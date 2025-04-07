ACCESS！キャンペーンソング『赤春花』作詞・作曲を担当した片岡健太(sumika)がゲストで登場！ 優先観覧エリアにFM802リスナー250組500名様をご招待！
毎週月曜～木曜の夜9時から放送中の番組、FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』。
今年のACCESS！キャンペーンソング『赤春花』の作詞・作曲を担当したsumika・片岡健太をゲストに迎えたFM802番組公開収録の開催が決定しました。
「赤春花」制作の話など、ここでしか聴けない貴重なトーク満載でお届けします！
会場はこの春、ACCESS！と連動したキャンペーンを展開中のららぽーと堺。
この公開収録の優先観覧エリアに250組500名様をご招待します。皆様のご来場、お待ちしています！
【イベント概要】
『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!- 三井ショッピングパークららぽーと ACCESS! MY REQUEST 公開収録』
●日時＝2025年5月3日（土・祝）15:00 START
●会場＝ららぽーと堺1F Fansta XROSS STADIUM（ファンスタクロススタジアム）
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/
●ゲスト＝片岡健太（sumika）
●MC＝落合健太郎
●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/7816
【番組概要】
FM802「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」
◎放送日時＝毎週月曜日～木曜日21:00-23:48
◎DJ＝落合健太郎
◎番組HP＝ https://funky802.com/rockkids/
◎番組X＝ @RK802STAFF
◎番組ハッシュタグ= #RK802
【ACCESS! キャンペーン概要】
●キャンペーンタイトル＝FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!
作詞・作曲：片岡健太（sumika）
アレンジ：トオミヨウ
Produced by FM802
●楽曲タイトル＝赤春花
●ユニット名＝Studio April
●参加シンガー＝
片岡健太（sumika）／石野理子(Aooo)／井上花月（Laura day romance)／imase ／大野雄大（Da-iCE）／ちとせみな(カネヨリマサル)／中島颯太（FANTASTICS）／橋本学（ハルカミライ)／Moto（Chilli Beans.）／りょたち（ねぐせ。)
●キャンペーンHP:＝https://funky802.com/access/