CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」 メンバー向け新サービスとして新たに3サービスの提供を開始!!
ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全19事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野 光児）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」メンバー向け新サービスとして、新たに３サービスの提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■「エアトリCXOサロン」 新サービス
今回、「エアトリCXOサロン」メンバー向けの新サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」を立ち上げ、メンバーの更なる成長を支援いたします。
1. エアトリ上場企業サロン
上場企業と「エアトリCXOサロン」メンバーをつなぐネットワークです。上場企業の経営陣や決裁者が参加する交流会を開催し、メンバーの新たなビジネスの機会を創出する場を提供いたします。
2. エアトリIPO・M&A・資金調達サロン
IPOやM&A、資金調達を目指す「エアトリCXOサロン」メンバーのための勉強会や交流会を開催し、実践的なノウハウを学べる場を提供いたします。
3. エアトリ証券会社・監査法人サロン
証券会社や監査法人と「エアトリCXOサロン」メンバーをつなぐネットワークです。勉強会や交流会を通じて上場を目指すメンバーに向け、有益なアドバイスを提供いたします。
※1、2、3いずれも「エアトリCXOサロン」メンバー向けのサービスとなります。
※「エアトリCXOサロン」メンバーは、本サービスのご利用にあたり追加料金は発生いたしません。
■業績に与える影響
今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。
今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。
【株式会社エアトリ】
本 社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F
社 名：株式会社エアトリ
代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮
資本金：1,789,619千円（払込資本3,906,385千円）
ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/
【株式会社エアトリCXOサロン】
本 社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F
社 名：株式会エアトリCXOサロン
代表者：代表取締役社長 矢野 光児
ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community/
【エアトリ公式SNS】
Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp
Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr
X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr
【当社事業別会社・サービスサイト】
１.エアトリ旅行事業
エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/
２.ITオフショア開発事業
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/
EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/
ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/
生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/
３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業
株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/
訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/
Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/
訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en
４.メディア事業
株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/
メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/
メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/
メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/
メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/
メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/
メディア「by them」：https://by-them.com/
５.投資事業（エアトリCVC）
投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/
６.地方創生事業
株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/
地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/
パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/
勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/
７.クラウド事業
株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/
クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/
かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/
くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/
ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/
クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/
ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/
わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/
かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/
クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/
人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/
CANCEL PAY：https://www.cancel-pay.jp/
Oshiharai.com：https://www.oshiharai.com/
スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/
８.マッチングプラットフォーム事業
株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/
マッチングプラットフォーム事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/
マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/
マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp
化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp
９.CXOコミュニティ事業
CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community
１０.HRコンサルティング事業
株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/
HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/
急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/
中高生に向けた社会人によるキャリア教育支援事業「KnockLearn」：https://knocklearn.com/
高校生向け実践型オンラインプログラム「KnockLearn DIVE」：https://dive.knocklearn.com/
１１.航空会社総代理店事業
航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/
１２.レンタカー事業
レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/
沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/
１３.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）
株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/
法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/
クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/
デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/
送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/
１４.人材ソリューション事業（投資先にて注力）
株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/
人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/
１５.クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力）
ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/
クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/
映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/
カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/
１６.AIロボット事業（投資先にて注力）
ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/
AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/
１７.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）
ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/
ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/
１８.外貨自動両替機事業（投資先にて注力）
株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/
外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/
１９.町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）
株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/
町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/
【当社IRサイト】
https://www.airtrip.co.jp/ir/