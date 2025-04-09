【振袖・卒業袴全国発送開始】aimme札幌店 振袖&卒業袴展示会開催！
- 開催日時/場所2025年4月26日(金)～5月6日(火)
〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F (aim 札幌店)
- 参加方法https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*19v4yow*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0NDAwNTE1Mi4zMi4wLjE3NDQwMDUxNTIuNjAuMC4w(https://forms.booking-photo.net/studioaim/?host=www.aimseijinsiki.jp&path=%2Fsapporo%2F&_gl=1*19v4yow*_ga*MTU1OTM1NjEyMy4xNzQxOTMwODIx*_ga_WEV1TG4J4T*MTc0NDAwNTE1Mi4zMi4wLjE3NDQwMDUxNTIuNjAuMC4w)
上記リンク先より、事前予約制となります。(24時間受付中)
- 全国発送スタート
皆様のお声にお応えし、今回の展示会よりaimme札幌店の振袖・卒業袴のレンタルが全国で可能に。
北海道外の方にもaimmeならではの唯一無二の1着を是非、手に取っていただきたいと思っております。
- aimmeオリジナル衣装/彩(イロドリ)
一目見た瞬間、はじめて袖を通したその瞬間体温が上がる1着を。
今を生きる私たちの”美”意識と、古くから受け継がれる着物文化に誠心誠意向き合い誕生したaimme初、オリジナルシリーズ。
美しい日本の色彩からインスピレーションを持った絶妙な色合いと、上質で繊細な素材に拘り、永く愛され受け継がれる1着をご提案します。
- 展示会限定特典
11日間限定の特別な特典をご用意！
※諸条件あり
・イベント契約＋親子来店で10%OFF + さらに5%OFF(プラン料金から)
・ご成約特典 大人気コスメショップで使用可能！5,000円分商品券
・5大特典より一つセレクト
1.式当日のお支度が0円(通常22,000円)
2.土日祝日料金が0円(通常11,000円)
3.ヘアアクセサリーが0円
4.おでかけ料金が0円(通常35,000円)
5.撮影時小物料金が0円
・アルバム購入特典
選べる5大特典 ※下記から1つ
重ね襟OP無料(通常 11,000円) /コーディネートOP50%OFF(通常40,000円) /
集合撮影無料(通常15,000円) /ドレス1着撮影サービス(通常100,000円)/
台紙(通常8,000円)
・2026成人、2026卒業コミコミ 、SSSクラス以上のお振袖ご契約で
プラン料金50%OFF
aimmeの魅力が詰まった、特別な11日間をお楽しみください。
【aimme（エイミー）東京原宿店・札幌店】
記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。
【有限会社 三景スタジオ】
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
■フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）
■衣装レンタル事業 ■学校撮影事業（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）
■雑誌広告撮影事業 ■広告デザイン事業（デジタル画像処理、自社広告デザイン、デザイン写真集製作、広告クリエイティブ） ■インターネット写真閲覧・購入サイト事業