不動産小口化商品を活用した相続対策セミナーを福岡市・北九州市で開催

株式会社東亜産業

株式会社東亜不動産（本社：福岡県福岡市、代表取締役：深井昭匡）※1は、2025年2月27日に福岡県知事より不動産特定共同事業法（1号・2号）の許可を取得し、不動産小口化商品の組成及び販売を開始する運びとなりました。

不動産小口化商品の販売を記念しまして、無料の相続対策セミナーを開催いたします。

セミナー名：

「知って得する！相続セミナー」

概要：

世界一相続税が高い日本、何も対策を行わなければ超富裕層の資産が３代で大幅に減少する可能性があります。また、相続対策では、財産の分配だけでなく、一族が結束を保ち、良好な関係を維持することも重要です。

本セミナーの講師は、相続争いを防ぐ方法や相続税を軽減する対策を活用し、上場企業のオーナー家、地主一族、未上場企業のオーナー家、プロスポーツ選手、芸能人等に対する相続・事業承継・資金運用のアドバイスを行ってきました。

本セミナーでは、相続を争続にしないための方法、相続税を下げるための方法等を紹介させていただきます。

講師の紹介：深井 豊

筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士課程にて国際課税法を研究

・宅地建物取引士 ・不動産証券化協会マスター

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

・日本FP協会CFP(R) ・一級ファイナンシャルプランニング技能士

ドイツ銀行ロンドン（国際部門本社）で欧州の貴族や年金基金等に対する資産運用アドバイスを行う。

ヘッジファンドの設立（東京）に参加し、機関投資家の資金運用及び超富裕層ファミリーの資金運用／相続・事業承継スキームの作成を行う。

UBSウェルスマネジメント（東京）では、Fortune 500 Japanのオーナー家を中心に富裕層ファミリーの資産運用から相続・事業承継対策までコンサルティングを行っていた。

開催予定は、

1. 2025年4月９日（水）19:20 開場 19:30 開演

会場：JR博多CITY 9階会議室4 (福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1)

（JR博多駅直結）

お申し込みは、下記PeatixのURLからお願いいたします。

https://qr.paps.jp/4n0It

2. 2025年4月12日（土） 13:00 開場 13:30 開演

会場：KMMビル4階第2会議室 (福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1)

JR小倉駅新幹線口（北口）徒歩3分

お申し込みは、下記PeatixのURLからお願いいたします。

https://qr.paps.jp/O0NYz１.(https://qr.paps.jp/O0NYz%E2%91%A0)

以上

会社名：株式会社東亜産業

代表取締役：深井 昭匡

所在地：東京都千代田区外神田2-5-12

公式HP：https://toa-ind.com/

会社名：株式会社東亜不動産

代表取締役：深井 昭匡

所在地：福岡県福岡市博多区東月隈1-17-5

公式HP：https://toafudousan.com/

※1：株式会社東亜産業のグループ会社