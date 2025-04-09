★新幹線８車両　ビーチバッグが新発売！（はやぶさ・こまち・かがやき・つばさ・ＡＬＦＡ-Ｘ、Ｎ７００Ｓ・ドクターイエロー・超電導リニアＬ0系　デザイン）

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有限会社アサミズカンパニー

【新発売】2025年 ★ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済★

■新幹線　８車両　ビーチバッグ　価格 1650円（税込み）


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10012293/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10012293/)



サイズ：約 縦25×横34×マチ9cm

アップ画像　※表と裏は同じ柄です


中味を入れた参考画像

マチは、約9cm


E5系、E6系、E7系、E8系

ＡＬＦＡ-Ｘ、Ｎ700Ｓ、ＤＹ、超電導リニアＬ0系


参考画像（Ｔシャツ110cm、マネキン身長約106cm)

ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本の人気の新幹線が8車両そろったデザイン（N700S・９２３形ドクターイエロー・E5系はやぶさ・E6系こまち・E7系かがやき・E8系つばさ・ＡＬＦＡ-Ｘ・超電導リニアＬ0系）がキッズたちの夏のプール、海、おでかけ必需品、ビーチバッグで新発売！


JR東日本商品化許諾済・JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済



その他2025夏物グッズのご紹介



★夏！新幹線　キッズ帽子シリーズ　全９種類


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/a-007/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/a-007/)



キッズ向け　鉄道車両帽子がたくさん

Ｅ５系はやぶさ・Ｅ６系こまち・Ｅ７系かがやき・923形ドクターイエロー・エヴァンゲリオン新幹線・JR貨物・超電導リニア・Ｃ62 2・Ｎ700Ｓの全９種類



★夏！鉄道　キッズ Ｔシャツ　全９種類


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/ts-004/(https://item.rakuten.co.jp/asamizu/ts-004/)



キッズ向け　鉄道車両帽子がたくさん　100・110・120cmとございます

リニア・C62・N700S・18Dコンテナ・19Dコンテナ・金太郎・桃太郎・車掌・E6系の９種類お好きなデザインをお選び下さい



★夏！新幹線　タオルシリーズ　各種


https://item.rakuten.co.jp/asamizu/c/0000001594/



タオル各種ございますのでご覧下さい


有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com