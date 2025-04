伊藤忠グループへの「SpringREIT」英国不動産 譲渡のお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングス

株式会社マーキュリアホールディングス(以下、「当社」といいます。)のグループ会社であるSpring Asset Management Limited(以下、「SAML」といいます。)及び MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.は、香港証券取引所に上場する Spring Real Estate Investment Trust(HKEx : 01426)(以下、「SpringREIT」といいます。)の管理・運営を行っています。SpringREITの保有不動産のうち、英国における83物件のポートフォリオについて売却手続きを行っていました*²が、この度、伊藤忠グループへの譲渡が完了しましたのでお知らせいたします。

*² SAML Announcement, 2025/2/19, 「英国における83の商業不動産の売却および特別取引に関するお知らせ並びに臨時株主総会の通知」

(英文)http://www.springreit.com/files/2025021900010_e.pdf

【売却物件の概要】

英国内に点在する83の小型物件で、伊藤忠商事の欧州子会社が展開する欧州大手自動車整備・タイヤ小売りチェーン「Kwik-Fit」に賃貸されています。今回の売却は、これら不動産を保有する特別目的会社の株式を伊藤忠商事のグループ会社に譲渡するものです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19312/table/118_1_950ac71f3519df65cf1491e595991f51.jpg ]

【各社コメント】

<伊藤忠商事株式会社 執行役員 住生活カンパニープレジデント 真木 正寿>

株式会社マーキュリアホールディングスと伊藤忠商事は互いが持つ金融ソリューションと不動産ソリューションを融合させる目的で2015年に資本提携、その後協業体制を強化して参りました。株式会社マーキュリアホールディングスの子会社が運用するSpring REITについても上場以前より連携・取引関係にあり、今に至るまで共に事業拡大を目指してきました。そのような中、この度のSpring REITと当社グループの取引は両社の良好な関係を示す貴重な機会であり、当社グループは同REITによる適切な管理が施された店舗不動産を取得・保有することで、迅速な店舗の改良やサービスの質向上を実現し、さらにKwik-Fitに来店されるお客様に対しより高い付加価値を提供することができると考えております。

<株式会社マーキュリアホールディングス 取締役 資産投資統括 石野 英也>

伊藤忠グループが運営するKwik-Fit店舗としてリースされていたこれら英国不動産ポートフォリオは、2017年の取得時からSpring REITにとって安定した収益をもたらしてくれました。今回の譲渡は、その不動産の価値を最も熟知し、それを最大限に活かすことができるレッシ―自らが取得するもので、改めてSpring REITにとっては本投資が実需に基づく不動産投資であったことを認識し、成功裏にその投資を終了させることができたことを大変うれしく思っています。譲渡資金は中国不動産の投資管理強化に活用し、保有資産の更なる価値向上に努めて参ります。

【売却の背景と当社グループにおけるSpringREITの位置づけ】

SpringREITは、2013年12月5日に香港証券取引所に上場した日系ファンド会社が運用する唯一*³の不動産投資信託(REIT)で、クロスボーダー投資を掲げる当社グループにとって中核となる事業の一つです。香港REIT市場のグローバル化の流れの中で、SpringREITでは2017年に本件英国不動産の取得を行い、安定した収益貢献を実現させました。その後、SpringREITはそのコアバリューである中国のハイグレード不動産への投資を再度明確化する一方、伊藤忠グループにおいてはKwik-Fit事業の更なる強化のための不動産取得を検討していたことから、本件譲渡について合意に達したものです。

今回の売却に伴い、SpringREITは、より中国フォーカスの戦略を強化していきます。現在、特に中国の住宅不動産市場においては供給過多に伴う問題が指摘されていますが、SpringREITの保有する物件*⁴はトップクオリティを誇るオフィスや地域ドミナントな商業施設で、実需に基づく高稼働を維持しています。今後も当社グループの他戦略とも共通するように、需要のある資産への投資をぶれずかつ厳選して行うことで差別化を図り、SpringREIT事業の更なる成長を目指していきます。

*³ 香港証券取引所に上場するREIT一覧調べ(2025年3月31日時点)

https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Real-Estate-Investment-Trusts?sc_lang=en

*⁴ SpringREITポートフォリオ(2025年3月31日現在)

SpringREITは、中国本土にて高品質な収益性のある不動産を所有し、ユニットホルダーへ安定した分配金と持続可能な長期成長の可能性を提供することを目指し運用されています。

【当社連結業績への影響】

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

【伊藤忠商事の概要】

<会社名> 伊藤忠商事株式会社

<本社所在地> 東京都港区北青山2丁目5番1号

<事業内容> 繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など幅広いビジネスを展開

<代表者> 代表取締役社長COO 石井 敬太

<Website> https://www.itochu.co.jp/

【Spring Asset Management Limitedの概要】

<会社名> 春泉資產管理有限公司 / Spring Asset Management Limited

<本社所在地> Room 2602, 26/F, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong

<事業内容> Spring REITの管理‧運営

<代表者> CEO LEUNG Kwok Hoe, Kevin

<Website> http://www.springreit.com/jpn

【MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.の概要】

<会社名> 摩丘利亚投资咨询(北京)有限公司 / MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.

<本社所在地> China Central Place, Tower2, #402 79Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 100025, PRC

<事業内容> 中国におけるマーキュリアインベストメントグループの事業運営

<代表者> 総経理 Bai Francis

【マーキュリアホールディングスの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアホールディングス

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 持株会社

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘

<Website> https://www.mercuria.jp/



私たちは「ファンドの力で、日本の今を変える」をミッションとし、事業を行っています。



※本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社マーキュリアホールディングス

事業企画部

<Tel> 03-3500-9870

<Mail> info@mercuria-hd.jp

<Website> https://www.mercuria.jp/