クルクル・加瀬百・椎葉紋加が出演する「サクライロの約束」のミュージックビデオを公開
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年4月6日（日）にオンエアされた動画をご覧いただくことができます。
【サクライロの約束】feat.Kanae from ストロボサイダー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJXE4jB5P3c ]
出演者
クルクル
公式X：https://x.com/kuruneko0306
加瀬百
公式X：https://x.com/peachcandy_momo
椎葉紋加
公式X：https://x.com/ayaka__dayo_a
アーティスト
作詞・歌 Kanae ストロボサイダー
公式X：https://x.com/kanae_sc
作曲 住谷翔平
公式X：https://x.com/sho0302
MV監督・撮影・編集 井上創
公式X：https://x.com/souinouez
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/