CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」 メンバー向け新サービスとして新たに3サービスの提供を開始!!

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株式会社エアトリ

　ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全19事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野 光児）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」メンバー向け新サービスとして、新たに３サービスの提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。



■「エアトリCXOサロン」 新サービス


　今回、「エアトリCXOサロン」メンバー向けの新サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」を立ち上げ、メンバーの更なる成長を支援いたします。



1. エアトリ上場企業サロン


　上場企業と「エアトリCXOサロン」メンバーをつなぐネットワークです。上場企業の経営陣や決裁者が参加する交流会を開催し、メンバーの新たなビジネスの機会を創出する場を提供いたします。




2. エアトリIPO・M&A・資金調達サロン


　IPOやM&A、資金調達を目指す「エアトリCXOサロン」メンバーのための勉強会や交流会を開催し、実践的なノウハウを学べる場を提供いたします。




3. エアトリ証券会社・監査法人サロン


　証券会社や監査法人と「エアトリCXOサロン」メンバーをつなぐネットワークです。勉強会や交流会を通じて上場を目指すメンバーに向け、有益なアドバイスを提供いたします。




※1、2、3いずれも「エアトリCXOサロン」メンバー向けのサービスとなります。


※「エアトリCXOサロン」メンバーは、本サービスのご利用にあたり追加料金は発生いたしません。



■業績に与える影響


　今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。



　今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。




【株式会社エアトリ】


本　社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F


社　名：株式会社エアトリ


代表者：代表取締役社長 兼 CFO　柴田 裕亮


資本金：1,789,619千円（払込資本3,906,385千円）


ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/　



【株式会社エアトリCXOサロン】


本　社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F


社　名：株式会エアトリCXOサロン


代表者：代表取締役社長 矢野 光児


ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community/



【エアトリ公式SNS】


Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp 　


Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr 　


X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr　 　　　



【当社事業別会社・サービスサイト】


１.エアトリ旅行事業


　エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/


　総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/　


２.ITオフショア開発事業


　株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/


　EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/


　ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/


　生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/


３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業


　株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/


　訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/


　Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/


　訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en


４.メディア事業


　株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/


　メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/　


　メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/


　メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/


　メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/


　メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/


　メディア「by them」：https://by-them.com/


５.投資事業（エアトリCVC）


　投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/


６.地方創生事業


　株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/


　地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/


　パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/


　勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/


７.クラウド事業


　株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/


　クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/


　かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/


　くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/


　ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/


　クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/


　ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/


　わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/


　かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/


　クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/


　人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/


　CANCEL PAY：https://www.cancel-pay.jp/


　Oshiharai.com：https://www.oshiharai.com/


　スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/


８.マッチングプラットフォーム事業


　株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/


　マッチングプラットフォーム事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/


　マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/


　マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp


　化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp


９.CXOコミュニティ事業 　


　CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community


１０.HRコンサルティング事業


　株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/


　HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/


　急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/


　中高生に向けた社会人によるキャリア教育支援事業「KnockLearn」：https://knocklearn.com/


　高校生向け実践型オンラインプログラム「KnockLearn DIVE」：https://dive.knocklearn.com/


１１.航空会社総代理店事業


　航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/


１２.レンタカー事業


　レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/


　沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/


１３.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）


　株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/


　法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/


　クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/


　デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/


　送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/


１４.人材ソリューション事業（投資先にて注力）


　株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/


　人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/


１５.クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力）


　ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/


　クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/


　映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/


　カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/


１６.AIロボット事業（投資先にて注力）


　ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/


　AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/


１７.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）


　ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/


　ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/


１８.外貨自動両替機事業（投資先にて注力）


　株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/


　外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/


１９.町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）


　株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/


　町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/



【当社IRサイト】


https://www.airtrip.co.jp/ir/