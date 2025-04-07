『2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro′log′ in Japan』開催決定！
こんにちは。
イ・ジェウク ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局です。
いつもイ・ジェウクを応援してくださり、誠にありがとうございます。
『2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro'log' in Japan』の開催が決定いたしました！
『偶然見つけたハル』『ドドソソララソ』『還魂』など、数々の人気ドラマで魅力を放ち続ける俳優、イ・ジェウク。
昨年の日本ファンミーティングで大きな感動を届けてくれた彼が、2025年6月21日（土）、東京・立川ステージガーデンに帰ってきます！
イ・ジェウクと一緒に過ごす、かけがえのない時間をぜひお楽しみください。
【公演タイトル】
2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro'log' in Japan
【公演スケジュール】
■東京/立川ステージガーデン
2025年6月21日(土) 開場16:00/開演17:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■プレミアムチケット
\19,800 (税込)
＜プレミアムチケット購入者特典＞
1.限定グッズお渡し会
2.グループフォト抽選参加権
3.サインポスター抽選参加権
■一般チケット(お見送り会付き)
\13,800(税込)
※未就学児入場不可
※別途プレイガイドの手数料がかかります。
※お見送り会詳細に関しましては後日ご案内いたします。
【枚数制限】
1名様につき4枚まで
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
【チケット販売スケジュール】
■ファンクラブ1次先行(抽選)
受付期間：2025年４月9日(水)18:00～4月23日(水)23:59
当落発表：2025年4月26日(土)18:00～
■ファンクラブ2次先行(抽選)
受付期間：2025年４月25日(金)18:00～5月1日(木)23:59
当落発表：2025年5月3日(土)18:00～
■プレイガイド先行(先着)
受付期間：2025年5月9日(金)18:00～5月25日(日)23:59
■一般販売(先着)
受付期間：2025年５月28日(水)18:00～6月19日(木)23:59
※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。
■お問い合わせ先
LEE JAE WOOK JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@leejaewook.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。
https://x.com/leejaewook_jp