令和7年度動物愛護センター譲渡推進プロジェクト業務の委託事業者を募集します

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神奈川県

1　募集概要


（1）　動物愛護センター譲渡推進プロジェクト業務の内容


　　　・オンライン譲渡会の企画、実施


　　　・対面式譲渡会の企画、実施


　　　・休日面接会の企画、実施


（2）　契約期間　契約締結日から令和8年3月31日まで


（3）　選定方法　プロポーザル方式



2　参加要件


仕様書に示す業務内容を、確実に遂行する能力を有している者であること等。


詳細については、募集要項をご確認ください。



3　主なスケジュール


[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/928_1_3e27d7c7ccaede256882c2414f5e84bd.jpg ]


4　選考方法


選考は、審査会における書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリングにより行います。なお、有効な提案書が1件であっても、原則、審査会の意見の聴取を行います。



5　募集要項等


募集要項及び様式等を以下のページからダウンロードし、必要事項を記載の上、提出してください。


神奈川県動物愛護センターホームページ


https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/news/20250407.html)news/20250407.html(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/news/20250407.html)





過去の休日面接会の様子


神奈川県のプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/108051


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


神奈川県動物愛護センター


次長兼管理課長 岡本 電話0463-58-3411 内線210


愛護・指導課長 飯川 電話0463-58-3411 内線201