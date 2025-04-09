【丸源ラーメン】『丸源ラーメン アリオ札幌店』が2025年４月17日(木)にグランドオープン！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『丸源ラーメン』は、2025年４月17日(木)に全国221店舗目となる『丸源ラーメン アリオ札幌店』(北海道札幌市)をグランドオープンいたします。

『丸源ラーメン アリオ札幌店』

・住所：北海道札幌市東区北７条東９-２-20 アリオ札幌１F

・電話：011-776-6727

・営業時間：11:00 - 21:00 (LO: 20:40)

・卓数(席数)：19卓(80席)

・駐車場：アリオ札幌の共同駐車場をご利用ください

※『丸源ラーメン アリオ札幌店』では「丸源GW福袋」の販売は行いません。

オープン記念！アプリ入会特典について

オープン記念として、2025年５月31日(土)まで、アプリ入会特典「スタンプ３倍キャンペーン」を開催いたします。

※「スタンプ３倍キャンペーン」は、期間内に『丸源ラーメン アリオ札幌店』でお食事された方が対象です

※通常ラーメン１杯につきスタンプ１個たまるところ、キャンペーン期間中はラーメン１杯につきスタンプ３個たまります

※スタンプはお会計の翌日以降(１～２日)に反映されます

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。

注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。ラーメン類は＋100円(税込110円)で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2LLhGgZ

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XaocmT

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：28億円(2024年６月30日現在)

売上高：1,071億円(2024年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,550億円(2024年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内732店舗(うち直営481店舗、FC251店舗)、海外40店舗(2025年２月28日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/