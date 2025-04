導入事例：鶴岡市教育委員会がバッファロー商品を採用。校内のどこでもつながるストレスのないWi-Fi環境の構築を実現

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)のWi-Fi 6E(11ax)対応アクセスポイント「WAPM-AXETR」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、鶴岡市教育委員会にて採用されたことを発表いたします。また、本導入に関する事例を当社Webページで公開いたしました。

鶴岡市教育委員会 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-tsuruoka.html

鶴岡市教育委員会が管轄する鶴岡市立朝暘第五小学校は今年150周年を迎える、歴史ある児童数373名の小学校です。令和6年に完成した新校舎は鉄筋コンクリートの外観と地場産材の内装を組み合わせたモダンで温かみのある建築物で、学童保育所も併設。体育館は地域開放を行い、屋上にはヘリポートも設置。地域住民の拠点のひとつにもなっています。教育委員会の設計担当者とICT担当者が設計初期段階の令和3年から協議しながら設計を進めることで、教諭と生徒全員のタブレットやPCが、校内のどこからでもストレスなくWi-Fiに接続できる、鶴岡市のスタンダードとなるICT対応校舎を作り上げました。

採用商品

WAPM- AXE TR

130,900円(税抜119,000円)

法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応無線LANアクセスポイント 2401+1201+573Mbps トライバンド インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html

WAPM-1266WDPRA

132,000円(税抜120,000円)

法人向けWi-Fi 5(11ac)対応無線LANアクセスポイント 866+400Mbps インテリジェントモデル 防塵・防水 耐環境性能 直射日光対応

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpra.html

WLS-ADT/LW

272,800円(税抜248,000円)

ネットワーク管理ソフトウェア

https://www.buffalo.jp/product/detail/wls-adt_lw.html

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-tsuruoka.html鶴岡市立朝暘第五小学校 公式サイト :https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kyoiku/gakko/shisetsu/choyo_es5/index.html

