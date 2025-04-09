¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¥¢¥Ë¥³¥à¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜMA-T¹©¶È²ñ¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ÆËüÇî¸ÂÄê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑMA-T¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¥·¥§¥¢No.£±(¢¨)¤Î¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌîÅÄ ¿¿¸ã¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£´·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑMA-T¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥§¥¢¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î2023Ç¯¤Î·ÀÌó·ï¿ô¤«¤é»»½Ð¡£(³ô)ÉÙ»Î·ÐºÑÈ¯¹Ô¡Ö2024Ç¯¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢»Ô¾ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁíÍ÷¡×Ä´ºº
¢¥ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°Í½Äê¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑMA-T¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë
¢£Ì¤Íè¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â
Åö¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜMA-T¹©¶È²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¡Ø¥ß¥é¥¤¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¾ー¥ó£±¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÍÑMA-T¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤òÀ¸Ì¿¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÆ°²è¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤â¾ï»þ¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥MA-T¹©¶È²ñ¥Öー¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¸ý¹Ð¥±¥¢¥Öー¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸
¢¥MA-T¹©¶È²ñ¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¾å±Ç¤¹¤ëÆ°²è¤Î¥¤¥áー¥¸
¤¼¤ÒÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢MA-T(R)¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ý¹Ð¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ú¥Ã¥ÈÍÑMA-T¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë
¡¦ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥ê¥Üー¥óÂÎ¸³¥ëー¥È ¥ß¥é¥¤¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¾ー¥ó£±
https://2025osaka-pavilion.jp/reborn-route/
¢¨¥ê¥Üー¥óÂÎ¸³¥ëー¥È¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤ÏÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£±Æü100ËÜ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§60£ç¡¿ÆüËÜÀ½
¡üMA-T(R)¤È¤Ï
Matching Transformation System(R)¤ÎÎ¬¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê»À²½À©¸æµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£°¡±öÁÇ»À¥¤¥ª¥ó¤«¤éÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤Î³èÀ¼ï¡Ê¿åÀ¥é¥¸¥«¥ë¡Ë¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î®¹ÔÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÉÔ³è²½¡¢¼ï¡¹¤Î¶Ý¡ÊºÙ¶Ý¡Ë¤Î½ü¶Ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³èÀÅÙ¤ò¹ª¤ß¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÆñÅÙ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¹âÊ¬»Ò¤Î¹âµ¡Ç½²½¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î±þÍÑ¡¢ÇÀÌô¡¦°åÌôÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±þÍÑ²½¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë´ðÈ×²Ê³Ø¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDGs¤Ë¤âÂç¤¤Ê¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÆüËÜMA-T¹©¶È²ñ¡¡ÂçºåËüÇî¥µ¥¤¥È¡§https://matjapan.jp/expo2025/