南壽あさ子、６年ぶりのメジャー４枚目フルアルバム『ＡＭＵＬＥＴ』と　初となる歌詞集を６月１８日（水）同時発売！　コロムビアレコードに移籍し、新たなステージへ。

メジャーデビュー12周年を迎え、3度目の47都道府県ツアーを敢行中のシンガーソングライター、南壽あさ子。このたび、6年ぶりとなるメジャー4枚目のフルアルバム『AMULET』を2025年6月18日(水)にリリースすることが決定しました。



このアルバムのリリースに合わせて、ヤマハミュージックコミュニケーションズからコロムビアレコードへ移籍。音楽活動の新たなスタートを切ります。





『AMULET』というアルバムタイトルは、心の拠り所を求める人たちの「お守り」のような存在になったら良いという彼女の願いがそのまま投影されたタイトルで、彼女自身もまた音楽と向き合いながら新たな飛躍を遂げるための「お守り」のような存在を表現しています。アルバム収録曲にはTOKYO FM / JFN「ラジオ・ラバーズ」 CMキャンペーンソングの「呼吸のおまもり」をはじめ、ほぼ全曲が各種タイアップとなっています。さらに、南壽あさ子自身初となる歌詞集『She Saw Scene』も同日に発売。この歌詞集には、南壽あさ子の楽曲のうち、”ひとりの女性”にフォーカスしたものをピックアップ。個性豊かな女性絵師12人にそれぞれ彼女の楽曲を渡し、その楽曲にインスパイアされたイラストを制作依頼。芸術家からのメッセージに芸術家が応える、まさに音楽とアートが融合した特別な一冊となります。





【アルバム概要】

タイトル:『AMULET(アミュレット)』

発売日:2025年6月18日(水)

・初回限定盤:ライブ映像Blu-ray特典付き CD+Blu-ray COZP-2186~7

\7,700(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5726/

・通常盤:COCP-42505 \3,300(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5727/



【歌詞集概要】

タイトル:『She Saw Scene』

発売日:2025年6月18日(水)

\3,500(税込)



内容:南壽あさ子の歌詞に個性豊かな女性絵師12人が挿絵を担当。

各絵師に楽曲を渡し、その楽曲にインスパイアされたイラストが描かれています。



【コロムビアミュージックショップ限定特別セット】

・初回限定盤CD+Blu-rayと歌詞集をセット販売:\10,000(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8580/

南壽あさ子約6年ぶり待望のニューアルバム。全曲初CD化。

「AMULET」 6/18(水)発売

収録楽曲(曲順未定)

1. 幸せの途中(NHK青森「あおもりもりもり」エンディングテーマ)

2. あなたがいる(千葉県内FMラジオ局合同キャンペーン「NEXT RADIO」キャンペーンソング)

3. 時の環(映画「おかあさんの被爆ピアノ」主題歌)

4. オン・ザ・スクリーン(新曲)

5. あおもりもりもりのうた(NHK青森「あおもりもりもり」オープニングテーマ)

6. ローファー(千葉県佐倉市・特別広報番組「サクラ咲く ~ひとひらのひかり~」主題歌)

7. 珈琲フロート漂流記(新曲)

8. がんばるひとへ(株式会社WorldNet2024年企業CM)

9. あじき路地(京都市東山区にある築百十余年の町家長屋

「あじき路地」に寄せた書き下ろし楽曲。)

10. パラブルの島(YouTube番組「鉄塔研究会」Season2エンディングテーマ)

11. 呼吸のおまもり(TOKYO FM / JFN「ラジオ・ラバーズ」 CMキャンペーンソング)





南壽あさ子自身初となる歌詞集

『She Saw Scene』 6/18(水)発売

詩集規格 7.87×5.51×0.59inches(約横200mm × 縦140mm × 厚15mm)

\3,500(税込)



掲載予定楽曲 (曲順未定)

1. On My Way

2. あのひとを待つ

3. フランネル

4. 八月のモス・グリーン

5. 月夜ガラス

6. BIRD SONG

7. 珈琲フロート漂流記

8. 例え話

9. forget me not

10. すみれになって

11. やり過ごされた時間たち

12. 永遠の少女



