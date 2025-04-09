製造・物流・マーケティングに革命をもたらすWeb3、NFTの最新事例を公開！
2025年4月15日（火）から17日（木）に東京ビッグサイトで、ブロックチェーン技術のビジネス実装に焦点を当てた「Blockchain Case Studies 2025」を開催します。
「自社には関係ない」と思いがちなブロックチェーン技術、実はファンマーケティングやスマートコントラクト、デジタルID管理など身近なビジネス用途がたくさんあります。「Blockchain Case Studies 2025」では、実際にブロックチェーンを導入している企業が登壇し、リアルな活用ノウハウを解説します。
全セッション聴講無料、事前申込制です。すでに満席が予想されるセッションもございますので、お早めにお申し込みください。
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/?tag=13045
～ 「Blockchain Case Studies 2025」の見どころをご紹介 ～
2025年04月15日（火）13:40 ～14:20
＜BC-3＞モビリティ領域になぜNFTが必要なのか？ー活用戦略と社会実装の未来
モビリティ業界で初となる安全運転ドライバーへのNFT証明書発行を開始したKINTO社。その狙いと今後のNFT活用拡大展望をディスカッションします。
Connectiv（株）
代表取締役
石井 裕希
（株）KINTO
総合企画部
西淵 泰斗
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87348
2025年04月16日（水）13:40 ～14:20
＜BC-7＞東京ドームのLINEとNFT活用によるファンマーケティング戦略
東京ドームがNFT！？じつはファンマーケティングと相性が良いNFT、その活用手法を紹介します。
キリフダ（株）
代表取締役社長
赤川 英之
（株）東京ドーム
新規事業室 課長
赤木 翔
（株）東京ドーム
新規事業室 主事
小島 雄大
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87352
ほかにも、リアルな企業事例を語るセッションを連日開催します。
2025年04月16日（水）10:20 ～11:00 【BC-5】東芝デジタルソリューションズ×三井倉庫ロジスティクス × ZEROBILLBANK JAPAN
物流業界事例にみるブロックチェーンの社会実装とAIエージェント時代への挑戦
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87350
2025年04月16日（水）12:00 ～12:40
【BC-6】Marbull X × JTBパブリッシング × プレイド
NFTを活用した顧客接点の構築事例（JTBパブリッシング：時刻表ファン倶楽部）
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87351
2025年04月17日（木）15:20 ～16:00 【BC-12】クリプトリエ × NTT Digital
全ての企業がWeb3/NFTを活用する時代へ～最新事例ご紹介
詳細を見る :
https://biz.q-pass.jp/f/10762/NTW25spring/seminar_register#seminar87357
※一部抜粋、敬称略
※講師、プログラムは事前の告知なく変更になる可能性があります
◆展示会概要
NexTech Week 2025【春】内
第6回 ブロックチェーン EXPO【春】
【会期】2025年4月15日（火）～17日（木）10時-17時
【会場】東京ビッグサイト（東展示棟）
同時開催展
第9回 AI・人工知能 EXPO【春】
第5回 量子コンピューティング EXPO【春】
第4回 デジタル人材育成支援 EXPO【春】
・本展のご来場には事前のご登録が必要です。
【無料】来場登録はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/kzu5UL3J4aOZcE73xw6kDT3KYy/Lbkx0=&utm_campaign=pr_prtimes_bcsemi_vis&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
・本展の取材は事前登録が必要です。
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19UZi1u+eKYYCWB0tzw7TKB+QO9sbfjhCE=&utm_campaign=pr_prtimes_bcsemi_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
◆問い合わせ先
主催者：RX Japan株式会社 ブロックチェーン EXPO事務局
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
担当：福島
TEL: 03-6739-4131
メール：nextechweek.jp@rxglobal.com