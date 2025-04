藤巻亮太、「藤巻亮太 Live Tour 2025 ～儚く脆いもの～」スタート　初日・札幌の写真が到着! 本日12時に「桜の花が咲く頃」Music Videoメイキングも公開

株式会社サンライズプロモーション東京photo by 原田 直樹 ( n-foto LLC )

藤巻亮太のライブツアー「藤巻亮太 Live Tour 2025 ~儚く脆いもの~」が、2025年4月4日(金)の北海道・札幌ペニーレーン24よりスタートしました。

3月26日(水)にリリースした2年ぶりのアルバム『儚く脆いもの』を引っ提げて行う今回のツアーは、同作に参加している御供信弘(Ba)、片山タカズミ(Dr)と、藤巻主催の野外音楽フェス「Mt.FUJIMAKI」などでもステージを共にする近藤寿(Gt)というバンド編成で、全国7か所で開催。札幌での単独公演は、2019年に同会場で行った「藤巻亮太 弾き語り LIVE TOUR 2019”In the beginning”」以来、約6年ぶりとなります。

「少しでもいいから、一歩でも、半歩でもいいから、自分の世界の向こう側にいって、その世界で音を鳴らしてみたい、曲を作ってみたい。そこで出来た音を、新鮮な気持ちで、みんなで一緒に楽しんだり、味わったりできたら最高だなと思っています」と、新たなライブを行うことへの期待を公演中に語っていた藤巻。「2年ぶりに『儚く脆いもの』というフルアルバムをリリースすることができて、みんなにも聴いてもらいたいし、アルバムでツアーが回れること、初日が久しぶりにワンマンで来られた札幌ということで、本当に胸がいっぱいです。またすぐにでも来られるように、自分を磨きながら、みんなにまた何かを届けられるように頑張りますので、また絶対に会いましょう!」と再会を誓い、初日の幕が閉じました。

「藤巻亮太 Live Tour 2025 ~儚く脆いもの~」は、先週末に行った4月4日(金)北海道・札幌ペニーレーン24、6日(日)宮城・仙台Rensaに続いて、11日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール、13日(日)広島・広島クラブクアトロ、18日(金)福岡・福岡DRUM LOGOS、20日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA、24日(木)東京・Zepp DiverCity (TOKYO)と続きます。チケット販売などの詳細は、オフィシャルサイトでご確認ください。

ツアーの各会場の特設CD販売ブースで、『儚く脆いもの』の初回限定盤、または通常盤をご購入いただくと、会場特典として、オリジナル・ポスターを、ライブ終演後本人からお渡しいたします(特典会への参加は、公演チケットをご購入頂いている方が対象となります)。数量限定、先着での販売となりますので、早めにお買い求めください。

また、本日4月7日(月)12:00に、藤巻亮太オフィシャルYouTubeチャンネルにて、「桜の花が咲く頃」Music Videoメイキングを公開いたしました( https://www.youtube.com/watch?v=TghG0COz_ts )。こちらもぜひご覧ください。

■藤巻亮太 Live Tour 2025 ~儚く脆いもの~

日程/会場:

2025年4月4日(金)北海道・札幌ペニーレーン24

2025年4月6日(日)宮城・仙台Rensa

2025年4月11日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール

2025年4月13日(日)広島・広島クラブクアトロ

2025年4月18日(金)福岡・福岡DRUM LOGOS

2025年4月20日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA

2025年4月24日(木)東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

入場料:全自由(整理番号付き):6,800円 ※ドリンク代別

・追加公演

2025年5月24日(土) 「藤巻亮太 Live Tour 2025 in Taipei」(台湾)

会場:Legacy Taipei

開場:17:00 開演:18:00

■Mt.FUJIMAKI 2025

開催/日時:2025年9月27日(土) 山中湖交流プラザきらら (山梨県南都留郡山中湖村平野479-2)

出 演:藤巻亮太 ほか

入場料:特典付きプレミアムチケット 15,800円

プレミアムチケット 10,800円

入場券 8,800円

駐車券:3,500円

お問合せ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

オフィシャルサイト:http://www.mtfujimaki.com/

藤巻亮太 オフィシャルサイト :https://www.fujimakiryota.com/

■アルバム『儚く脆いもの』リリース情報

2025年3月26日(水)リリース

アルバム

『儚く脆いもの』

通常盤(CDのみ)

価格:3,200円(税抜)

品番:VICL-66061

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66061.html

初回限定盤(CD+DVD)※3方背ブックケース仕様

価格:4,500円(税抜)

品番:VIZL-24

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2434.html

<収録曲>

01. 桜の花が咲く頃

02. 朝焼けの向こう

03. Glory Days

04. 愛の風

05. 真っ白な街

06. 以心伝心

07. 儚く脆いもの

08. 新しい季節

09. メテオ

10. ハマユウ

<DVD収録曲>※初回限定盤のみ

01. ハロー流星群

02. ビールとプリン

03. オオカミ⻘年

04. Blue Jet

05. ありがとう

06. ゆらせ

07. 3月9日

主要ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月26日より配信

■「桜の花が咲く頃」Music Videoメイキング

https://www.youtube.com/watch?v=TghG0COz_ts