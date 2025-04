yutoriが展開するストリートブランド「GDC（ジーディーシー）」、「Hanes（ヘインズ）」とのコラボを発表

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori(本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場:証券コード5892 / 以下 yutori) がグループ会社として展開する「GDC(ジーディーシー)」が、1901年創業 アメリカを代表するベーシックアパレルブランド、「Hanes(ヘインズ)」と初となるコラボレーションモデルを2025年4月11日(金)に発表することをお知らせいたします。また、本モデルのキャンペーンビジュアルはGDCと縁の深い俳優、窪塚 洋介氏を起用。撮影は、これまでに幾度となくフォトセッションを繰り返してきた熊谷本人が実施。気心の知れた間柄だからこそ可能な、窪塚氏の静と動の狭間に見せる一瞬の表情を捉えた画像は、プロダクトのもつクリーンな世界観を存分に引き出しております。以上のアイテムは4月11日(金)12:00より代官山フラッグシップストア、オフィシャルオンラインストアで全国一斉発売となります。

今回GDCがセレクトしたのは、ヘインズが最高の白Tと黒Tを追求した、”THE BEST OF WHITE-T” 「Hanes T-SHIRTS SHIRO」& ”THE BEST OF BLACK-T” 「Hanes T-SHIRTS KURO」。本モデルはHanesを代表する赤ラベルで使用している糸を、双糸にして編み上げた7.0oz.の天竺生地を使用したプレミアムベーシックモデルです。やや後ろ下がりとなるラウンドネック、身幅・袖幅にゆとりのある丸胴ボディ、袖口・裾はブラインドステッチ仕上げ、襟ネームの肌あたりを解消したタグレス仕様、ピクトグラム&ロゴで構成したパッケージデザイン、などこだわりを詰め込んでいるのが特徴。本来は色分けでパッキングされておりますが、GDCでは白・黒を各1枚づつアソートでパッキング。ボディと同色のロゴ・ウイングモチーフを刺繍したスペシャルなデザインに仕上げております。また、パッケージには、GDCロゴを配置したウイングモチーフのステッカーを貼り、STAモチーフ、SHIRO/KUROを1パッケージに格納するという史上初の仕様をプリントでも明記しました。

【INFORMATION】

・発売時期:2025年4月11日(金)12:00~

・発売店舗: 1. GDC代官山フラッグシップストア/2. オフィシャルオンラインストア

・店舗住所:〒150-0034 東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山1F GDC代官山店

・営業時間:12:00-20:00

【URL】

・オフィシャルHP:https://gdc.tokyo/

【SNS】

・Instagram:@gdc_jp(https://www.instagram.com/gdc_jp/)

【商品詳細】

7.0oz.のコットン天竺素材を使用したクルーネック仕様のショートスリーブTシャツ。ベースに起用したのはヘインズが最高の白Tと黒Tを追求した、”THE BEST OF WHITE-T” 「Hanes T-SHIRTS SHIRO」& ”THE BEST OF BLACK-T” 「Hanes T-SHIRTS KURO」。本モデルはHanesを代表するパックTシャツの赤ラベルで使用している糸を、双糸にして編み上げたプレミアムベーシックモデル。やや後ろ下がりとなるラウンドネック、身幅・袖幅にゆとりのある丸胴ボディ、袖口・裾はブラインドステッチ仕上げ、襟ネームの肌あたりを解消したタグレス仕様、ピクトグラム&ロゴで構成したパッケージデザイン、などこだわりを詰め込んでいるのが特徴。GDCでは白・黒を各1枚ずつアソートでパッキング。ボディと同色のロゴ・ウイングモチーフを刺繍したスペシャルなデザイン。パッケージもGDCオリジナル仕様。税込み\9,900

■ 熊谷隆志

1970年生まれ。渡仏後、1994年よりスタイリストとして活動開始。1998年よりフォトグラファーとしても活動を開始する。

現在はファッション、クラフト、飲食、植栽など多岐にわたる分野でクリエイティブディレクターとして活動している。

Instagram:https://www.instagram.com/takashikumagai_official/

HP:https://takashikumagai.com

■ GDC

1998年設立。スタイリスト、フォトグラファー、クリエイティブディレクターとして長年第一線で活躍する 熊谷 隆志が、自身のキャリアの中で最初手がけたメンズブランド。ヴィンテージアメカジ、フレンチトラッドなど熊谷自身がルーツに持つカルチャーがもの作りのベース。シンプルで実用的なデザイン、クラス感ある素材選定、細部までこだわったシルエット演出を緻密に行う。2025年3月にブランド活動を再開、シーンに完全復帰を果たした。

Instagram:https://www.instagram.com/gdc_jp

Online store:https://gdc.tokyo/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は275万人(2025年2月末時点)を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で36店舗(2025年2月時点)を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場(IPO)記録を更新。

yutori web:https://yutori.tokyo/

YZ STORE:https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

GDC/ジーディーシー プレスルーム

PR担当:松木 kana.matsuki@gdc.tokyo