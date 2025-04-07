クルクル・加瀬百・椎葉紋加が出演する「サクライロの約束」のミュージックビデオを公開

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株式会社マシェバラ


テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年4月6日（日）にオンエアされた動画をご覧いただくことができます。



【サクライロの約束】feat.Kanae from ストロボサイダー


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJXE4jB5P3c ]


出演者


クルクル


公式X：https://x.com/kuruneko0306



加瀬百


公式X：https://x.com/peachcandy_momo



椎葉紋加


公式X：https://x.com/ayaka__dayo_a



アーティスト


作詞・歌　Kanae ストロボサイダー


公式X：https://x.com/kanae_sc



作曲 　住谷翔平


公式X：https://x.com/sho0302



MV監督・撮影・編集　井上創


公式X：https://x.com/souinouez



マシェバラリコメンドコーナーとは


テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。


ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。



マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)



テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。


配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。





【価格】基本無料


※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】


・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907


・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】


https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】


・サイト：https://www.mache.tv/


・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety


・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/