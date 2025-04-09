NIJISANJI EN「Fantastic Postal Service」2025年4月10日(木)11時(JST)からにじストア・ENストアにて同時販売開始！

NYC OLOR株式会社 NYC OLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営する VTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、2025年4月10日(木)11時(JST)より「Fantastic Postal Service」の販売を開始いたします。

NIJISANJI EN「Fantastic Postal Service」販売決定！

主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、ドッピオ ドロップサイト(Doppio Dropscythe)、エリーラ ペンドラ(Elira Pendora)、エナー・アールウェット(Enna Alouette)、ファルガー・オーヴィド(Fulgur Ovid)、マリア マリオネット(Maria Marionette)、狂蘭 メロコ(Meloco Kyoran)の「Fantastic Postal Service」が登場！



グッズラインナップは、アクリルスタンド、ランダムポストカード 、ランダムマット缶バッジ 、シーリングスタンプ風キーホルダー 、ステッカー 、ウォールポケット の計6種。

「Fantastic Postal Service」は、2025年4月10日(木)11時(JST)から、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)とNIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)にて販売を開始いたします。

NIJISANJI EN「Fantastic Postal Service」グッズラインナップ

■アクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：W64mm×H130mm

※ライバーによりサイズが異なります。

背景パーツ：W75mm×H145mm

台座：W75mm×H50mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムポストカード

・価格：550円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：W100mm×H148mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムマット缶バッジ

・価格：660円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■シーリングスタンプ風キーホルダー

・価格：各1,000円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：W37mm×H40mm

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ステッカー

・価格：各800円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

シートサイズ：W110mm×H90mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ウォールポケット

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：W268mm×H155mm

紐：長さ360mm

・素材

本体：綿、PVC

紐：ポリエステル70％、綿30％

棒：ABS

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「Fantastic Postal Service」イラストレーター

mowa 様(https://x.com/2gi0gi_)

ショウイチ 様（https://x.com/ekakijin）

「Fantastic Postal Service」販売概要

・販売開始日時(JST)：2025年4月10日(木)11:00 ～

・お届け時期：2025年4月中旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_621

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/fantastic-postal-service



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式X：https://x.com/NIJISANJI_World(https://x.com/NIJISANJI_World)

・Xハッシュタグ：#NIJISANJI_EN

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

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会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸