『2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro′log′ in Japan』開催決定！

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株式会社 J HARMONY


こんにちは。


イ・ジェウク ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局です。



いつもイ・ジェウクを応援してくださり、誠にありがとうございます。


『2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro'log' in Japan』の開催が決定いたしました！


『偶然見つけたハル』『ドドソソララソ』『還魂』など、数々の人気ドラマで魅力を放ち続ける俳優、イ・ジェウク。


昨年の日本ファンミーティングで大きな感動を届けてくれた彼が、2025年6月21日（土）、東京・立川ステージガーデンに帰ってきます！



イ・ジェウクと一緒に過ごす、かけがえのない時間をぜひお楽しみください。




【公演タイトル】


2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR pro'log' in Japan




【公演スケジュール】


■東京/立川ステージガーデン


2025年6月21日(土) 開場16:00/開演17:00




※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。


※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。




【チケット料金】


■プレミアムチケット


\19,800 (税込)


＜プレミアムチケット購入者特典＞


1.限定グッズお渡し会


2.グループフォト抽選参加権


3.サインポスター抽選参加権



■一般チケット(お見送り会付き)


\13,800(税込)


※未就学児入場不可
※別途プレイガイドの手数料がかかります。
※お見送り会詳細に関しましては後日ご案内いたします。




【枚数制限】


1名様につき4枚まで




※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。




【チケット販売スケジュール】


■ファンクラブ1次先行(抽選)


受付期間：2025年４月9日(水)18:00～4月23日(水)23:59


当落発表：2025年4月26日(土)18:00～




■ファンクラブ2次先行(抽選)


受付期間：2025年４月25日(金)18:00～5月1日(木)23:59


当落発表：2025年5月3日(土)18:00～




■プレイガイド先行(先着)


受付期間：2025年5月9日(金)18:00～5月25日(日)23:59




■一般販売(先着)


受付期間：2025年５月28日(水)18:00～6月19日(木)23:59




※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。




■お問い合わせ先


LEE JAE WOOK JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局


support@leejaewook.jp


平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)




今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。


https://x.com/leejaewook_jp