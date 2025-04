Y2Kファッションを世代を超えて楽しむ。リアルなY2K古着POP UP SHOP【WEGO VINTAGE 超GALS】

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、Y2Kファッションの古着アイテムで展開するPOP UP SHOP【WEGO VINTAGE 超GALS】を2025年4月10日(木)から2025年4月22日(火)までの期間SHIBUYA109渋谷店にて開催します。

Y2Kファッションが再び注目を集める中、当時のY2Kアイテムを楽しめるPOP UP SHOPが期間限定でオープンします。今回のPOP UP SHOPでは、リプロダクトではなく、当時のリアルなY2Kファッションアイテムを取り揃え、今のGALのテイスト[平成GAL][ゴスパンク][フォークロア][SURF]ごとに編集したバリエーション豊富なラインナップで、今の時代に合うスタイリングを提案。

約2,000点以上の厳選された当時のアイテムが集結し、世代を問わずY2Kファッションを楽しみたいすべての方に向けて特別なコレクションを提供します。

さらに、懐かしい平成グッズの展示も実施し、訪れるだけで当時の雰囲気を体感できる空間となっています。

■WEGO VINTAGE 超GALS POP UP SHOP

期間 : 2025年4月10日(木)~2025年4月22日(火) 10:00ー21:00

会場 : SHIBUYA109渋谷店 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 8階

■WEGO VINTAGE 下北沢 Instagram

https://www.instagram.com/wego_shimokita

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/109_1_9aa5800bcf03c3577688fd6e21b135d9.jpg ]

【平成GAL】

【ゴスパンク】

【フォークロア】

【SURF】

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約170店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official