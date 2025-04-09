★新幹線８車両 ビーチバッグが新発売！（はやぶさ・こまち・かがやき・つばさ・ＡＬＦＡ-Ｘ、Ｎ７００Ｓ・ドクターイエロー・超電導リニアＬ0系 デザイン）
【新発売】2025年 ★ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済★
■新幹線 ８車両 ビーチバッグ 価格 1650円（税込み）
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10012293/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10012293/)
サイズ：約 縦25×横34×マチ9cm
アップ画像 ※表と裏は同じ柄です
中味を入れた参考画像
マチは、約9cm
E5系、E6系、E7系、E8系
ＡＬＦＡ-Ｘ、Ｎ700Ｓ、ＤＹ、超電導リニアＬ0系
参考画像（Ｔシャツ110cm、マネキン身長約106cm)
ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本の人気の新幹線が8車両そろったデザイン（N700S・９２３形ドクターイエロー・E5系はやぶさ・E6系こまち・E7系かがやき・E8系つばさ・ＡＬＦＡ-Ｘ・超電導リニアＬ0系）がキッズたちの夏のプール、海、おでかけ必需品、ビーチバッグで新発売！
JR東日本商品化許諾済・JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済
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販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/a-007/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/a-007/)
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Ｅ５系はやぶさ・Ｅ６系こまち・Ｅ７系かがやき・923形ドクターイエロー・エヴァンゲリオン新幹線・JR貨物・超電導リニア・Ｃ62 2・Ｎ700Ｓの全９種類
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販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/ts-004/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/ts-004/)
キッズ向け 鉄道車両帽子がたくさん 100・110・120cmとございます
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https://item.rakuten.co.jp/asamizu/c/0000001594/
タオル各種ございますのでご覧下さい
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
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