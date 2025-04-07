令和7年度動物愛護センター譲渡推進プロジェクト業務の委託事業者を募集します
神奈川県
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/928_1_3e27d7c7ccaede256882c2414f5e84bd.jpg ]
1 募集概要
（1） 動物愛護センター譲渡推進プロジェクト業務の内容
・オンライン譲渡会の企画、実施
・対面式譲渡会の企画、実施
・休日面接会の企画、実施
（2） 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
（3） 選定方法 プロポーザル方式
2 参加要件
仕様書に示す業務内容を、確実に遂行する能力を有している者であること等。
詳細については、募集要項をご確認ください。
3 主なスケジュール
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4 選考方法
選考は、審査会における書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングにより行います。なお、有効な提案書が1件であっても、原則、審査会の意見の聴取を行います。
5 募集要項等
募集要項及び様式等を以下のページからダウンロードし、必要事項を記載の上、提出してください。
神奈川県動物愛護センターホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/news/20250407.html)news/20250407.html(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/news/20250407.html)
過去の休日面接会の様子
神奈川県のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/108051
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
神奈川県動物愛護センター
次長兼管理課長 岡本 電話0463-58-3411 内線210
愛護・指導課長 飯川 電話0463-58-3411 内線201