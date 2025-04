市川市立第二中学校にて「複業という新しい働き方」をテーマに出前授業を開催！将来のキャリアについて考える機会を創出

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「Another works」)は、市川市立第二中学校(所在地:千葉県市川市)にて、中学1年生230名に対し、複業という新しい働き方をテーマに出前授業を実施いたしました。講師として、Another works の社長室 黒田瑛子が登壇いたしました。





当社では「複業の社会実装」を目指し世の中に変革を起こすスタートアップ企業だからこそできることは何かを考え、CSR活動の一環としてキャリア教育に取り組んでいます。今後もビジョンである「挑戦するすべての人の機会を最大化する」の実現に向けて、未来を創る学生の挑戦を応援してまいります。

■出前授業の背景と目的

少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、モデル就業規則の改訂など、就業環境や産業・経済の構造が変化するなかでキャリア教育の重要性が問われてきました。

当社は複業という新しい働き方の選択肢を世の中の当たり前にすべく、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。当社が推進している複業は、収入を得るためだけではなく、経験を積みたい、キャリアアップしたい、地元に貢献したいといった、複数の目的を含むものです。

そこで当社では新しい働き方を推進する企業だからこそできることは何かを考え、CSR活動の一環としてキャリア教育に取り組んでいます。

■出前授業の概要

参加いただいた生徒からは、

・ベンチャーや複業は知らない世界でしたが、話を聞くうちに面白いと感じました!今後の授業で調べてみたいです。

・将来、好きなことを仕事として選びたいと思っていますが、1つの仕事だけでは好きなことはできないと思っています。だからこそ複業という選択肢もあると知ることができました。

・好きなことを仕事にするか迷っていましたが、まずは挑戦してみることの大切さを学びました。

という感想をいただきました。

■登壇者のプロフィール

黒田瑛子/Another works 社長室

立教大学卒業。在学中に、創業1期目の株式会社Another worksに1人目バックオフィスとしてジョイン。同社に新卒入社し、社長室立ち上げ兼社長秘書を務める。登録者2万名を突破したYouTubeチャンネル『大林社長のキャリア相談室』ディレクター。 Xやnoteを中心に、キャリア・複業に関するノウハウを発信し、日経WOMANに仕事術が掲載。中高生向けキャリア講師・日経xwomanアンバサダー

■市川市立第二中学校

学校名:市川市立第二中学校

所在地:〒272-0825 市川市須和田2-34-1

URL:https://ichikawa-school.ed.jp/dai2-chu/

■複業クラウドとは

「複業クラウド」は、複業したい人と企業をつなぐ総合型複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探すことができます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。また、企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP

■株式会社Another worksとは

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp