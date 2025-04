『JACK IN THE DONUTS』全店で人気商品ハワイのマラサダをリニューアル「生マラサダ」誕生！！4月16日（水）より販売開始

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:北浦大作)は、4月16日(水)から、ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)』で、「生マラサダカスタード」、「生マラサダ練乳ミルク」、「生マラサダクリームブリュレ」、「生マラサダピスタチオ」、「生マラサダ」を販売いたします。

「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店含め全国29店舗を展開しています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方向けに「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など多彩なカテゴリーで常時25~40種類をラインナップしています。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが1個100円代後半からのリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで、子供から大人まで幅広い層に支持されています。

ふわふわしっとり生地の「生マラサダ」が5種類の味で登場

ハワイのドーナツ、マラサダの新メニューとして、生マラサダシリーズを新たに発表します。5種類のフレーバーをラインナップし、4月16日(水)より販売します。

ハワイの伝統的なドーナツ「マラサダ」を『JACK IN THE DONUTS』では、5種の「生マラサダ」に厳選したかぼちゃと芋を練り込み、ふわふわとろけるようなマラサダ生地を作りました。生地の弾力、フライ時間や発酵時間などを細かく調整するとともに、軽さや甘みなどのバランスを整えて、ふわふわとろけるような食感を実現しました。ふわふわしっとり食感の生地に、卵感たっぷりのカスタードを贅沢に使った「生マラサダカスタード」、濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めた「生マラサダ練乳ミルク」、マラサダ生地の表面をキャラメリゼして中にカスタードを詰めた大人のブリュレドーナツ「生マラサダクリームブリュレ」、イタリア産ピスタチオをふんだんに使用したピスタチオホイップをたっぷり詰めた「生マラサダピスタチオ」、まろやかな甘さの粉糖をまぶしたシンプルな「生マラサダ」をお楽しみいただけます。

今後も、『JACK IN THE DONUTS』は100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に美味しい“わくわく”をお届けして参ります。

販売概要

販売期間:2025年4月16日(水)

商品名 : 「生マラサダカスタード」「生マラサダ練乳ミルク」「生マラサダクリームブリュレ」 「生マラサダピスタチオ」「生マラサダ」

販売店舗:全国の『JACK IN THE DONUTS』 計29店舗

生マラサダカスタード 297円

マラサダ生地に卵感たっぷりのカスタードを贅沢に使ったドーナツ。卵、北海道産牛乳を使用したこだわりのカスタード、とろけるようなふわふわな生地をあわせてシンプルに仕上げました。

生マラサダ練乳ミルク 297円

マラサダ生地に濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツ。あっさりとしたホイップに練乳を混ぜてミルキーに仕上げたホイップクリームとやさしい生地との相性が抜群です。

生マラサダクリームブリュレ 330円

人気のブリュレが完全リニューアル。マラサダ生地の表面をカリっと香ばしくキャラメリゼして、卵感たっぷりのカスタードを詰めました。甘くてほろ苦い大人のブリュレドーナツです。

生マラサダピスタチオ 352円

マラサダ生地にイタリア産ピスタチオをふんだんに使用したピスタチオホイップをたっぷり詰めたドーナツ。上質なピスタチオペーストを使用することで、イタリアを感じられる風味を提案します

生マラサダ 242円

かぼちゃと芋を練り込んだふわふわとろけるようなマラサダ生地にまろやかな甘さの粉糖をまぶしたシンプルなドーナツ。生地本来のおいしさ、自然な甘さ、なめらかな軽い食感が楽しめます。

※写真はイメージです。※表示価格は税込です。

『JACK IN THE DONUTS』について

2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国29店舗(2025年4月7日現在)を展開しているドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、1.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、2.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、3.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25~40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。

http://jack-donuts.jp/

ビッグクリエイト株式会社について

2011年設立。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』の展開を主力事業に、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を運営しています。企業理念「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。『JACK IN THE DONUTS』 は現在全国に29店舗を展開しています。(2025年4月7日現在)

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本社 : 東京都港区北青山1-4-6 246青山ビル5階

設立 : 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品

の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店【鳥さく】のFC本部及び

店舗運営

U R L: http://jack-donuts.jp