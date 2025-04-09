「第16回 EDIX（教育総合展）東京」出展のお知らせ（2025年4月23日～4月25日）
このたび、RX Japan株式会社が企画運営する展示会「第16回 EDIX（教育総合展）東京」（以下「EDIX東京」）に、当社文教事業部が出展いたします。
■EDIX東京について
EDIX東京は、教育分野 日本最大級350社が出展する、教育に関わる全ての皆さまに向けた展示会です。
当社は、ポータルシステム「UNIVERSAL PASSPORT」、事務システム「GAKUEN」、アルムナイサービス「ALUPA」をはじめ、様々なソリューションを多数ご紹介いたします。
展示会詳細につきましてはこちら(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。
【イベント名】 第16回 EDIX（教育総合展）東京
【開催日時】 2025年４月23日（水）～25日（金）
【主催】 EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）
【会場】 東京ビッグサイト 南展示棟
南３・４ホール 業務支援エリア22-30「GAKUEN」
【参加費用】 無料（事前登録制）
展示会入場には来場登録が必要となります。
以下のウェブサイトの「来場登録をする」からお申し込みください。
URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual)
【本件に関するお問い合わせ先】
日本システム技術株式会社
文教事業部 担当：田中
TEL：03-6718-2790
Mail：g-event@jast.co.jp
URL：https://www.jast-gakuen.com/
▼日本システム技術株式会社 企業情報
https://www.jast.jp/
以上