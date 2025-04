サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合から、SORA Technology株式会社に出資いたしました。

ニッセイ・キャピタル株式会社

この度、ニッセイ・キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:秋山 直紀)は、サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合より、ドローンとAIを活用し、マラリア対策を促進するSORA Technology株式会社に出資いたしました。ニッセイ・キャピタルは、日本生命グループの一員として、SORA Technology社の成長とSDGs達成に貢献してまいります。

SORA Technology社の概要

SORA Technology社は、ドローンと AI を活用し、蚊の幼虫であるボウフラが生息する水たまり に効率的に殺虫剤を散布するマラリア対策事業を展開しています。

出資背景

世界ではマラリアが深刻な社会課題となっており、アフリカを中心に年間2億人以上が感染し、約60万人が命を落としています。

有効なマラリア対策として、ボウフラの繁殖域となる水たまりに殺虫剤を散布し、ボウフラの個体数を減らすLSM(Larval Source Management)が昨今注目されています。

しかし、マラリアを媒介する蚊が生息する水たまりの特定は難しく、現状のLSMでは人力で探索した水たまりに対して無作為に殺虫剤を散布しており、人件費・殺虫剤費が嵩むため費用対効果が低く、普及が進んでいません。

このような課題に対して、同社はドローンを用いてマラリアを媒介する蚊が好む温度や水深の水たまりを検出し、更にAIによってボウフラ発生リスクの高い水たまりを特定して殺虫剤を散布することで、高効率のLSMを実現しています。

同社の事業は、マラリア感染抑制による公衆衛生の改善・保健医療費及び経済的損失の削減につながります。また、不必要な薬剤散布を抑制することによって、水圏生態系の保全に寄与し、水資源の汚染抑止への貢献も期待できます。

さらに、世界で課題解決に取り組む日本人経営者を応援したいという思いから、サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合からの出資を決定いたしました。

SORA Technology 会社情報

・会社名:SORA Technology株式会社

・設立 :2020年6月

・所在地:愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス

・代表者:代表取締役 金子 洋介

・U R L :https://sora-technology.com/

ニッセイ・キャピタル 会社概要

・会社名:ニッセイ・キャピタル株式会社 NISSAY CAPITAL CO., LTD.

・設立 :1991年4月

・資本金:30億円

・株主 :日本生命保険相互会社 100%

ファンド概要

・ファンド名称:ニッセイ・キャピタル サステナビリティ課題解決ファンド1号 投資事業有限責任組合

(Nissay Capital Sustainability Solutions Fund No.1 Investment Limited Partnership)

・設立日:2023年4月

・ファンド金額:30億円

・運用者:ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資者:日本生命保険相互会社、ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資金額:1社あたり1千万~1億円 程度

・ファンド期間:18年

・投資ステージ:オールステージ

・投資対象:脱炭素・環境負荷軽減・新エネルギー・健康長寿・持続可能性に関する

技術・サービスなど、SDGs面での社会貢献が期待されるスタートアップ

ファンド設立のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000043106.html

