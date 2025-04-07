¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎPodcastÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¾®Ìîºä¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎPodcastÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¾®Ìîºä¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ª³¦¤ÎË½¤ì¤óË·¡¢À¼Í¥¤Î¾®Ìîºä¾»Ìé¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¿·PodcastÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¾®Ìîºä¡×¡£¾®Ìîºä¾»Ìé¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Ç¡Ø½¸¤Þ¤ì¾»¼¯ÌîÊÔ½¸Éô¡Ù¡Ø¾®Ìîºä¡¦¿Á¤Î8Ç¯¤Ä¤Å¤¯¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ê¤É¤Ë2006Ç¯¤è¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥é¥¸¥ª´ØÀ¾20Ç¯ÌÜ¡É¤È¤Ê¤ë¿·ÈÖÁÈ¤Ï²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡È¾®ÌîºäÀá¡É¤ò¡ÈËèÆü¡É¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃÂê¤«¤é»Å»ö¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤ÎÆü¾ïÊó¹ð¤ä¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤ÎËèÆü¤òºÌ¤ë¥Èー¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·î7Æü¤è¤ê¡¢Ê¿ÆüËèÆü18»þ¤´¤í¤òÌÜ°Â¤ËÇÛ¿®¡£Spotify¡¢Apple Podcasts¡¢Amazon Music¡¢¥é¥¸¥³¤Ê¤É³Æ¼ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄ°¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇÛ¿®¤¬¤Ê¤¤ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¤Î18»þ¤Ë¿·ºî¥Èー¥¯¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡Û
¢£¥µー¥Ó¥¹Ì¾
¤Þ¤¤¤Ë¤Á¾®Ìîºä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£URL
https://mainichi-onosaka.bitfan.id/
¢£²ñÈñ
WEB¡§·î³Û 600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥×¥ê¡§·î³Û 840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¡×¡ÖApple/Google·èºÑ¡× ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Äó¶¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÎ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®µ×ÊÝ ÃÎÍÎ
»ñËÜ¶â¡§31É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§https://skiyaki.com/
SKIYAKI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡ØBitfan Pro¡Ù¡ØBitfan¡Ù¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¡Û
¡ÖBitfan¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢EC¥¹¥È¥¢¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢Â¾ÄÌ²ß·èºÑ¡¢³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitfan¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://bitfan.id/