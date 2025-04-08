不動産投資クラウドファンディング「GATES FUNDING」より、「大好評につき “募集開始4分” で応募締め切り」となった案件に続く「16号案件」「17号案件」募集のお知らせ

GATES株式会社

１.「17号案件」募集開始予定！

２.「16号案件」好評募集中！

３. “募集開始4分” で “471,200,000円” の先着応募締め切り！「大好評の直近案件15号」のご紹介

GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）が運営する、不動産投資型クラウドファンディングサービス「GATES FUNDING」は、新規プロジェクトとして「GATES FUNDING 17号」の募集を2025年4月10日（木）13：00より開始するほか、好評募集中の「GATES FUNDING 16号」、さらに「大好評につき“募集開始4分” で応募締め切り となったGATES FUNDING 15号」の内容をお知らせいたします。

１. 【GATES FUNDING 17号】 募集開始：2025年4月10日(木)13：00より

▶ファンド概要

～投資用不動産として注目を集めている米軍人向け賃貸アパート～

本ファンドは、沖縄自動車道「金武」I.C.より、車で約9分に所在する米軍人向け4階建賃貸アパートを投資対象としています。近隣には沖縄米軍基地の一つである「キャンプハンセン」が所在しており、米軍基地等に勤務する米軍人の住宅需要が高いエリアとなっております。

対象物件は2022年竣工の築浅物件で、米軍による検査済みの上、既に満室稼働していることから売却の蓋然性は高いと判断できます。また売主が早期売却を希望していた背景により、収益還元法から試算される価格と比較して割安な条件での取得が実現できた物件となります。

本ファンドでは、取得後もインカムゲイン獲得をしながら運用し、沖縄に拠点を置く投資家や米軍人向け賃貸アパートに魅力を感じている富裕層を中心に売却活動を進め、キャピタルゲインの獲得を目指します。

・募集金額 264,950,000円

・予定利回り 10.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月24日～2025年10月23日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=21(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=21)

２. 【GATES FUNDING 16号】 好評募集中！（2025年4月9日まで）

▶ファンド概要

～「AMAZING COMPANY 株式会社」と取り組む共同プロジェクト

自然と利便性が共存する「新潟県屈指の高級エリア：新潟市双葉町」～

本ファンドは、新潟市二葉町に所在する更地の土地を投資対象としています。

GATESが土地を取得後、AMAZING COMPANY 株式会社と連携し、新築分譲住宅の建築を実施し、完成後は第三者への売却を計画しております。

なお本ファンドは単発のプロジェクトではなく、今後もAMAZING COMPANY社と連携し、新潟近辺での分譲住宅開発を継続的に推進していく先駆けとなります。

・募集金額 11,250,000円

・予定利回り 8.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月21日～2025年10月20日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=20(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=20)

３. 【GATES FUNDING 15号】 おかげさまで大好評！の案件ご紹介 「“募集開始4分” で 応募締め切り！」（募集終了）

▶ファンド概要

～洗練された都心一等地～

本ファンドは、東京メトロ日比谷線「六本木」駅から徒歩5分に位置する高級低層マンション「ハイレーゼ六本木三河台」の一室を投資対象としています。

本ファンドで取得予定の物件は、現所有者が迅速な資金調達を求め、短期間で現金化するため売りに出された不動産です。本ファンドにおける対象物件はこういった背景をもとに、GATES社独自のルートで仕入れられた物件のため、相場よりも割安に取得することが可能となりました。

・募集金額 471,200,000円

・予定利回り 10.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年4月15日～2025年10月14日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=19(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/investment_entry.html?command=new&fund_id=19)

■「GATES FUNDING」に関して



「GATES FUNDING」は2021年7月からサービスを開始した、会員登録から契約締結に至るまでを、オンライン上で完結可能な不動産投資型クラウドファンディングです。

投資家の方々に、より魅力的な投資機会を提供させていただくことを目的とし、2024年より新たな事業責任者を迎え、サービスの拡充を図っております。

「GATES FUNDING」の事業責任者に永井好明氏を迎え、新たなサービスとしての展開を開始（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=81261&release_id=37&owner=1(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=81261&release_id=37&owner=1)

「GATES FUNDING」は、今後も皆様にご満足いただけるよう、多彩で魅力的な案件を継続的に紹介してまいります。

GATES FUNDING

https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html

■「GATES」に関して

社名：GATES株式会社

本社：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表取締役社長：関野 雄志

創業：2012年12月

資本金：1億円

事業内容：

不動産投資ワンストップサービス( https://gatestokyo.co.jp/ (https://gatestokyo.co.jp/))

不動産賃貸事業メタバース支店（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081261.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081261.html) ）

不動産クラウドファンディングサービス( https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html(https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html))

宅地建物取引業：東京都知事（3）第95011号

不動産特定共同事業許可番号：東京都知事 第175号

マンション管理業：国土交通大臣（2）第034376号

賃貸住宅管理業：国土交通大臣（01）第001163号

古物営業許可 東京都公安委員会許可 第３０４３６２３１８５００号