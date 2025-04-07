¡Ö±½¤Î¿ÍÊª¡×¤Ë¤è¤ë¿¼Ìë¤ÎÂæËÜ¤Ê¤·¥¬¥Á¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ªÀÐÅÄ½ã°ì¡ß¥ëーÂç¼Æ¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡ß¸àÂå²Æ»Ò¡¢ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡ßÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¡ß¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù
TOKYO FM/JFN¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿¼Ìë¤Î¥¬¥Á¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡Ê·î～ÌÚ25:00～26:00ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÀÐÅÄ½ã°ì¡ß¥ëーÂç¼Æ¡¢8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡ß¸àÂå²Æ»Ò¡¢9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡ßÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¡ß±é½Ð²È¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤Ê¤·¡¦¡¦¡¦¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂæËÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃÂê¤ò¼«Í³¤ËÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÏÃÂê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÃÂê¤ÎÈÖÁÈ¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡£¡ÊÊüÁ÷¸å1½µ´Öradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¡£¥Èー¥¯¥Ñー¥È¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡ÖAuDee¡×¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://audee.jp/program/show/49902¡Ë
2025Ç¯4·î7Æü¤«¤é¤Î£±½µ´Ö¤Ï¡¢ 7Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÀÐÅÄ½ã°ì¡ß¥ëーÂç¼Æ¡¢8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡ß¸àÂå²Æ»Ò¡¢9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ëºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡ßÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢10Æü(ÌÚ) ¤Ë¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦»³ËÜ·½°í¡ß±é½Ð²È¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª´¶ÁÛ¤Ï¡Ö#speakeasy¡×¤ÇX¤Ë¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡¡
¡þÊüÁ÷¶É¡¡¡§¡¡TOKYO FM/JFN 35¶É
¡þÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡Ëè½µ·î～ÌÚ¡¡25:00～26:00¡¡
¡þ½Ð±é¡§¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¬¥ÁÂÐÃÌ¡¡¡¡
¡þÈÖÁÈ´Æ½¤¡§¡¡½©¸µ¹¯
¡þÈÖÁÈÆâÍÆ¡§¡¡¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤Ï¡¢¶Ø¼òË¡¤Î»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Ò¤½¤«¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ðー¤ÎÊ¸²½¡ÖSPEAKEASY¡Ê¥¹¥Ôー¥¯¥¤ー¥¸ー¡Ë¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Åìµþ¤Î³¹¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤Î±ü¤ÎÉô²°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¥Ðー¡¢¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÈÕ¤Ë2ÁÈ¤º¤ÄË¬¤ì¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Èー¥¯¥Ñー¥È»ö¸åÄ°¼è¥ê¥ó¥¯¡§¡¡https://audee.jp/program/show/49902