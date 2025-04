RESCENE The ２nd Mini Album [Glow Up] 発売記念 日本初 オンラインビデオ通話イベント 開催決定！

株式会社HUB JAPAN

2024年3月にデビューしたガールズグループRESCENE(リセンヌ)。日本人メンバーも所属し、大注目のRESCENEが今回、 日本初オンラインビデオ通話イベントを開催することが決定いたしました!

2ND MINI ALBUM 「Glow Up」 QRタイプ WE Ver. or ME Ver. をご購入いただいた方を対象に抽選を行います。

抽選で当選された55名様が、オンラインビデオ通話イベントへご参加いただけます。



[イベント日時]

【日時】 4月27日(日)20:00~ (KST)

【内容】

◇RESCENE オンライン団体ビデオ通話イベント

― 30名

◇RESCENE オンライン個人1:1ビデオ通話イベント

― 各メンバー5名ずつ(25名)



※オンラインビデオ通話イベントはカカオトークアプリのフェイストーク(ビデオ通話)で行われますので、開始前に必ずビデオ通話が可能な携帯電話をあらかじめご用意ください。 (ご案内した進行時間は現場の状況により変動することがあります。)

※オンライン個人1:1ビデオ通話イベントのメンバーはお選びいただけます。

※オンライン団体ビデオ通話イベントとオンライン個人1:1ビデオ通話イベントの応募ページは異なっています。

ご購入の際はよくご確認の上ご購入をお願いいたします。尚、オンライン団体ビデオ通話イベントとオンライン個人1:1ビデオ通話イベントはどちらもご購入可能です。重複してどちらも当選する可能性がございますので、必ずご参加可能な方のみご購入をお願いいたします。



[イベント参加方法]

1) 応募期間: 2025年4月11日(金)15:00 ~ 4月13日(日)23:59まで

※決済完了時間基準(未入金時、自動注文キャンセルおよび応募対象外となります。)



2) 応募方法: 応募期間内に特設サイト(https://rescene-jpstore.com)よりRESCENE The 2nd Mini Album [Glow Up](QR ver.)をご購入いただいたお客様から抽選で合計55名様がご当選となります。

※お届けする商品には応募券はついておりません。ご注文時に自動的に応募完了となります。

※CD1枚のご購入で一口応募となります(複数ご応募可)。抽選方式につき、ご購入されても落選する場合もございます。

※複数回ご注文いただいた場合は、合計購入数量分応募処理されます。

- 応募者情報が同一の場合のみ反映 / 情報が異なる場合は、異なる応募者に分類されます。

ex) 応募期間中に応募者A様が1回目に2枚注文 / 2回目に3枚注文された場合、合計5枚購入で合算され、応募者A様は5回分自動応募処理されます。

※参加時間は主催者側であらかじめ指定させていただきます。参加時間の変更等のご要望には一切対応できません。この点をご了承いただける方のみご応募ください。

※お支払方法はクレジットカード、銀行振込のみとなります。



[当選者発表]

2025年4月15日(火)15:00

ご当選者様のみ当選メールをお送りいたします。



[応募者特典]

オンラインビデオ通話イベント応募者特典: 未公開フォトカード5種の中から1種ランダム(クマの手ver.)

(購入した数量分贈呈 / 一度の注文で5枚以上購入すると重複なく贈呈)

※同じ期間に行われるイベントの応募者特典の内容はそれぞれ異なるデザインになります。



[イベント進行案内]

1) 本イベントは、情報を提供してくださったカカオトークのIDで行われます。 (応募後ID変更不可)(WeChat、LINEなど他のアプリへ変更不可)

- 提出されたカカオトークIDと携帯電話番号のアカウントが一致しない場合、イベント進行が制限されることがあります。

2) RESCENEのメンバーと当選者が決まった時間の間、オンラインビデオ通話イベントを行った後、指定された時間が過ぎると通話が終了します。 当選者本人が終了しない場合、進行スタッフによって電話が強制的に終了することがあります。 アーティストに無理なお願いやプライベートな質問はできません。通話内容が不適切だと判断される場合、イベントの中断および参加が制限されることがありますので、ご協力お願いいたします。

3) オンラインビデオ通話イベントの進行時、画面には当選者1人だけが参加しなければならず、本人以外の人がオンラインビデオ通話に一緒に参加したり、本人の代わりに他人が参加する場合、強制終了されることがあります。予めご了承ください。

4) イベント開始前に予めカカオトークメッセージを通じてイベント開始のご案内を行う予定です。 オンラインビデオ通話イベントを行う際、本人の順番に2回以上連絡が取れない場合、イベントへの参加ができません。 当選者の都合によるオンラインビデオ通話イベントの進行順序の変更などはできませんので、イベント日程をご確認の上、ご参加ください。

5) スムーズな進行のため、進行先への発信はお控えください。 (逆発信の場合、イベント参加が制限される恐れがあります。)

6) 当選者本人のネットワーク環境により、接続が不安定であったり途切れたりする場合、イベントの進行が困難になることがありますので、予めネットワーク環境をご確認ください。

7) イベント開始前に本人確認手続きが行われることがありますので、当選者の方は身分証明書をご用意ください。

※確認可能な身分証明書: 下記の身分証明書以外の確認は一切受付できません。

- 顔写真入り学生証・運転免許証・パスポート・顔写真付住民基本台帳カード ・顔写真付き身体障害者手帳・在留カード・外国人登録証明書・特別永住者証明書・マイナンバーカード・顔写真付きクレジットカード・官公署が発行した顔写真付免許証、許可証、資格証明書

- 外国人: 期間満了前のパスポート

- 身分証明書は実物の身分証明書のみ確認が可能で、身分証明書を撮影した写真やコピー、アプリなどはできません。

- すべての身分証明書は、有効期限内のもののみが認められます。



8) アーティストに無理な要求または悪口、卑下などの不適切な内容がある場合、進行スタッフによって通話が中断され、今後のイベント参加が制限されることがあります。



[応募者の注意事項及びその他の案内]

1) イベント応募期間内に応募目的でご購入いただいた商品は、ご購入後のキャンセル及び払い戻しができません。(当該商品は決済完了時間を基準に抽選を行い、サイトの基本入金期限があっても販売終了前まで決済されない場合は自動的にキャンセルされます。)

2) 当選者発表後、カスタマーサポートを通じたお名前および連絡先の変更は絶対にできません。 応募前にお名前と連絡先を必ずご確認ください。

3) イベント応募時の重複当選確認およびイベント進行のために個人情報を以下のように収集、提供します。



- 収集項目 : 名前、連絡先、生年月日、カカオトークIDなど

- 収集目的: RESCENE The 2nd Mini Album [Glow Up](QR ver.)発売記念日本初オンラインビデオ通話イベント当選者確認及びイベント進行用途

- 個人情報を提供された者: THE MUZE ENTERTAINMENT、Copanglobal、HUB JAPAN、TGLAB

- 個人情報の保有・活用期間: イベント終了後7日以内に廃棄



4) 本イベントは、進行会社の都合により、事前の告知なしに変更およびキャンセルされる場合があります。

5) 円滑なイベント進行のためにファンの皆様のご協力をお願いし、上記のご案内した内容の他にも進行に過度に邪魔になると判断される場合、スタッフの制止がある可能性があります。

6) イベント商品は、申し込みの撤回(ご購入後のキャンセル申請及び払い戻し)ができない商品です。 ご購入前に該当内容のご確認をお願いいたします。また、未同意の場合はイベントへの応募ができませんので、ご了承ください。 未成年のお客様は、必ず法定代理人の同意のもと、商品をご購入ください。



[イベントに関するお問い合わせ]

株式会社NURIM(公演関連)

info-live@nurimjp.com(土日祝日除く11:00 - 17:00)

※イベント当選者は抽選で選ばれますので、未当選時の抗議のお問い合わせはご遠慮ください。

※最新の情報は特設サイト(https://rescene-jpstore.com)及び各オフィシャル公式SNS等にてご確認ください。