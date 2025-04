プロゴルファー新村駿選手　所属契約締結のお知らせ

株式会社サンプロ

長野県塩尻市に本社を置き、新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を展開する株式会社サンプロ(代表取締役:青柳弘昭)は、長野県松本市出身のプロゴルファー新村駿選手と所属契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

新村選手は、小さいころからゴルフと共に極真空手の教室に通い、年齢別の全国大会で3度優勝。小学校4年からゴルフ一本に絞り、中学3年時には『関東中学(2015年)』で優勝しました。佐久長聖高校から日本大学に進学し、大学4年の22年にプロテスト合格。ルーキーイヤーの23年は好成績を残せず、同年のクォリファイングトーナメントはサードで敗退。それでも24年は推薦出場の『For The Players By The Players』で4位に食い込み、これで出場権を得た次戦の『関西オープン』で初日首位タイ発進して注目を集めました。チャレンジでは『ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山』最終日に62の猛追で2位に入るなどして賞金ランクは24位。極真空手で鍛えた体を生かした飛距離が売りの飛ばし屋です。

信州から世界を目指す新村選手の熱い想いに賛同し、これまでサポートを続けてまいりましたが、この度更なる飛躍と活躍を応援するため、2025年4月1日より、正式に株式会社サンプロ所属となりました。

今季はレギュラーツアーにも参戦し、まずはシード権の獲得を目標としています。

今週のジャパンゴルフツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ(4/10-13)」にも出場いたしますので、ぜひ新村選手に熱きご声援をよろしくお願いいたします。

【プロフィール】

名前:新村 駿(にいむら しゅん)

生年月日:2000年9月11日(24歳)

身長:177cm

体重:80kg

出身地:長野県松本市

出身校:日本大学

ゴルフ歴:5歳~

ツアープレーヤー転向:2022年12月5日

所属先:サンプロ(2025年4月1日~)

■新村選手コメント

この度、ご縁あって株式会社サンプロの所属となりました、プロゴルファーの新村駿です。

私のプロゴルファー人生はまだまだ始まったばかりです。常にチャレンジャーとしての気持ちを持ち、笑顔を忘れず攻めのゴルフで今季レギュラーシーズンを戦ってまいりますので、熱い応援をよろしくお願いいたします。

■株式会社サンプロについて

1996年創業以来増収を続け、地域NO.1ブランドビルダー戦略を掲げる同社。2017年サンプロはさらなる飛躍のため、企業ブランドをリニューアル。「信州のくらしをデザインする」を掲げ、「住生活に関わるモノ・ハードの提供」から「信州に笑顔あふれるくらし・ソフトの提供」へ。今まさに「住生活事業の会社」という枠自体をも突破しようとしています。

【会社概要】

株式会社サンプロ

所在地 :長野県塩尻市広丘吉田662-9

代表者名:代表取締役社長 青柳 弘昭

創業 :1996年(平成8年)6月

URL :https://sunpro36.co.jp

事業内容:新築住宅、住宅リフォーム、店舗・オフィス、古民家再生、特殊建築物、医療・福祉施設、マンション事業、ガーデニング、ハウスクリーニング、住宅店舗設備機器販売、建物総合管理、不動産売買