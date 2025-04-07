ACCESS！キャンペーンソング『赤春花』作詞・作曲を担当した片岡健太(sumika)がゲストで登場！ 優先観覧エリアにFM802リスナー250組500名様をご招待！

写真拡大

株式会社　FM802


毎週月曜～木曜の夜9時から放送中の番組、FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』。




今年のACCESS！キャンペーンソング『赤春花』の作詞・作曲を担当したsumika・片岡健太をゲストに迎えたFM802番組公開収録の開催が決定しました。


「赤春花」制作の話など、ここでしか聴けない貴重なトーク満載でお届けします！


会場はこの春、ACCESS！と連動したキャンペーンを展開中のららぽーと堺。


この公開収録の優先観覧エリアに250組500名様をご招待します。皆様のご来場、お待ちしています！




【イベント概要】


『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- 三井ショッピングパークららぽーと ACCESS! MY REQUEST 公開収録』


●日時＝2025年5月3日（土・祝）15:00 START


●会場＝ららぽーと堺1F Fansta XROSS STADIUM（ファンスタクロススタジアム）


https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/


●ゲスト＝片岡健太（sumika）


●MC＝落合健太郎


●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/7816




【番組概要】


FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」


◎放送日時＝毎週月曜日～木曜日21:00-23:48


◎DJ＝落合健太郎


◎番組HP＝ https://funky802.com/rockkids/


◎番組X＝ @RK802STAFF


◎番組ハッシュタグ= #RK802



【ACCESS! キャンペーン概要】


●キャンペーンタイトル＝FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!


作詞・作曲：片岡健太（sumika）


アレンジ：トオミヨウ　


Produced by FM802


●楽曲タイトル＝赤春花


●ユニット名＝Studio April


●参加シンガー＝


片岡健太（sumika）／石野理子(Aooo)／井上花月（Laura day romance)／imase ／大野雄大（Da-iCE）／ちとせみな(カネヨリマサル)／中島颯太（FANTASTICS）／橋本学（ハルカミライ)／Moto（Chilli Beans.）／りょたち（ねぐせ。)


●キャンペーンHP:＝https://funky802.com/access/