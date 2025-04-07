「0.7秒に１本販売！※1」 アトピーケアの新習慣『VERILAB（ベリラボ）』 が販売から1日で60,000本を突破。予約注文を開始。

Ｂｌｕｅ株式会社

上記に伴いBlue株式会社（代表取締役：木村 昌平）は、2025年4月2日より予約注文を開始します。

◆予約注文はこちらから

https://verilab.jp/lp?u=line_pre-order

＜各商品予約注文のお届け予定＞

・重曹水素クエン酸：6月頃

・オイルインミスト：10月頃

・オーガニックミルク：8月頃

本製品は、アトピー分野において世界一を二度受賞した豊田雅彦医師の監修のもと開発されており、医師自身による学会発表を通じて、アトピー治療の「下支え」としての有効性を示すエビデンスも取得しています。

参考論文

『VERILAB「Signature 重曹水素クエン酸」のアトピー性皮膚炎治療への補助効果』（著：豊田雅彦・医学と薬学へ掲載）(https://www.jjmps.jp/thesis/?form_mode=search&now_page=0&u=b34b6da6fab358bb05af684a28968c65&thesis_index%5Bthesis_nen%5D=2025&thesis_index%5Bthesis_kan%5D=82&thesis_index%5Bthesis_gou%5D=3&thesis_index%5BthesisKey%5D=%E8%B1%8A%E7%94%B0%E9%9B%85%E5%BD%A6)

インナーケア製品の実証データ

1. モニター試験結果（NRS・ADCT試験）

- 使用開始から2週間で、NRSおよびADCTのスコアが顕著に低下

- 4週間後も健康状態を維持

（NRS：患者自身の痛み評価 / ADCT：医師によるアトピーの症状評価）

※豊田雅彦：医学と薬学 B2（3） P161-173,2025 より引用・改変 ※SIGNATURE 重曹水素クエン酸の投与モニター結果 ※NRS= 患者の痛み ADCT= 症状レベル

2. ORP試験（酸化還元電位）

- 水素の作用により、長時間にわたって酸化ストレスの軽減を確認

- 体内のpHをアルカリ性に近づけ、健康な肌環境を維持

※1.出荷本数により計算。（販売準備期間を含む）,自社調べ

商品概要

・商品名：VERILAB（ベリラボ）

・販売開始日：4月1日（火）9:00~

・販売場所：公式サイト、うるおい皮ふ科クリニック

・公式サイト：https://verilab.jp/shop/

お問い合わせ先

Blue株式会社

TEL：03-6820-6380

MAIL：support@verilab.jp