華賞品が総勢１３４名に当たる！春のキャンペーン実施中！
東京新聞（中日新聞東京本社）
東京新聞では、クイズに正解すると人気の商品が当たるキャンペーンを実施しています。正解者の中から抽選で賞品をプレゼントします。なお、ご応募はウェブのみとなります。
【賞品】
「A賞」 JTBトラベルギフト10万円分 1人
「B賞」レストランギフト券 3人
「C賞」ドリームジャンボ 連番30枚 5人
「D賞」ドリームジャンボ バラ30枚 5人
「E賞」47ＣＬＵＢカタログギフト 10人
「F賞」はしぐち亭 ちとかライス4箱セット 30人
「G賞」辻利 宇治茶・抹茶菓子詰め合わせ 30人
「H賞」茨城県産コシヒカリ５kg 30人
「I賞」知多ぶる ワイン酵母 純米吟醸 720ml 10人
「J賞」知多ぶる 薫酒 純米大吟醸 720ml 10人
◇応募方法 応募はオンライン限定。詳しくはウェブ検索で「東京新聞春キャン」と入力し、応募サイト内の詳細をご確認のうえ、お申し込みください。
◇応募期間 25年3月13日(木)～2025年5月12日(月)
◇当選発表 発送をもって代えさせていただきます
◇問い合わせ 東京新聞キャンペーン事務局
〒100-8505 東京都千代田区内幸町２-１-４
電話03-6910-2459（土日祝を除く午前10時～午後5時まで）
応募はこちらから https://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/2025haru