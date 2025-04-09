「第16回　EDIX（教育総合展）東京」出展のお知らせ（2025年4月23日～4月25日）

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日本システム技術株式会社

このたび、RX Japan株式会社が企画運営する展示会「第16回　EDIX（教育総合展）東京」（以下「EDIX東京」）に、当社文教事業部が出展いたします。






■EDIX東京について


EDIX東京は、教育分野 日本最大級350社が出展する、教育に関わる全ての皆さまに向けた展示会です。


当社は、ポータルシステム「UNIVERSAL PASSPORT」、事務システム「GAKUEN」、アルムナイサービス「ALUPA」をはじめ、様々なソリューションを多数ご紹介いたします。


展示会詳細につきましてはこちら(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。



【イベント名】　第16回　EDIX（教育総合展）東京


【開催日時】　　2025年４月23日（水）～25日（金）


【主催】　　　　EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）


【会場】　　　　東京ビッグサイト 南展示棟


　　　　　　　　南３・４ホール　業務支援エリア22-30「GAKUEN」


【参加費用】　　無料（事前登録制）


　　　　　　　　展示会入場には来場登録が必要となります。


　　　　　　　　以下のウェブサイトの「来場登録をする」からお申し込みください。


　　　　　　　　URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual)




【本件に関するお問い合わせ先】


　日本システム技術株式会社　　


　文教事業部　担当：田中


　TEL：03-6718-2790


　Mail：g-event@jast.co.jp


　URL：https://www.jast-gakuen.com/



　▼日本システム技術株式会社　企業情報


　　https://www.jast.jp/



以上