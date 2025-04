『ブレイドアンドソウルNEO』×『ハードコアチョコレート』限定コラボTシャツを本日4月7日より販売開始！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』のサービス開始を記念し、アパレルブランド『ハードコアチョコレート』との限定コラボレーションTシャツを本日2025年4月7日(月)に販売開始したことをお知らせします。

あわせて、コラボTシャツ発売開始に合わせたSNSキャンペーン2種の開催をお知らせします。

■『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツ販売開始

【販売開始日時】

2025年4月7日(月)

【価格】

4,400円(税込)

【概要】

PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品「ブレイドアンドソウルNEO」は、3月12日(水)にサービスを開始、3月26日(水)には、早くも初のアップデートとして「水月平原」エリアが開放され、シリーズ屈指の人気を誇る「ポー・ファラン」が登場する英雄ダンジョン「海蛇補給基地」が復活するなど、熱き戦いが再び楽しめるようになっています。

そんな盛り上がりを見せる「ブレイドアンドソウルNEO」が、アパレルブランド「ハードコアチョコレート」とコラボレーションし、シリーズを通して人気のキャラクターで、水月平原アップデートから「ブレイドアンドソウルNEO」にも登場した、可愛すぎるボス「ポー・ファラン」を前面にあしらったインパクトのあるデザインのTシャツを販売開始しました。

なお、2025年4月7日(月)より『ハードコアチョコレート』公式オンラインショップの他、東京、大阪の『ハードコアチョコレート』フラッグショップなどで発売中なので、是非この機会にお買い求めください。

【販売場所】

・東中野 ハードコアチョコレートヘッドショップ (東京都中野区東中野4丁目10-16 クレールOSY1F)

・ハードコアチョコレート大阪店 (大阪府大阪市中央区千日前1丁目1-7 千日前レジャービル205)

・ハードコアチョコレート オンラインストア http://core-choco.shop-pro.jp/

・ハードコアチョコレート Amazonストア https://www.amazon.co.jp/stores/node/5389738051

【Tシャツ商品名】

ブレイドアンドソウルNEO/ポー・ファラン(悪の魅力スミ)

※左:オモテ面 / 右:ウラ面

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります。

【ハードコアチョコレートによるTシャツ紹介文】

2014年にサービス開始、10年以上の歴史を誇る超人気アクションMMORPG、「ブレイドアンドソウル」シリーズ!

本シリーズの特徴であるアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品「ブレイドアンドソウルNEO」がこの3月にサービス開始となった!

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族と、プレイスタイルに合わせた7つの職業を選択してプレイが可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できる超大作だ!

そんな注目タイトル「ブレイドアンドソウルNEO」とハードコアチョコレートがこの度コラボレーションを果たした!

今回、コアチョコがピックアックしたキャラクターはシリーズ内で悪童の名を轟かす「ポー・ファラン」だ!

タイトルの垣根を飛び越えて、数多くのゲームにも登場した彼女がイメージカラーで鮮烈にTシャツデザインとして登場!

バックプリントではこれから始まる冒険へのワクワク感をバッチリ落とし込んだぞ!

ブレソの悪童×アパレル界の悪童の最強…!いや、最凶コラボ!!見逃す手は無いでしょう!

【ハードコアチョコレートについて】

映画やプロレス、漫画にアニメ、特撮…更には萌えまで…コアな題材をパンキッシュなデザインで飲み込み、1999年のブランド設立以来、さまざまなアンダーグラウンドシーンで話題を巻き起こす。

正しく、けたたましく雑食“ハードコアな”Tシャツアパレルブランド。“過激だけどクール”で、洗練されたデザインは国内外のコアなTシャツユーザーに圧倒的な支持を得ており、Tシャツ界の悪童の異名を持つ。

http://core-choco.com/

≪『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツの詳細はこちら≫

https://core-choco.shop-pro.jp/?pid=185704770

■「水月平原」をプレイしてコラボTシャツをもらおう!キャンペーン

【開催期間】

2025年4月7日(月) ~ 2025年5月4日(日) 23時59分まで

【概要】

「ブレイドアンドソウル」公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/bns_official_jp )をフォローして3月26日(水)に「ブレイドアンドソウルNEO」に登場した新エリア「水月平原」の感想を指定ハッシュタグ「 #水月平原やってみた 」をつけてXでポストしていただいた方の中から抽選で5名様に『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツをプレゼントします。

【賞品】

『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツ 5名様(抽選)

【参加条件】

1.ブレイドアンドソウル公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/bns_official_jp )をフォロー

2.「ブレイドアンドソウルNEO」に登場した「水月平原」の感想やスクリーンショットを指定ハッシュタグ「 #水月平原やってみた 」を添えてXでポスト

≪「水月平原」を体験してコラボTシャツをゲットしよう!キャンペーンの詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/Promotion250407

■限定コラボTシャツ着用写真でAmazonギフトカードGETキャンペーン

【開催期間】

2025年4月7日(月) ~ 2025年5月4日(日) 23時59分まで

【概要】

「ブレイドアンドソウル」公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/bns_official_jp )をフォローして、『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツを着ている写真を指定ハッシュタグ「 #ブレソネオTシャツ 」をつけてXでポストしていただいた方の中から抽選で3名様にAmazonギフトカード(デジタルタイプ)をプレゼントします。

【賞品】

Amazonギフトカード3,000円分 3名様(抽選)

【参加方法】

1.ブレイドアンドソウル公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/bns_official_jp )をフォロー

2.『ハードコアチョコレート』×『ブレイドアンドソウルNEO』コラボTシャツを着て指定ハッシュタグ「 #ブレソネオTシャツ 」を添えてポスト

※必ずご本人が撮影した写真でご応募ください。ご本人様以外の写真投稿と判断した場合は落選とさせていただきます。

≪限定コラボTシャツ着用写真でAmazonギフトカードGETキャンペーンの詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/Promotion250407

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト:https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年4月7日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。