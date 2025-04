ACCESS！キャンペーンソング『赤春花』作詞・作曲を担当した片岡健太(sumika)がゲストで登場！ 優先観覧エリアにFM802リスナー250組500名様をご招待！

株式会社 FM802

毎週月曜~木曜の夜9時から放送中の番組、FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』。

今年のACCESS!キャンペーンソング『赤春花』の作詞・作曲を担当したsumika・片岡健太をゲストに迎えたFM802番組公開収録の開催が決定しました。

「赤春花」制作の話など、ここでしか聴けない貴重なトーク満載でお届けします!

会場はこの春、ACCESS!と連動したキャンペーンを展開中のららぽーと堺。

この公開収録の優先観覧エリアに250組500名様をご招待します。皆様のご来場、お待ちしています!

【イベント概要】

『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- 三井ショッピングパークららぽーと ACCESS! MY REQUEST 公開収録』

●日時=2025年5月3日(土・祝)15:00 START

●会場=ららぽーと堺1F Fansta XROSS STADIUM(ファンスタクロススタジアム)

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/

●ゲスト=片岡健太(sumika)

●MC=落合健太郎

●詳細ページ=https://funky802.com/site/pickup_detail/7816

【番組概要】

FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」

◎放送日時=毎週月曜日~木曜日21:00-23:48

◎DJ=落合健太郎

◎番組HP= https://funky802.com/rockkids/

◎番組X= @RK802STAFF

◎番組ハッシュタグ= #RK802

【ACCESS! キャンペーン概要】

●キャンペーンタイトル=FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!

作詞・作曲:片岡健太(sumika)

アレンジ:トオミヨウ

Produced by FM802

●楽曲タイトル=赤春花

●ユニット名=Studio April

●参加シンガー=

片岡健太(sumika)/石野理子(Aooo)/井上花月(Laura day romance)/imase /大野雄大(Da-iCE)/ちとせみな(カネヨリマサル)/中島颯太(FANTASTICS)/橋本学(ハルカミライ)/Moto(Chilli Beans.)/りょたち(ねぐせ。)

●キャンペーンHP:=https://funky802.com/access/