【Desigual News】イェール大学英国美術センターにて ポップ界の女王マドンナがデシグアルを着用して登場！

2025年4月4日、ポップ界の女王マドンナがイェール大学英国美術センターで開催された美術展「Tracey Emin: I Loved You Until The Morning」に、デシグアル(Desigual)を着用し、登場しました。

『Like a Virgin』、『Music』、『Vogue』などの数々の楽曲で知られる彼女は、左前面と背中にチェリーの刺繍が施された黒のボンバージャケットに、「I love who I am」などのメッセージとキスのプリントが施された赤のミディスカートを着用。このセレクションは、彼女がそのキャリアを通して体現してきた個人的な解放と自己愛に完璧に合致しています。

マドンナは再び、彼女らしさの延長線上にある、自由で創造的な、そして常にデシグアルのDNAと調和したスタイルを用いて、自分自身を改革する無限の能力を証明しています。

- 着用商品チェリーボンバージャケット \ 34,900 (25SWEWXA2000)コラージュスカートウエストターン \ 13,900 (25SWFKX83092)

- About Desigual

Desigualは、1984年にバルセロナでトーマス・メイヤーによって設立されたインターナショナルなファッションブランドです。自身の最高の姿を表現したい人々にポジティブでオーセンティックなメッセージを届けています。その個性とユニークさで有名です。現在は、その将来にとって重要な時期にあります。新世代のコンシューマーを惹きつける目的で、イメージ、コレクション、スペースを刷新している最中です。現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴ リーを世界109か国、10の販売チャネル、393のブランドショップを通じて展開。