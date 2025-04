【マインドフルネス公開講座】Zindel Segal博士ウェビナー「MBCTはどのように気分障害のサポートになるか」

Kuu株式会社

マインドフルネス認知療法(MBCT = Mindfulness Based Cognitive Therapy)開発者の一人である、Tronto大学のZindel Segal博士によるウェビナーを開催いたします。

MBCTは、MBSRと並び、世界的には信頼度の高いプログラムとしてみなされています。

今回のウェビナーでは、先端の知見も参考にしながら、気分、不安障害からの回復の作用機序や、8週間のプログラムで何が行われているか、また、効果についてのエビデンスを概観します。

開催概要

1)日時

2024年4月10日(木)

20:00-22:00

2)講師

Dr.Zindel Segal

Distinguished Professor of Psychology in Mood Disorders, University of Tronto Scarborough

Zindel V. Segal氏は臨床心理学者で、うつ病や不安障害に苦しむ人々の感情制御の能力を高めるためのマインドフルネス瞑想の活用について研究しています。

1990年代にMark Williams、John Teasdaleらと開発したマインドフルネス認知療法は、いまでは、世界中でうつの再発予防のため、医療機関で用いられるプログラムになりました。

3)参加費

5,500円(税込み)

4)場所

Zoomによるウェビナー

お申込み時に番号をお知らせします。

5)言語

英語(日本語同時通訳付き)

※後日録画を配信

お申し込みはこちらより

https://www.mindfulness-japan.org/webinar-segal-20250410/

その他募集中の情報はこちらより- マインドフルネス認知療法8週間コース@オンライン- マインドフルネス認知療法 講師養成トレーニング@オンライン(2026年2月)- Will Kabat-Zinnウェビナー@オンライン(2025年7月)- 心理支援職のためのマインドフルネス集中講座 プレゼンス:深く聞く、深く対話する力を育む@オンライン/対面(2025年6月26日開講)- MBSR 講師養成 2025年秋(第6期)@対面/オンライン(2025年11月開講)- マインドフルネス理論講座@オンライン(2025年4月開講)- いずれも詳細は- 初夏のリトリート@長崎(2025年5月、週末3日間)

詳細はInternational Mindfulness Center JAPANのHPより

https://www.mindfulness-japan.org/