ヨーロッパやアメリカではどんなゲームが開発されている？4/24（木）無料セミナー「日本と西洋のゲームデザインの違いを探る　ゲームアートディレクションとビジュアルアイデンティティ」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は4月24日(木)、ゲーム業界に携わるクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「日本と西洋のゲームデザインの違いを探る ゲームアートディレクションとビジュアルアイデンティティ」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158915/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158915/?rls)

※締切:2025年4月24日(木)20:30

On April 24th, (Thursday) Creek and River Co., Ltd, will hold the seminar “East / West: Game Art Direction & Visual Identity. ”



*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).

▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158907/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158907/?rls)

Application deadline:2025/4/24(THU)20:30(JST)





アートディレクションとは、ビジュアルデザインの全体的な方向性やスタイルを決定し、ゲーム全体の美的統一性を確保する役割を指します。また、美しいビジュアルを作成するだけでなく、文化的アイデンティティを反映する役割もあります。同じゲーム開発でも、日本と西洋でアートディレクションに個性が出ることはご存知でしょうか。本セミナーでは、日本と西洋の違いを、色彩、構図、キャラクター、環境デザイン、それらが与える感情的な影響などから探っていきます。



講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターのマシュー・モス氏。異なる地域のゲームが個性的に感じられる理由、開発者がこれらのスタイルを融合させて新しく革新的な体験を作り出す方法などについても解説予定です。ゲーム業界に携わるクリエイターの皆さまはぜひご参加ください。



<セミナーの内容>

・日本のゲームキャラクターと西洋のゲームキャラクターの違い

・日本のアニメやマンガ、西洋のゲームにおける古典芸術や映画などの伝統的な芸術形式の影響

・プレイヤーの期待とプラットフォームのトレンドがアートディレクションに与える影響

・さまざまなカラーパレットと構成の選択による心理的および感情的な影響



<こんな方におすすめ>

・ゲームデザイナー

・ゲーム開発者

・キャラクターデザイナー

・イラストレーター

・クリエイティブディレクター



Game art direction is more than just creating beautiful visuals - it’s about crafting an experience that reflects cultural identity and resonates with players worldwide

In this seminar, we’ll explore how Japanese and Western game developers approach art and design differently, from the use of color and composition to the emotional impact of character and environment design.



▼Key topics include:

・How Japanese games often focus on stylized, expressive characters and vibrant worlds, while Western games tend to emphasize realism and detailed environments.”

・The influence of traditional art forms, such as anime and manga in Japan, and classical art and cinema in Western games.”

・How player expectations and platform trends shape art direction decisions.”

・The psychological and emotional effects of different color palettes and compositional choices.



▼Who Should Attend:

・Game Designers & Developers - Learn how to refine your artistic choices to create more engaging and culturally resonant games.”

・Artists & Illustrators - Gain inspiration from different artistic traditions and explore how to adapt styles for different audiences.”

・Creative Professionals - Understand the cultural factors behind visual storytelling and how to apply them to your own projects.”

・Gaming Enthusiasts - Deepen your appreciation for the artistic side of gaming and discover the thought process behind your favorite titles.”

・Cross-Cultural Creators - If you’re working on projects that aim to appeal to both Eastern and Western audiences, this seminar will offer invaluable insights.

日本と西洋のゲームデザインの違いを探る ゲームアートディレクションとビジュアルアイデンティティ

■日時

2025年4月24日(木)19:30~20:30



■場所

オンライン開催



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■対象

・ゲームデザイナー

・ゲーム開発者

・キャラクターデザイナー

・イラストレーター

・クリエイティブディレクター



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158915/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158915/?rls)

※締切:2025年4月24日(木)20:30



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「ゲームアートディレクションとビジュアルアイデンティティ」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp

East / West: Game Art Direction & Visual Identity Explore the difference between game design in Japan and in the West.

■Date and time

2025/4/24(THU)19:30~20:30(JST)



■Place

Zoom



■Speaker

Creative Director

Matthew Moss

Matthew Moss is a seasoned Creative Director with over 18 years of experience in game visual development. He has led teams in both Tokyo and New York, collaborating with renowned companies such as Disney, National Geographic, TV Tokyo, and LEGO. Matthew is deeply passionate about enhancing the visual appeal of games, believing that the key to success lies in harmonizing a project’s core concepts, technology, and mission with its visual development. This approach aims to deliver moments of inspiration, emotion, and imagination to the audience.

Matthew excels in conceptualizing and executing innovative game designs, leveraging cutting-edge technologies and creative strategies to provide exceptional player experiences. He is committed to building strong client relationships and fostering highly collaborative teams, driven by a desire to create games that both inspire and entertain.



■Participants

・Game developer

・Game designer

・Game planner

・Graphic designer

・UX designer

・UI designer

・User / Player researcher

・Programmer / Developer



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158907/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/158907/?rls)

Application deadline:2025/4/24(THU)20:30(JST)



【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar "East / West: Game Art Direction & Visual Identity Explore the difference between game design in Japan and in the West.“

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp

